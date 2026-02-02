ETV Bharat / bharat

चीनी घुसपैठ पर राहुल के सवालों पर हंगाम, कांग्रेस बोली- 'सरकार मुश्किल सवालों के जवाब देने से बचना चाहती'

राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' की चर्चा पर बोल रहे थे.

राहुल गांधी संसद के बजट सेशन के दौरान सदन में बोलते हुए. (PTI)
By Amit Agnihotri

Published : February 2, 2026 at 8:02 PM IST

नई दिल्लीः संसद के बजट सत्र के चौथे दिन 2 फरवरी को जमकर हंगामा हुआ. सदन में चीनी घुसपैठ से जुड़े सवाल पूछने पर एनडीए ने उन पर चौतरफा हमला बोल दिया. दरअसल, राहुल गांधी चीनी घुसपैठ से जुड़े संदर्भ पर पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की एक अप्रकाशित किताब (unpublished book) के अंश उद्धृत कर रहे थे. जिसके बाद राजनाथ सिंह और अमित शाह ने विरोध करना शुरु कर दिया.

सत्ता पक्ष ने विपक्ष के नेता पर लोकसभा अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना करने के आरोप लगाये. कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल पूछने पर राहुल गांधी का समर्थन किया. राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' की चर्चा के दौरान बोल रहे थे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल इसलिए उठाए क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण में इस मुद्दे का जिक्र था. पार्टी सूत्रों ने कहा कि विपक्ष के नेता (LoP) जनहित में सवाल पूछ रहे थे और यदि उन्होंने कुछ गलत किया था, तो नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि उन्हें बोलने से रोककर सशस्त्र बलों का अपमान करने का आरोप लगाना चाहिए था.

पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस पदाधिकारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर विपक्ष के नेता ने बिल्कुल सही किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राहुल गांधी के भाषण को इसलिए रोका क्योंकि वह मुश्किल सवालों के जवाब देने से बचना चाहती थी.

जितेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "चीनी घुसपैठ पर सवाल पूछने में विपक्ष के नेता पूरी तरह सही थे. हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है. दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से लंबित है, लेकिन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. सरकार ने विपक्ष के नेता को अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया क्योंकि वह इन प्रमुख सवालों का जवाब देने से बचना चाहती थी. उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए सदन में हंगामा किया."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने संसद में भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोल दी. पूरी सरकार उन्हें रोकने के लिए उतर आई, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. यह लोकतंत्र के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय है. देश इस विश्वासघात और लोकतंत्र को कुचलने के लिए इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा."

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी बी.एम. संदीप के अनुसार, यदि विपक्ष के नेता ने यही सवाल संसद के बाहर पूछे होते, तो उन पर सदन की अनदेखी करने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाता.

बी.एम. संदीप ने ईटीवी भारत से कहा, "राहुल गांधी उन विषयों पर सवाल पूछ रहे हैं जिन्हें देश भी जानना चाहता है. जब भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए, सरकार ने जवाब देने से बचना चुना. अगर संसद सवाल पूछने के लिए सही जगह नहीं है, तो विपक्ष के नेता सरकार से जवाब कहां मांगें? न केवल चीन, बल्कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित और पाकिस्तान समर्थित पिछले आतंकवादी हमलों पर सवाल पूछने के लिए भी सरकार ने उन्हें निशाना बनाया."

बता दें कि 'ऑपरेशन सिंदूर' जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले का भारत का जवाब था. उस आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित चार आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी. बाद में यह खुलासा हुआ था कि चीन ने भारतीय हमले का मुकाबला करने में पाकिस्तान की मदद की थी.

कांग्रेस इस बात से भी नाराज थी कि केंद्र सरकार ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के लिए माफी की मांग की, जिसके बाद चीन ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था. सिंह ने कहा, "वे कभी इतिहास पढ़ने और 1962 के युद्ध के दौरान की स्थिति को समझने की जहमत नहीं उठाते. इसके लिए कांग्रेस को दोष देना गलत है."

संदीप ने कहा, "विपक्ष के नेता जनहित में सवाल पूछ रहे थे और उन्हें अपना भाषण पूरा करने दिया जाना चाहिए था. यदि सरकार उनसे माफी चाहती थी, तो संसद ऐसी मांग के लिए सही मंच था. यदि उन्होंने कुछ भी गलत कहा या किया था, तो उससे निपटने के लिए नियम मौजूद थे."

हाल ही में, कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि जहां भाजपा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, वहीं इसी दल (बीजेपी) ने पहले कांग्रेस द्वारा की गई ऐसी ही मुलाकातों पर सवाल उठाए थे, जबकि वे सामान्य बातचीत का हिस्सा थीं.

राहुल गांधी विशेष रूप से 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी घुसपैठ का जिक्र कर रहे थे. एलएसी के उस उल्लंघन के दौरान गलवान घाटी में 15-16 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी. इस घटना के कारण भारत-चीन संबंधों में भारी गिरावट आई थी, जो 2025 में जाकर फिर से सामान्य होना शुरू हुए.

पिछले वर्षों में, कांग्रेस और राहुल गांधी ने कई बार एनडीए सरकार की चीन नीति पर चर्चा की मांग की, लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ. कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिन्होंने 2020 में सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने चीन को 'क्लीन चिट' दे दी, जिसका इस्तेमाल चीन ने अपने बचाव में किया.

