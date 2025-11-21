ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने कर्नाटक के नेताओं से लीडरशिप विवाद को हवा देना बंद करने को कहा

नई दिल्ली: राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे से पहले नाराज कांग्रेस ने सख्ती दिखाई और राज्य के नेताओं से कहा कि वे ऐसे पब्लिक बयान देना बंद करें, जिनसे पार्टी शासित राज्य में लीडरशिप का मुद्दा बढ़ रहा हो. लीडरशिप का मुद्दा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द-गिर्द घूम रहा है. यह मुद्दा हाल ही में तब सामने आया जब सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार दोनों के खेमे के सांसदों ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लॉबिंग की.

अलग से सिद्धारमैया और शिवकुमार ने भी खड़गे से मुलाकात की, ताकि राज्य की राजनीति और पिछले कुछ महीनों से कैबिनेट में फेरबदल के फायदे और नुकसान पर पार्टी प्रमुख के साथ चर्चा की जा सके, जिसकी उम्मीद थी.जैसे-जैसे दोनों तरफ से दावे और जवाबी दावे बढ़ते गए, हाईकमान इस बात से नाराज था कि यह मुद्दा सबसे पुरानी पार्टी की नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे काम को कम आंक सकता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दौरे को खराब कर सकता है.

'नौकरियां पैदा होने की उम्मीद'

राहुल जल्द ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बल्लारी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्च करेंगे, जिसका वादा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था. पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने 158 एकड़ जमीन खरीदी है और अगले फेज में, प्रोजेक्ट के लिए लगभग 400 एकड़ और जमीन खरीदने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

कर्नाटक के AICC सेक्रेटरी और इंचार्ज मयूरा एस जयकुमार ने ईटीवी भारत को बताया, “कुछ राज्य नेताओं ने पब्लिक में ऐसे बयान दिए हैं. उन्हें ऐसी एक्टिविटीज से बचने की सलाह दी गई है.पार्टी के अलग-अलग नेताओं की बातों पर लीडरशिप ने ध्यान दिया है. राज्य सरकार ठीक काम कर रही है और चुनावी वादों को पूरा कर रही है.”

'डेवलपमेंट की वजह से BJP परेशान'

AICC नेता ने लीडरशिप के मुद्दे को बढ़ाने के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया, लेकिन कहा कि भगवा पार्टी राज्य सरकार को अस्थिर नहीं कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस के सांसद पार्टी के प्रति लॉयल हैं. जयकुमार ने कहा, “राज्य सरकार के डेवलपमेंट के कामों की वजह से BJP परेशान है और हमारे खिलाफ ऐसे कैंपेन चलाती रहती है. वे राज्य सरकार को मिलने वाले सेंट्रल फंड के पेंडिंग होने का मुद्दा कभी नहीं उठाते. हमारे सभी MLA पार्टी के साथ हैं और हमारे एजेंडा को लागू कर रहे हैं. पार्टी को मजबूत करने का काम भी चल रहा है.”

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान तब शुरू हुई, जब कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और BJP को हराया. कांग्रेस ने सदन में 224 में से 135 सीटें जीतीं. यह जीत काफी हद तक शिवकुमार की वजह से हुई जो उस समय स्टेट यूनिट के चीफ थे, लेकिन हाईकमान ने दक्षिणी राज्य पर शासन करने के लिए सिद्धारमैया को चुना था.

हाल ही में, जहां सिद्धारमैया ने दावा किया कि वह अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे. वहीं, शिवकुमार ने इशारा किया कि वह 2020 में मिली अपनी पार्टी की पोस्ट छोड़ सकते हैं और कहा कि किसी भी मेहनती विधायक की कुछ ख्वाहिशें होती हैं.