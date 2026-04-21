पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में थमा चुनाव प्रचार, दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत ...23 अप्रैल को मतदान
तमिलनाडु में एक ही चरण और पश्चिम बंगाल में पहले फेज के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया.
Published : April 21, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 10:44 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु में एक ही चरण और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज यानी कि मंगलवार को समाप्त हो गया. इन दोनों राज्यों में इन चुनावों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है.
बता दें कि, कांग्रेस ने तमिलनाडु में एनडीए का मुकाबला करने के लिए दक्षिणी राज्य में अपनी सबसे पुरानी पार्टी और सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक जोरदार चुनाव अभियान चलाया.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त, 23 अप्रैल को मतदान
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होंगे. निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, इसके लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया.
कांग्रेस-डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर गठबंधन का हिस्सा है और 2021 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के मुकाबले 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थीं और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी DMK की लोकप्रियता के दम पर 2026 में अपनी संख्या बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी.
कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट-शेयरिंग की बातचीत से राज्य के नेताओं के बीच मनमुटाव हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने 39 सीटों की मांग की थी, जिसे क्षेत्रीय बड़ी पार्टी ने मना कर दिया था. गठबंधन पर बातचीत के दौरान, दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधा, लेकिन कैंपेन शुरू होने के बाद, वे एक ही पेज पर थे.
सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्य खिलाड़ी होने के नाते, सीएम स्टालिन ने पूरे राज्य में एक जोरदार चुनाव प्रचार अभियान चलाया. अपनी तरफ से, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पार्टी के कैंपेन का नेतृत्व किया, जिसमें 21-पार्टी सेक्युलर अलायंस, पिछले पांच सालों में किए गए काम और राज्य सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर पूरे किए जाने वाले सोशल वेलफेयर वादों पर जोर दिया गया.
राहुल गांधी, जिनके स्टालिन के साथ करीबी रिश्ते हैं, अपने व्यस्त अभियान कार्यक्रम के कारण सीएम के साथ साझा रैली को संबोधित नहीं कर सके, लेकिन कांग्रेस चीफ खड़गे ने डीएमके चीफ के साथ स्टेज शेयर करके गठबंधन की एकता दिखाने की जरूरत पूरी की.
अपने भाषणों में, राहुल और खड़गे दोनों ने भाजपा पर हमला किया, जिसने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का मुकाबला करने के लिए AIADMK और दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया है. अपने कैंपेन के ज्यादातर हिस्से में, धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर दक्षिणी राज्य में अपने बांटने वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसका हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला कैरेक्टर रहा है.
राहुल ने तमिल सांस्कृतिक पहचान के लिए कांग्रेस के सम्मान पर सवाल उठाया और कहा कि भाजपा अपनी प्रॉक्सी सहयोगी AIADMK के जरिए दक्षिणी राज्य पर राज करने की अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे दोनों ने भाजपा पर संसद में गलत परिसीमन एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करने का भी निशाना साधा, जिससे कथित तौर पर दक्षिणी राज्य के हितों को नुकसान होता.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडणकर ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान सफल रहा और दावा किया कि डीएमके की अगुवाई वाला गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा.
चोडणकर ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक बहुत ही सफल कैंपेन था जिसमें उनके नेता राहुल गांधी और खड़गे ने हिस्सा लिया. लोग उनके चुनावी कैंपेन से आकर्षित हुए और DMK की अगुवाई वाले गठबंधन को फिर से वोट देंगे. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस भी पिछले चुनावों से बेहतर करेगी. सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में जाने वाले कारणों को बताते हुए, AICC पदाधिकारी ने कहा, "पिछले पांच सालों में गठबंधन सरकार द्वारा किए गए काम, चुनाव प्रचार के दौरान किए गए सामाजिक कल्याण के वादे, सीएम स्टालिन के नेतृत्व में अब तक का सबसे बड़ा 21-पार्टी गठबंधन और AIADMK का BJP के साथ होना हमारे पक्ष में जा रहा है."
गिरिश ने कहा, "जिस तरह से भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने परिसीमन बिल को आगे बढ़ाया, जिसे 17 अप्रैल को संसद में एकजुट विपक्ष ने हरा दिया, वह भी एक फैक्टर था जिसने स्थानीय लोगों पर असर डाला. उन्होंने कहा कि, परिसीमन का मुद्दा गठबंधन की मदद करेगा.
प. बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त, 23 अप्रैल को मतदान
पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल अलग है, जहां 23 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया. दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. कांग्रेस पहली बार सभी 294 असेंबली सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसने अपने लंबे समय के साथी लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया है. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने 2021 का चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. तब कांग्रेस का वोट शेयर 4 प्रतिशत था.
2026 में, कांग्रेस मैनेजरों को उम्मीद है कि पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा और विधानसभा में कुछ सीटें भी मिलेंगी, भले ही मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच हो.
राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को पूर्वी राज्य में तीन रैलियां कीं, जिसमें उन्होंने भाजपा और तृणमूल दोनों पर हमला किया. पिछले कुछ दिनों में, पार्टी चीफ खड़गे और सचिन पायलट समेत कई स्टार प्रचारकों ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे.
कांग्रेस का कैंपेन मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर और कूच बिहार जैसे पार्टी के मजबूत गढ़ों पर फोकस रहा है, जहां इस बार बड़ी पार्टी को फायदा होने की उम्मीद है. कांग्रेस को बरहामपुर सीट पर पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी और मालतीपुर सीट पर पूर्व सांसद मौसम नूर से बड़ी उम्मीदें हैं.
AICC की पश्चिम बंगाल इंचार्ज सेक्रेटरी अंबा प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "सभी सीटों पर चुनाव लड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. हमारे उम्मीदवारों को ज्यादातर सीटों पर स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेने में दिक्कतें आ रही हैं. कांग्रेस पहली बार अकेले लड़ रही है और राज्य इकाई में हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है.
अंबा प्रसाद ने कहा, "हमारे नेता कैंपेन कर रहे हैं. हम नौकरियों, महंगाई और लोकल इंडस्ट्री जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिन्हें पिछले दशकों में नजरअंदाज किया गया है. हमें वोटरों में बदलाव का मूड महसूस हो रहा है. इसलिए, हमें उम्मीद है कि विधानसभा में भी हमारी मौजूदगी होगी."
कांग्रेस ने 23 अप्रैल को श्रीरामपुर सीट पर राहुल गांधी की रैली करने का प्लान बनाया था, जहां स्टेट यूनिट चीफ शुभंकर सरकार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन से अनुमति न मिलने के कारण इसे रद्द करना पड़ा.
सरकार ने ईटीवी भारत को बताया, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पब्लिक रैलियों में उमड़ रही भारी भीड़ ने ममता बनर्जी सरकार को इतना परेशान कर दिया है कि अब उनकी रैलियों के लिए जगहों की भी परमिशन नहीं दी जा रही है. क्या लोकतंत्र में चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं."
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