केरल विधानसभा चुनाव: कांग्रेस अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी

केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है.
Published : February 18, 2026 at 7:26 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने आने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. खबर है कि, कांग्रेस अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करना चाहती है.
केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है. कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. यूडीएफ पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है और इस बार सत्ताधारी एलडीएफ को हटाने की उम्मीद कर रही है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अनुभवी मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाली एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी ने 18 फरवरी को राज्य इकाई द्वारा सुझाए गए नामों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया था. अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की जल्द ही बैठक होने की संभावना है और वह अगले हफ्ते तक पहली लिस्ट में घोषित किए जाने वाले नामों को मंजूरी देगी ताकि पार्टी में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सके.
पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस के मैनेजरों ने पूरे राज्य में कई सर्वे किए हैं और संभावित उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करते समय उन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे. इसमें मुख्य रूप से जीतने की काबिलियत पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सुझाए गए सोशल जस्टिस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने 2019-2024 तक केरल में वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.
AICC के केरल प्रभारी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य इकाई ने संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए अपना ग्राउंड वर्क कर लिया है. स्क्रीनिंग कमेटी अब नामों के सेट को देख रही है. जल्द ही सिफारिशें केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएंगी जो अंतिम मंजूरी देगी. हमें उम्मीद है कि चुनावों के लिए अपनी तैयारी बताने के लिए हम जल्द ही पहली लिस्ट जारी कर देंगे."
उन्होंने कहा, "हालांकि जीतने की काबिलियत मुख्य क्राइटेरिया है, लेकिन युवाओं और महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी." AICC के अधिकारी ने आगे कहा कि यूडीएफ दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है, जिसमें उम्मीदावर के चयन ने अहम भूमिका निभाई थी.
मोहन ने कहा, "हमारे सावधानी से उम्मीदवार चयन और बेशक एलडीएफ सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के मूड ने स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी सफलता के पीछे अहम भूमिका निभाई. हमें उम्मीद है कि यह ट्रेंड असेंबली इलेक्शन में भी दिखेगा."
पिछले कुछ दिनों से, AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी ऑब्जर्वर जिनमें सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट, कर्नाटक के मिनिस्टर केजे जॉर्ज और कन्हैया कुमार शामिल हैं और AICC के इंचार्ज सीनियर स्टेट लीडर्स के साथ अहम इलेक्शन के लिए यूडीएफ की तैयारियों का रिव्यू कर रहे थे ताकि यह पक्का किया जा सके कि कुछ भी किस्मत पर न छोड़ा जाए.
खास तौर पर, ऑब्जर्वर ने हर असेंबली सीट पर वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाए जाने पर ध्यान दिलाया और स्टेट यूनिट से 22 फरवरी की आखिरी तारीख तक इसे युद्धस्तर पर ठीक करने को कहा.
एआईसीसी के केरल इंचार्ज सेक्रेटरी बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "कुल मिलाकर, SIR के दौरान करीब 24 लाख नाम हटाए गए हैं। हमने स्टेट टीम से कहा है कि ऑब्जेक्शन फाइल करने की आखिरी तारीख तक इसे ठीक कर दिया जाए."
उन्होंने कहा, "हम आने वाले चुनावों पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऑर्गनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल मैसेज को बेहतर बना रहे हैं और लोगों के सामने एक भरोसेमंद ऑप्शन पेश कर रहे हैं."
पिछले कुछ दिनों से, केरल में कांग्रेस के मैनेजर सपीआई (एम) लीडर और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के पक्ष में सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों को लेकर हुए विवाद से नाराज थे, लेकिन उन्होंने टिप्पणियों से दूरी बनाकर इसे नजरअंदाज कर दिया. मोहन ने कहा, "इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी ने कहा है कि वह सदस्य नहीं हैं."
केरल के अलावा, कांग्रेस असम में भी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की तैयारी कर रही है, जहां मार्च-अप्रैल में 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. कांग्रेस 2016 से सत्ता में काबिज एनडीए को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है. प्रियंका गांधी वाड्रा की नेतृत्व में एआईसीसी स्क्रीनिंग पैनल 19 फरवरी को नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए राज्य का दौरा करेगा.
असम के एआईसीसी सेक्रेटरी और इंचार्ज मनोज चौहान ने ईटीवी भारत को बताया, "स्क्रीनिंग कमेटी अगले 10 दिनों में संभावित उम्मीदवारों पर ग्राउंड लेवल फीडबैक लेने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेगी. हालांकि जीतने की क्षमता एक अहम फैक्टर होगी, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं की सिफारिशों को भी काफी अहमियत दी जाएगी."
