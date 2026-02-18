ETV Bharat / bharat

केरल विधानसभा चुनाव: कांग्रेस अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. खबर है कि, कांग्रेस अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करना चाहती है.

केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है. कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. यूडीएफ पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है और इस बार सत्ताधारी एलडीएफ को हटाने की उम्मीद कर रही है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अनुभवी मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाली एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी ने 18 फरवरी को राज्य इकाई द्वारा सुझाए गए नामों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया था. अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की जल्द ही बैठक होने की संभावना है और वह अगले हफ्ते तक पहली लिस्ट में घोषित किए जाने वाले नामों को मंजूरी देगी ताकि पार्टी में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सके.

पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस के मैनेजरों ने पूरे राज्य में कई सर्वे किए हैं और संभावित उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करते समय उन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे. इसमें मुख्य रूप से जीतने की काबिलियत पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सुझाए गए सोशल जस्टिस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने 2019-2024 तक केरल में वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था.

AICC के केरल प्रभारी सचिव पीवी मोहन ने ईटीवी भारत को बताया, "राज्य इकाई ने संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए अपना ग्राउंड वर्क कर लिया है. स्क्रीनिंग कमेटी अब नामों के सेट को देख रही है. जल्द ही सिफारिशें केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएंगी जो अंतिम मंजूरी देगी. हमें उम्मीद है कि चुनावों के लिए अपनी तैयारी बताने के लिए हम जल्द ही पहली लिस्ट जारी कर देंगे."

उन्होंने कहा, "हालांकि जीतने की काबिलियत मुख्य क्राइटेरिया है, लेकिन युवाओं और महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी." AICC के अधिकारी ने आगे कहा कि यूडीएफ दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को लेकर उत्साहित है, जिसमें उम्मीदावर के चयन ने अहम भूमिका निभाई थी.

मोहन ने कहा, "हमारे सावधानी से उम्मीदवार चयन और बेशक एलडीएफ सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के मूड ने स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी सफलता के पीछे अहम भूमिका निभाई. हमें उम्मीद है कि यह ट्रेंड असेंबली इलेक्शन में भी दिखेगा."

पिछले कुछ दिनों से, AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी ऑब्जर्वर जिनमें सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट, कर्नाटक के मिनिस्टर केजे जॉर्ज और कन्हैया कुमार शामिल हैं और AICC के इंचार्ज सीनियर स्टेट लीडर्स के साथ अहम इलेक्शन के लिए यूडीएफ की तैयारियों का रिव्यू कर रहे थे ताकि यह पक्का किया जा सके कि कुछ भी किस्मत पर न छोड़ा जाए.