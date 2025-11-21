ETV Bharat / bharat

कांग्रेस ने कर्नाटक के नेताओं से लीडरशिप विवाद को हवा देना बंद करने को कहा

कांग्रेस कर्नाटक के सेक्रेटरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को अस्थिर नहीं कर पाएगी.

Congress cracks the whip, asks Karnataka leaders to stop fuelling leadership controversy
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 7:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे से पहले नाराज कांग्रेस ने सख्ती दिखाई और राज्य के नेताओं से कहा कि वे ऐसे पब्लिक बयान देना बंद करें, जिनसे पार्टी शासित राज्य में लीडरशिप का मुद्दा बढ़ रहा हो. लीडरशिप का मुद्दा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द-गिर्द घूम रहा है. यह मुद्दा हाल ही में तब सामने आया जब सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार दोनों के खेमे के सांसदों ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लॉबिंग की.

अलग से सिद्धारमैया और शिवकुमार ने भी खड़गे से मुलाकात की, ताकि राज्य की राजनीति और पिछले कुछ महीनों से कैबिनेट में फेरबदल के फायदे और नुकसान पर पार्टी प्रमुख के साथ चर्चा की जा सके, जिसकी उम्मीद थी.जैसे-जैसे दोनों तरफ से दावे और जवाबी दावे बढ़ते गए, हाईकमान इस बात से नाराज था कि यह मुद्दा सबसे पुरानी पार्टी की नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे काम को कम आंक सकता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दौरे को खराब कर सकता है.

'नौकरियां पैदा होने की उम्मीद'
राहुल जल्द ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, बल्लारी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्च करेंगे, जिसका वादा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था. पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने 158 एकड़ जमीन खरीदी है और अगले फेज में, प्रोजेक्ट के लिए लगभग 400 एकड़ और जमीन खरीदने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

कर्नाटक के AICC सेक्रेटरी और इंचार्ज मयूरा एस जयकुमार ने ईटीवी भारत को बताया, “कुछ राज्य नेताओं ने पब्लिक में ऐसे बयान दिए हैं. उन्हें ऐसी एक्टिविटीज से बचने की सलाह दी गई है.पार्टी के अलग-अलग नेताओं की बातों पर लीडरशिप ने ध्यान दिया है. राज्य सरकार ठीक काम कर रही है और चुनावी वादों को पूरा कर रही है.”

'डेवलपमेंट की वजह से BJP परेशान'
AICC नेता ने लीडरशिप के मुद्दे को बढ़ाने के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया, लेकिन कहा कि भगवा पार्टी राज्य सरकार को अस्थिर नहीं कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस के सांसद पार्टी के प्रति लॉयल हैं. जयकुमार ने कहा, “राज्य सरकार के डेवलपमेंट के कामों की वजह से BJP परेशान है और हमारे खिलाफ ऐसे कैंपेन चलाती रहती है. वे राज्य सरकार को मिलने वाले सेंट्रल फंड के पेंडिंग होने का मुद्दा कभी नहीं उठाते. हमारे सभी MLA पार्टी के साथ हैं और हमारे एजेंडा को लागू कर रहे हैं. पार्टी को मजबूत करने का काम भी चल रहा है.”

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान तब शुरू हुई, जब कांग्रेस ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और BJP को हराया. कांग्रेस ने सदन में 224 में से 135 सीटें जीतीं. यह जीत काफी हद तक शिवकुमार की वजह से हुई जो उस समय स्टेट यूनिट के चीफ थे, लेकिन हाईकमान ने दक्षिणी राज्य पर शासन करने के लिए सिद्धारमैया को चुना था.

हाल ही में, जहां सिद्धारमैया ने दावा किया कि वह अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे. वहीं, शिवकुमार ने इशारा किया कि वह 2020 में मिली अपनी पार्टी की पोस्ट छोड़ सकते हैं और कहा कि किसी भी मेहनती विधायक की कुछ ख्वाहिशें होती हैं.

बेंगलुरु में भगदड़
जून में कांग्रेस ने सिद्धारमैया का समर्थन किया था, जो बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी के निशाने पर थे, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और लगभग 60 घायल हुए थे. इससे पहले भगवा पार्टी ने मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की थी, क्योंकि सिद्धारमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के तहत एक कथित भूमि आवंटन मामले से संबंधित कानूनी मुद्दों से जूझ रहे थे, जिसने हाईकमान को चिंतित कर दिया था.

AICC पदाधिकारी और खानपुर की पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ईटीवी भारत को बताया, “नेताओं के लिए आकांक्षाएं रखना ठीक है, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयानों से बचना चाहिए क्योंकि वे भ्रम पैदा करते हैं. हाईकमान मौजूदा मुद्दों से अवगत है और जब भी उन्हें उचित लगेगा, उचित निर्णय लेगा. राज्य में बीजेपी मुद्दों से रहित है और हमें निशाना बनाती रहती है.”

उन्होंने कहा कि बल्लारी परियोजना राहुल गांधी के इस विश्वास का हिस्सा थी कि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से नौकरियां पैदा करने और छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा. इसलिए राज्य सरकार 2028 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिखाने के लिए काम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी.

हाईकमान का मानेंगे फैसला
इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि लीडरशिप के फैसले और कैबिनेट में फेरबदल सिर्फ पार्टी हाईकमान ही करेगा. उन्होंने कहा, “हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हम सभी को उसे मानना ​​होगा. यह मुझ पर, डीके शिवकुमार पर और सभी मंत्रियों और MLA पर लागू होता है.” सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि वह बेंगलुरु दौरे के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे और हाईकमान जो भी निर्देश देगा, उसे मानेंगे.

गुटबाजी की खबरों को खारिज किया
शिवकुमार ने गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वह किसी ग्रुप के लीडर नहीं हैं. उन्होंने कहा, “मैं 140 कांग्रेस MLA का प्रेसिडेंट हूं. हर कोई जरूरी है. मैं ग्रुप बनाने में यकीन नहीं करता.” उन्होंने आगे कहा कि MLA का दिल्ली जाकर सेंट्रल लीडर्स से मिलना नॉर्मल है क्योंकि हर कोई कैबिनेट पोस्ट चाहता है, खासकर जब फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही हो.

यह भी पढ़ें- दुबई एयर शो में बड़ा हादसा: तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत

TAGGED:

KARNATAKA
KARNATAKA CONGRESS
RAHUL GANDHI
LEADERSHIP CONTROVERSY
CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.