सोमवार को CJI से मिलेंगे खरगे और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष ने CEC पर निशाना साधा
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने 2023 में कानून लाकर CEC को वो छूट प्रदान की है, जो राष्ट्रपति को भी नहीं है.
Published : October 11, 2026 at 3:38 PM IST
बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को केंद्र सरकार पर "वोट चोरी" के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कमजोर करने का आरोप लगाया. साथ ही खरगे ने घोषणा की कि वह और राहुल गांधी सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मिलेंगे.
बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खरगे ने कहा कि दोनों नेताओं ने CJI को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में न्यायपालिका को बताने के लिए शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है.
उन्होंने कहा, "कल हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलने जा रहे हैं. मैंने एक पत्र लिखा है, और राहुल जी ने भी एक पत्र लिखा है. हमने शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच का समय तय किया है. हम उन्हें परिस्थितियों से अवगत कराएंगे. हम उनसे कुछ मांग नहीं सकते; सिर्फ हाथ जोड़कर हम अपनी बात रखेंगे."
खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और उन पर साथी चुनाव आयुक्तों को दबाने और चुनाव आयोग को स्वतंत्र फैसले लेने से रोकने का आरोप लगाया.
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, "चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. यह स्वतंत्र संस्था है और इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है. लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने नहीं दिया जा रहा है. चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने खुलकर उजागर किया है कि आयोग किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं और आयोग के सदस्य खुद इस स्थिति को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं. इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई."
बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए संवैधानिक संस्था के साथ समझौता किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चाहते हैं कि 'वोट चोरी' जारी रहे. उन्होंने जो भी 'वोट चोरी' की है, उसी के बल पर उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकार बनाई है."
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यह स्वतंत्र संस्था है और इसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने खुलकर उजागर किया है कि आयोग किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएँ हो रही हैं और आयोग के सदस्य स्वयं इस स्थिति को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि वोट चोरी जारी रहे। अब तक जितनी भी वोट चोरी की गई है, उसी के बल पर केंद्र और राज्यों में सरकारें बनाई गई हैं। ऐसा माहौल तैयार करने के लिए मोदी जी ने 2023 में एक कानून बनाया, जिसके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण दिया गया। उन्हें ऐसी छूट दी गई, जो भारत के राष्ट्रपति या देश के मुख्य न्यायाधीश को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन एक चुनाव आयुक्त को यह विशेष संरक्षण क्यों दिया गया? यह संरक्षण देने के बाद वोट चोरी, EVM और चुनावी घपले की यह पूरी प्रक्रिया शुरू की गई। CEC चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, उन्हें जीवनभर उन गलतियों के लिए जवाबदेही से छूट दे दी गई है। इसका सीधा अर्थ है कि यह जनता के वोट छीनने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक साजिश है। यही सब किया जा रहा है और हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 📍बेंगलुरु, कर्नाटक— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 11, 2026
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के बारे में 2023 में बनाए गए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने दावा किया कि अधिकारियों को बचाने के लिए बहुत अधिक संरक्षण दिया गया है.
खरगे ने सवाल किया, "ऐसा माहौल तैयार करने के लिए मोदी जी ने 2023 में एक कानून बनाया, जिसके माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण दिया गया. उन्हें ऐसी छूट दी गई, जो भारत के राष्ट्रपति या देश के मुख्य न्यायाधीश को भी प्राप्त नहीं है. लेकिन एक चुनाव आयुक्त को यह विशेष संरक्षण क्यों दिया गया?"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "यह संरक्षण देने के बाद वोट चोरी, EVM और चुनावी घपले की यह पूरी प्रक्रिया शुरू की गई. CEC चाहे कितनी भी गलतियां करें, उन्हें जीवनभर उन गलतियों के लिए जवाबदेही से छूट दे दी गई है. इसका सीधा अर्थ है कि यह जनता के वोट छीनने और लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने की एक साजिश है. यही सब किया जा रहा है और हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे."
प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा कि देश में अभी "अघोषित इमरजेंसी" चल रही है. उन्होंने कहा, "देश में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अफरा-तफरी मचा रखी है. अघोषित आपातकाल लागू किया जा रहा है. इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं."
विपक्ष और CJP के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की ओर इशारा करते हुए खरगे ने कहा, "कल (शनिवार को), लगभग 32,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. इससे पता चलता है कि उनमें कितना डर है."
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ विपक्ष ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बनाई थी. हालांकि, पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में ले लिया था. पुलिस ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था.
इसी तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, CPI(M) नेता पिनाराई विजयन और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था.
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