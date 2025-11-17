बिहार में इंडिया गठबंधन की हार पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया
कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष के नेता को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा की कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया था.
Published : November 17, 2025 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है, जो हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की करारी हार को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं. इस वर्ष की शुरुआत में, राहुल ने बिहार में इस पुरानी पार्टी को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था और पूर्व युवा शाखा प्रमुख कृष्णा अल्लावरु को राज्य का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया था.
बाद में, राहुल ने युवाओं के लिए नौकरियों की मांग को लेकर पार्टी की यात्रा में भाग लिया. इसके अलावा हाशिए पर पड़े समूहों को लुभाने के लिए कई संविधान बचाओ सम्मेलनों को संबोधित किया और अगस्त में विवादास्पद मतदाता सूची हटाने के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा का नेतृत्व किया, लेकिन केवल 13 रैलियों को संबोधित किया और अभियान के दौरान सभी 61 कांग्रेस सीटों पर नहीं गए.
14 नवंबर को एनडीए की 202 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 243 में से केवल 35 सीटें मिलने और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिलने के कारण यह आलोचना शुरू हो गई कि बिहार में विपक्ष के खराब प्रदर्शन के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं, जबकि वास्तव में राजद, वीआईपी, आईआईपी और वामपंथी दल भी सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे थे.
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल को भाजपा और उसके समर्थकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे विपक्ष के नेता को बदनाम करना चाहते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संस्थागत रूप से शुरू की गई कथित वोट चोरी के खिलाफ एकमात्र योद्धा हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देगी.
बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत से कहा, "फर्जी वोट, कई मतदाता पहचान पत्र, फर्जी पते, छोटे से एक कमरे वाले मकान में पंजीकृत सैकड़ों लोगों से संबंधित जानकारी अब सार्वजनिक हो गई है, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है जिन्होंने इसे प्रकाश में लाया.
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग के बीच नापाक सांठगांठ को सबूतों के साथ उजागर किया. उन्होंने सीधे और सटीक सवाल पूछे और आंकड़े मांगे, जिन्हें देने से इनकार कर दिया गया. चुनाव आयोग अपनी इच्छानुसार एक के बाद एक राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम हटा रहा है और जोड़ रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.
उन्होंने कहा, "राहुल गांधी पर हमला उन्हें बदनाम करने, उनकी सच्चाई की आवाज दबाने और वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा." कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, हालांकि यह पुरानी पार्टी बिहार में इंडिया ब्लॉक का घटक थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पुरानी पार्टी पर निशाना साध रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि यह पार्टी टूट जाएगी, ताकि कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया जा सके और उनका मनोबल तोड़ा जा सके.
महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रधानमंत्री दिन में सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी. भाजपा पिछले दो सालों में अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है, इसलिए उसे हमारी चिंता छोड़ देनी चाहिए. वे 2014 से ही कांग्रेस-मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं. कांग्रेस एकजुट है और इसका नेतृत्व राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "पार्टी एनडीए सरकार द्वारा दी गई चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इस पुरानी पार्टी के मित्र और शत्रु दोनों ही विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दे रहे थे, लेकिन पार्टी धैर्य के साथ उन पर ध्यान दे रही थी. हालांकि, समय की मांग यह थी कि जब भी भाजपा को कठिन चुनावों का सामना करना पड़े, चाहे वह बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश हो, तो समान अवसर की कमी की ओर ध्यान दिलाया जाए.
मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, ‘‘चुनाव आयोग हमारी संवैधानिक संस्था है, इसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए. उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष चुनाव ज़रूरी हैं—और कांग्रेस भी यही चाहती है. बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने दिल्ली में वोट दिया, बिहार में वोट दिया, और कई दूसरी जगहों पर वोट देते रहे. किसी भी चुनाव के दौरान संसाधनों, सत्ता और नियंत्रण का खुला दुरुपयोग होता है. इसके ख़िलाफ लड़ने वालों को उत्पीड़न और दबाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें कड़े नियमों और क़ानूनों से बांध दिया जाता है."
उन्होंने कहा, "हमारे नेता समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे. हम बिहार में हार के कारणों की जांच करेंगे, लेकिन वोटों में हेराफेरी से इनकार नहीं कर सकते."
ये भी पढ़ें- 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR को लेकर रणनीति की समीक्षा करेगी कांग्रेस