ETV Bharat / bharat

बिहार में इंडिया गठबंधन की हार पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( file photo-ANI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है, जो हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की करारी हार को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं. इस वर्ष की शुरुआत में, राहुल ने बिहार में इस पुरानी पार्टी को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था और पूर्व युवा शाखा प्रमुख कृष्णा अल्लावरु को राज्य का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया था. बाद में, राहुल ने युवाओं के लिए नौकरियों की मांग को लेकर पार्टी की यात्रा में भाग लिया. इसके अलावा हाशिए पर पड़े समूहों को लुभाने के लिए कई संविधान बचाओ सम्मेलनों को संबोधित किया और अगस्त में विवादास्पद मतदाता सूची हटाने के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा का नेतृत्व किया, लेकिन केवल 13 रैलियों को संबोधित किया और अभियान के दौरान सभी 61 कांग्रेस सीटों पर नहीं गए. 14 नवंबर को एनडीए की 202 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 243 में से केवल 35 सीटें मिलने और कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिलने के कारण यह आलोचना शुरू हो गई कि बिहार में विपक्ष के खराब प्रदर्शन के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं, जबकि वास्तव में राजद, वीआईपी, आईआईपी और वामपंथी दल भी सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे थे. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राहुल को भाजपा और उसके समर्थकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे विपक्ष के नेता को बदनाम करना चाहते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संस्थागत रूप से शुरू की गई कथित वोट चोरी के खिलाफ एकमात्र योद्धा हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देगी. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत से कहा, "फर्जी वोट, कई मतदाता पहचान पत्र, फर्जी पते, छोटे से एक कमरे वाले मकान में पंजीकृत सैकड़ों लोगों से संबंधित जानकारी अब सार्वजनिक हो गई है, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है जिन्होंने इसे प्रकाश में लाया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग के बीच नापाक सांठगांठ को सबूतों के साथ उजागर किया. उन्होंने सीधे और सटीक सवाल पूछे और आंकड़े मांगे, जिन्हें देने से इनकार कर दिया गया. चुनाव आयोग अपनी इच्छानुसार एक के बाद एक राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम हटा रहा है और जोड़ रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है.