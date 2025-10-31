कांग्रेस ने NDA के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा- 20 वर्षों का नहीं दिया रिपोर्ट कार्ड
एनडीए के घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत ने डबल इंजन की सरकार को बताया फेल बताया. कहा एनडीए का मेनिफेस्टो टायर्ड और रिटायर्ड.
Published : October 31, 2025 at 5:13 PM IST
पटना: एनडीए ने आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. जिसके बाद इसपर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस ने इस घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा कहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल का आज हिसाब मांगा
जेपी नड्डा के 26 सेकेंड को लेकर कसा तंज : अशोक गहलोत ने पटना में आज प्रेसवार्ता कर कहा कि एनडीए का जो मेनिफेस्टो जारी किया गया वह भी एक घटना बन गई. 26 सेकंड का मेनिफेस्टो जारी किया गया. इतिहास में पहली बार 26 सेकंड का मेनिफेस्टो जारी हुआ. नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि क्या प्रश्न नीतीश कुमार से मीडिया के लोग लेते जिसके डर से बीजेपी के दिग्गज लोग भाग गए.
एनडीए मेनिफेस्टो पर उठाए सवाल : अशोक गहलोत ने एनडीए के मेनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी चुनाव के लिए घोषणापत्र महत्वपूर्ण चीज होती है. सिर्फ मुंह दिखाने के लिए एनडीए के लोग आए थे. वे इतना क्यों डरते हैं मीडिया से. NDA के नेताओं पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि देश को और समाज को यह समझना होगा कि बीजेपी और एनडीए डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए हैं और धर्म के नाम पर सरकार बनाती हैं.
#WATCH | Patna: On NDA 'Sankalp Patra', Congress Observer for #BiharElection2025, Ashok Gehlot says, " ...they have created history today. nitish kumar and jp nadda were here (at the press conference) and left within 26 seconds. their deputy cm read out the manifesto later. it… pic.twitter.com/4UTHvuRAnY— ANI (@ANI) October 31, 2025
बिहार को मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का है प्लान : दिल्ली से अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी नीति निर्धारित की जा रही है खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो राजनीतिक साजिश है. उसको आप सभी देख रहे हैं मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा. आज जो हुआ वह लोग तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मैं उन लोगों के बदले आपसे माफी मांगता हूं बिहारी होने के नाते.
नीतीश जी के साथ छल : अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था. आपके सामने आज अपेक्षा की जा रही थी कि आज काम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वह कुछ कह सके लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वह भी बिहार और बिहारी के साथ अपमान है.
नीतीश कुमार के चेहरे का केवल हो रहा उपयोग : भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उपमुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा और इससे साफ यह संकेत है बिहार भी बिहारी मतदाताओं के लिए बिहार के लोगों के लिए कि वह केवल उनका उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है असल में जो खेल है वह 14 तारीख के बाद होने वाला है.
एनडीए के घटक दलों को पीछे धकेलने की कोशिश : प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है वह भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से तैयार कर रही है. वह अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है जनता दल नेतृत्व को पीछे धकेलना की कोशिश है और कामोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेताओं की हैं बाकी के जो उनके मित्र दल हैं उनके साथ भी होने वाला है.
बिहार का पुराना इतिहास गिनाया : कांग्रेस के शासनकाल में औद्योगिकरण के मामले में यही बिहार था की श्री बाबू के हुकूमत में कांग्रेस के नेतृत्व में 27 परसेंट जो चीनी देश में आती थी बिहार से आती थी. वह आज दो परसेंट से भी नीचे चला गया. वहींं उद्योग में भी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में बिहार खिसक के 28 में स्थान पर चला गया.
इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं लेकिन पीएम दोस्तों को बांट रहे जमीन : एक तरफ यहां जमीन की कमी है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहे है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के मित्र मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है एक रुपए के हिसाब से तो यह कितना बड़ा विरोधाभास है इसे सब अच्छी तरह से समझते हैं. अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53 हजार से ज्यादा हत्याएं हुई और कल आपने देखा कि एक राजनीतिक हत्या मोकामा में हुई .उसके ठीक 1 दिन पहले टेकरी में अटैक होता है तो यह लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं लेकिन नीतीश जी और एनडीए के हुकूमत में बिहार में गुंडाराज स्थापित हो गया है.
एनडीए का मेनिफेस्टो टायर्ड और रिटायर्ड-कांग्रेस : कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यही एक उद्योगपति की हत्या हुई 20 गज की दूरी पर और यह वह जगह है जहां कलेक्टर साहब रहते हैं 50 गज की दूरी पर सीनियर एसपी साहब रहते हैं. 20 गज की दूरी पर उनके बेटे उनके बेटे की भी हत्या कर महीना पहले 4 साल पहले हुई थी तब भी हम लोग उनके घर गए थे तो यह भयावह स्थिति एनडीए के हुकूमत में बिहार का हुआ. जो यह झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने लाया है उसको भी हम लोग जनता के बीच उजागर करने का काम करेंगे .एनडीए का मेनिफेस्टो टायर्ड और रिटायर्ड है.
