Assam Election 2026: प्रियंका गांधी के असम दौरे से कांग्रेस को मिली नई ऊर्जा, प्रचार अभियान तेज

प्रियंका गांधी वाड्रा 19 फरवरी को गुवाहाटी में मनबेंद्र सरमा कॉम्प्लेक्स में पार्टी मीटिंग के दौरान बोलती हुईं ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस (AICC) के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रविवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के बाद चुनावी राज्य असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब वे सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ पार्टी का प्रचार अभियान तेज करेंगे. असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हेड प्रियंका गांधी ने 19 और 20 फरवरी को राज्य का दौरा किया और पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, जिला अध्यक्ष, विधायकों, सांसदों और राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों से आमने-सामने ​​बातचीत की ताकि चुनावी राज्य के जमीनी हालात का पता चल सके. गोवाहाटी में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करती हुईं प्रियंका गांधी (ANI) असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अप्रैल में होंगे. कांग्रेस 2016 से सत्ता से बाहर है और सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाया है. असम के दो दिवसीय दौरे से लौटने के बाद, प्रियंका गांधी ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्वोत्तर राज्य के लिए चुनावी रणनीतिक की समीक्षा की. इससे पता चलता है कि अब वह पूरे चुनावी मुकाबले की प्रभारी होंगी और सिर्फ उम्मीदवार चुनने तक ही सीमित नहीं रहेंगी. बातचीत के बाद, प्रियंका ने राज्य के नेताओं से कहा है कि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिले सुझावों को प्राथमिकता दें, जो असल में जमीन पर NDA से लड़ेंगे. इसलिए, प्रदेश इकाई अब राज्य सरकार में भ्रष्टाचार पर फोकस करते हुए पार्टी के चल रहे अभियान को और तेज करेगी और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगी. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि वे बीजेपी के कथित विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला करने की भी कोशिश करेंगे. असम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक में प्रियंका गांधी (ANI) असम के प्रभारी कांग्रेस सचिव पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत को बताया, "इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन की स्थिति की समीक्षा करना और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना था. 19 फरवरी की सुबह पार्टी ऑफिस पहुंचने के तुरंत बाद वह (प्रियंका गांधी) स्थानीय नेताओं से मिलीं और रात 3 बजे तक कई पदाधिकारियों से आमने-सामने बातचीत की. अपने इस दौरे में वह जिला प्रमुखों, ब्लॉक प्रमुखों, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों, विधायकों और सांसदों से मिलीं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया. उनसे बातचीत के बाद स्थानीय नेता उत्साह में हैं और अब NDA के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करेंगे." कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि प्रियंका गांधी की कार्यकर्ताओं को दी गई हिम्मत बढ़ाने वाली बातों से उनमें उत्साह पैदा हुआ, और बदले में उन्हें कीमती फीडबैक भी मिला, जिसका इस्तेमाल अब पार्टी की चुनावी रणनीति को बेहतर बनाने में किया जाएगा.