'बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस के लिए वोट बैंक', असम में गरजे अमित शाह
शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि, असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए भाजपा को और पांच साल दीजिए.
Published : December 29, 2025 at 3:38 PM IST
बोरदुवा (असम): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है. शाह ने कहा कि, बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के लोगों, उनकी संस्कृति, जमीन और पहचान के लिए खतरा हैं.
यहां नागांव जिले के बोरदुवा (बटद्रवा) में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र न केवल असम से बल्कि पूरे भारत से भी पड़ोसी देश से आने वाले सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान करेगा. शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल असम के लोगों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि राज्य के हर तरह के विकास पर भी ध्यान दिया है.
#Assam: Union Home Minister @AmitShah addresses a public rally after inaugurating the redeveloped Mahpurush Srimanta Sankardeva Abirbhav Kshetra at Batadrawa Than in Nagaon district@HMOIndia #AmitShah #BatadrawaThan pic.twitter.com/89JQeSUZyd— All India Radio News (@airnewsalerts) December 29, 2025
बता दें कि, गृह मंत्री अमित शाह ने यहां नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान, बटद्रवा थान के 227 करोड़ रुपये के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया. इस दौरान शाह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मौका है कि श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान को 'अतिक्रमण से मुक्त' कर दिया गया है.
शाह ने आगे कहा कि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नेतृत्व वाली असम सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से ज्यादा जमीन मुक्त करवाया है.
शाह ने रैली में लोगों से अपील करते हुए कहा कि, असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को और पांच साल दीजिए. उन्होंने कहा, ''हम न सिर्फ असम से बल्कि पूरे भारत से भी सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे.'' शाह ने आगे कहा कि शंकरदेव ने 'एक भारत' का नारा दिया था, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी पालन कर रहे हैं.
रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री ने असम में शांति और विकास पक्का करने के लिए कदम उठाए हैं, जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत है. उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार ने राज्य में अलग-अलग मिलिटेंट ग्रुप के साथ शांति समझौते किए हैं और इन समझौतों के 92 प्रतिशत क्लॉज पूरे किए गए हैं.
