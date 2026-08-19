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कांग्रेस 800 स्थानों पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करेगी, ‘चंदा चोरी’ पर राष्ट्रव्यापी अभियान

इंदिरा भवन में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को फैसला किया कि वह शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली की कथित अनियमितता को लेकर अपनी मुहिम तेज करेगी और राम मंदिर से 'चंदा चोरी' के मुद्दे पर सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगी. पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में यह फैसला भी किया गया कि वर्तमान समय में जारी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को अब 800 छोटे-बड़े शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें से कई में राहुल गांधी शामिल होंगे. मुख्य विपक्षी दल ने ‘वंदे मातरम्’ से जुड़े हालिया विवाद पर स्पष्ट किया कि वह 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसले का पूरी तरह पालन करेगी तथा इसी के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत के सिर्फ दो अंतरे ही गाएंगे. कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की. इसमें पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए. इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार भी मौजूद थे. बैठक को संबोधित करते हुए खरगे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को भविष्य की तैयारी के लिहाज से युवाओं के लिए स्पष्ट, व्यापक और समयबद्ध ‘‘एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट रोडमैप’’ तैयार करना चाहिए. खरगे और राहुल गांधी ने पार्टी शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने प्रदेशों में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार कर एक महीने के भीतर पार्टी अध्यक्ष को सौंपें. तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं. सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी ने युवाओं और छात्रों के विषय पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने पर जोर दिया और कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई और पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में विदेश नीति ‘समर्पण नीति’ बन चुकी है. बैठक में कहा गया कि कार्य समिति की राय है कि महिला आरक्षण लोकसभा की 543 सीटों पर ही लागू होना चाहिए और अगले 25 वर्षों तक सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जाए.