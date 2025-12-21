ETV Bharat / bharat

'कांग्रेस हाईकमान ने कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया', कर्नाटक में सत्ता की खींचतान पर बोले खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( File/ ANI )

कलबुर्गी (कर्नाटक): कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि राज्य में लीडरशिप को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसे स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए. हर चीज में पार्टी हाईकमान का नाम घसीटना सही नहीं है. कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच खड़गे ने यह टिप्पणी की. मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उलझन को दूर करने के लिए कांग्रेस नेता सुदर्शन द्वारा उन्हें पत्र लिखने के मुद्दे पर खड़गे ने कहा कि पत्र अभी उनके पास नहीं पहुंचा है. दिल्ली जाकर ही उन्हें पत्र का कंटेंट पता चलेगा. उन्होंने किस मकसद से पत्र लिखा है और पत्र में क्या है, यह देखने के बाद ही वह कोई फैसला लेंगे. कलबुर्गी आए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मुझे डीके शिवकुमार के 23 दिसंबर को दिल्ली दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगर राज्य में कोई कन्फ्यूजन है, तो वह हाईकमान ने नहीं बनाया है. अगर स्थानीय स्तर पर कन्फ्यूजन पैदा किया गया है, तो स्थानीय नेताओं को उसे भी सुलझाना चाहिए. हर बात के लिए हाईकमान, हाईकमान कहते रहना ठीक नहीं है." उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "पार्टी के लिए सभी ने मेहनत की है. यह किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है. कांग्रेस को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया."