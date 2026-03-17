कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 65 नामों को मंजूरी दी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का रास्ता साफ
कांग्रेस दक्षिणी राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है.
Published : March 17, 2026 at 7:21 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए करीब 65 नामों को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का रास्ता साफ हो गया है. केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
कांग्रेस दक्षिणी राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है और बाकी सीटें अपने यूडीएफ सहयोगियों, जिनमें IUML, केरल कांग्रेस (जोसेफ), आरएसपी और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, के लिए छोड़ देगी. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि बाकी नामों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति 18 मार्च को फिर से बैठक करेगी.
एआईसीसी के केरल इंचार्ज सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, " सीईसी ने कई उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी है, जो जल्द ही पहली लिस्ट जारी करेंगे. मेन फोकस जीतने की काबिलियत पर था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने नामों को फाइनल करने से पहले सोशल इंजीनियरिंग और कैंडिडेट्स की पब्लिक इमेज पर भी सोचा. हम पुराने चेहरों को बनाए रखते हुए नए चेहरों को मौका देंगे."
सत्तारूढ़ एलडीएफ ने 2021 के केरल चुनाव में लगातार दूसरी बार जीतकर यूडीएफ को चौंका दिया था. हालांकि, एलडीएफ की 10 साल की एंटी-इनकंबेंसी और उसकी अपनी तैयारियों ने 2026 में यूडीएफ मैनेजर्स को बड़ी उम्मीदें दी हैं.
इन बड़ी उम्मीदों ने कांग्रेस के सामने एक मुश्किल मुद्दा भी खड़ा कर दिया है, जिसका फैसला अब हाईकमान करेगा. अंदर के लोगों ने बताया कि कई कांग्रेस सांसद जमीन से मिले सकारात्मक फीडबैक के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. इनमें शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं.
थरूर लोकसभा में तिरुवनंतपुरम सीट से हैं और अपना तीसरा टर्म पूरा कर रहे हैं. वह पुराने नेता रमेश चेन्निथला के साथ कैंपेन कमेटी के को-चेयरपर्सन भी हैं. वेणुगोपाल, जो एआईसीसी के संगठन इंचार्ज हैं, ने 2024 में राज्यसभा छोड़ दी थी और अलप्पुझा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे. मोहन ने कहा, "यह हाईकमान को तय करना है."
पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, एक बार उम्मीदवार चुनने के बाद, UDF मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार की नाकामियों को सामने लाने के लिए एक जोरदार कैंपेन शुरू करेगा, साथ ही राहुल गांधी द्वारा हाल ही में घोषित की गई खास सोशल वेलफेयर गारंटी पर भी जोर देगा.
ये वादे वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना में पहले हाईकमान ने किए थे. इसलिए, दोनों राज्यों के सीनियर नेताओं को भी केरल में कैंपेन के लिए बुलाया जाएगा ताकि वोटरों को वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया जा सके.
AICC के केरल इंचार्ज सेक्रेटरी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, “सोशल गारंटी के अलावा, हम अगले पांच सालों में राज्य के विकास के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप लेकर आएंगे. युवाओं में बेरोजगारी निश्चित रूप से राज्य में एक बड़ा मुद्दा है. LDF सरकार ने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. हम केरल में रोजगार फिर से शुरू करने के लिए एक्शन लेंगे. हम छोटे और मध्यम व्यापार का समर्थन करेंगे और एक बार फिर राज्य में रोजगार वापस लाएंगे. हमें यह पसंद नहीं है कि राज्य के लाखों लोग रोजगार के लिए विदेश जाने को मजबूर हैं."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी कैंपेन LDF के साथ-साथ बीजेपी दोनों को टारगेट करेगा, जो दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है. बीजेपी ने 2024 में 1 लोकसभा सीट जीती थी और हाल ही में तिरुवनंतपुरम में मेयर का पद जीता था, इसे एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है.
संदीप ने कहा, "LDF और BJP मिले हुए हैं क्योंकि दोनों कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. हालांकि, वे कामयाब नहीं होंगे क्योंकि केरल के लोग सामाजिक समावेश में विश्वास करते हैं. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच बातचीत के 100 साल पूरे होने पर कोल्लम में हाल ही में हुआ इवेंट असल में समाज के समावेशी चरित्र को दिखाता है. भगवा पार्टी लोगों को बांटकर जीतना चाहती है. हम ऐसा नहीं होने देंगे."
2021 से पहले, केरल में सत्ता हर पांच साल में UDF और LDF के बीच घूमती थी. UDF नेताओं ने दावा किया कि राज्य में LDF के कुशासन को खत्म होने में सिर्फ 26 दिन बचे हैं और आने वाले विधानसभा के नतीजे दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में दर्ज ट्रेंड को दिखाएंगे, जिसमें विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया था.
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