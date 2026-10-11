ETV Bharat / bharat

सोमवार को CJI से मिलेंगे खरगे और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष ने CEC पर निशाना साधा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ( ANI )

बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को केंद्र सरकार पर "वोट चोरी" के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप लगाया. साथ ही खरगे ने घोषणा की कि वह और राहुल गांधी सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मिलेंगे.

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि दोनों नेताओं ने CJI को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में न्यायपालिका को बताने के लिए शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है.

उन्होंने कहा, "कल हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलने जा रहे हैं. मैंने एक पत्र लिखा है, और राहुल जी ने भी एक पत्र लिखा है. हमने शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच का समय तय किया है. हम उन्हें परिस्थितियों से अवगत कराएंगे. हम उनसे कुछ मांग नहीं सकते; सिर्फ हाथ जोड़कर हम अपनी बात रखेंगे." खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और उन पर साथी चुनाव आयुक्तों को दबाने और चुनाव आयोग को स्वतंत्र फैसले लेने से रोकने का आरोप लगाया. कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, "चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यह स्वतंत्र संस्था है और इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है. लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने नहीं दिया जा रहा है. चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने खुलकर उजागर किया है कि आयोग किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं और आयोग के सदस्य खुद इस स्थिति को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं. इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई." बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए संवैधानिक संस्था के साथ समझौता किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि 'वोट चोरी' जारी रहे. उन्होंने जो भी 'वोट चोरी' की है, उसी के बल पर उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकार बनाई है." मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के बारे में 2023 में बनाए गए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने दावा किया कि अधिकारियों को बचाने के लिए बहुत अधिक संरक्षण दिया गया है.