'कांग्रेस हाईकमान ने कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया', कर्नाटक में सत्ता की खींचतान पर बोले खड़गे

कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कन्फ्यूजन को स्थानीय स्तर पर सुलझाना चाहिए.

Congress Chief Mallikarjun Kharge on power tussle in Karnataka for CM chair leadership issue
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:51 PM IST

कलबुर्गी (कर्नाटक): कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि राज्य में लीडरशिप को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसे स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए. हर चीज में पार्टी हाईकमान का नाम घसीटना सही नहीं है. कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच खड़गे ने यह टिप्पणी की.

मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही उलझन को दूर करने के लिए कांग्रेस नेता सुदर्शन द्वारा उन्हें पत्र लिखने के मुद्दे पर खड़गे ने कहा कि पत्र अभी उनके पास नहीं पहुंचा है. दिल्ली जाकर ही उन्हें पत्र का कंटेंट पता चलेगा. उन्होंने किस मकसद से पत्र लिखा है और पत्र में क्या है, यह देखने के बाद ही वह कोई फैसला लेंगे.

कलबुर्गी आए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मुझे डीके शिवकुमार के 23 दिसंबर को दिल्ली दौरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अगर राज्य में कोई कन्फ्यूजन है, तो वह हाईकमान ने नहीं बनाया है. अगर स्थानीय स्तर पर कन्फ्यूजन पैदा किया गया है, तो स्थानीय नेताओं को उसे भी सुलझाना चाहिए. हर बात के लिए हाईकमान, हाईकमान कहते रहना ठीक नहीं है."

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, "पार्टी के लिए सभी ने मेहनत की है. यह किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है. कांग्रेस को पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया."

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का नाम बदलने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना की.

कर्नाटक में सत्ता को लेकर खींचतान
कर्नाटक में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान की अटकलें लगाई जा रही हैं. मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी. उस समय डीके शिवकुमार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे. हालांकि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. इस बात की चर्चा है कि उस समय कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच ढाई-ढाई साल के लिए सीएम पद साझा करने को लेकर समझौता हुआ था. लेकिन इस फॉर्मूले की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

बीते 20 नवंबर को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा किया. लेकिन उससे पहले से ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगने शुरू हो गए थे. हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि वह पांच साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे. साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के समर्थन पर भरोसा जताया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सत्ता साझा करने के फॉर्मूले को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह सिर्फ ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे. उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि हाईकमान मुझे पांच साल का कार्यकाल पूरा करने देगा."

POWER TUSSLE IN KARNATAKA
KARNATAKA POWER TUSSLE
LEADERSHIP ISSUE
MALLIKARJUN KHARGE

संपादक की पसंद

