JPSC छात्र आंदोलन: राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा धरना स्थल, छात्रों की मांगों को बताया जायज
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने रांची में JPSC में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की.
Published : August 5, 2026 at 3:39 PM IST
रांची : जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच बुधवार को कांग्रेस का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक एवं राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया तथा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के. हरि शामिल थे.
प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारियों से विस्तार से बातचीत की और उनकी मांगों व आंदोलन की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि यह दौरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर किया गया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि जहां भी छात्रों के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी. इसी संदेश के साथ प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा है.
विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और उनकी पीड़ा को समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है, इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले का समाधान निकालना चाहिए.
उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेगा और छात्रों की सभी मांगों तथा आंदोलन की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराएगा. उन्होंने विश्वास जताया कि बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकलेगा. उनके अनुसार, राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और संवाद के जरिए सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.
विनोद जाखड़ ने कहा कि आंदोलन में शामिल कई छात्र आमरण अनशन पर हैं और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है. ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द ऐसा समाधान निकले, जिससे छात्रों की मांगों पर भी सकारात्मक पहल हो और उनकी सेहत को लेकर भी कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न न हो.
उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस छात्रों के हितों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री से आग्रह करेगी कि परीक्षा से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान निकालते हुए युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत छात्रों से भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखने की अपील की.
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