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कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 65 नामों को मंजूरी दी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का रास्ता साफ

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल मंगलवार को नई दिल्ली में AICC मुख्यालय में केरल के लिए CEC बैठक में ( ANI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति ने आने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए करीब 65 नामों को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का रास्ता साफ हो गया है. केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस दक्षिणी राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से करीब 100 पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है और बाकी सीटें अपने यूडीएफ सहयोगियों, जिनमें IUML, केरल कांग्रेस (जोसेफ), आरएसपी और छोटी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, के लिए छोड़ देगी. पार्टी के अंदर के लोगों ने बताया कि बाकी नामों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति 18 मार्च को फिर से बैठक करेगी. एआईसीसी के केरल इंचार्ज सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, " सीईसी ने कई उम्मीदवारों को मंजूरी दे दी है, जो जल्द ही पहली लिस्ट जारी करेंगे. मेन फोकस जीतने की काबिलियत पर था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने नामों को फाइनल करने से पहले सोशल इंजीनियरिंग और कैंडिडेट्स की पब्लिक इमेज पर भी सोचा. हम पुराने चेहरों को बनाए रखते हुए नए चेहरों को मौका देंगे." सत्तारूढ़ एलडीएफ ने 2021 के केरल चुनाव में लगातार दूसरी बार जीतकर यूडीएफ को चौंका दिया था. हालांकि, एलडीएफ की 10 साल की एंटी-इनकंबेंसी और उसकी अपनी तैयारियों ने 2026 में यूडीएफ मैनेजर्स को बड़ी उम्मीदें दी हैं. इन बड़ी उम्मीदों ने कांग्रेस के सामने एक मुश्किल मुद्दा भी खड़ा कर दिया है, जिसका फैसला अब हाईकमान करेगा. अंदर के लोगों ने बताया कि कई कांग्रेस सांसद जमीन से मिले सकारात्मक फीडबैक के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. इनमें शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं. थरूर लोकसभा में तिरुवनंतपुरम सीट से हैं और अपना तीसरा टर्म पूरा कर रहे हैं. वह पुराने नेता रमेश चेन्निथला के साथ कैंपेन कमेटी के को-चेयरपर्सन भी हैं. वेणुगोपाल, जो एआईसीसी के संगठन इंचार्ज हैं, ने 2024 में राज्यसभा छोड़ दी थी और अलप्पुझा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे. मोहन ने कहा, "यह हाईकमान को तय करना है." पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, एक बार उम्मीदवार चुनने के बाद, UDF मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार की नाकामियों को सामने लाने के लिए एक जोरदार कैंपेन शुरू करेगा, साथ ही राहुल गांधी द्वारा हाल ही में घोषित की गई खास सोशल वेलफेयर गारंटी पर भी जोर देगा.