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कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा- पूरा देश इसका भुगत रहा है खामियाजा

जयराम रमेश, कांग्रेस नेता (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था की मौजूदा मुश्किलों के लिए जिम्मेदार हैं. इसे सरकार की बड़ी नाकामी बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है.

यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महासचिव महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के शताब्दी समारोह में गुरुवार को प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हीं चिंताओं को दोहराया जो कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है.

जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कल फिक्की को संबोधित किया, जो हमारे देश के उद्योग और व्यापार से जुड़ी सबसे पुरानी संस्था है. जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से देश की संपत्ति बढ़ाने वालों पर हमला किया उससे पता चलता है कि वह डरे हुए हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं. कांग्रेस के 2024 लोकसभा चुनाव के 'न्याय पत्र' का जिक्र करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वही बातें दोहराई हैं जो कांग्रेस पार्टी सालों से कह रही है और अपने 2024 के 'न्याय पत्र' में शामिल की है. लेकिन, हमें 'अर्बन नक्सल' सोच वाला कहा गया. जयराम रमेश ने कहा कल प्रधानमंत्री ने उसी सोच के साथ वेल्थ क्रिएटर्स पर हमला किया. उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया. हमने कहा कि 2014 के बाद (जब से BJP सत्ता में आई है), सैलरी, रोजगार और निजी निवेश नहीं बढ़ा है. गुरुवार को अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास की कहानी नए रास्ते बना रही है और उद्योग को उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए रमेश ने कहा, "सैलरी नहीं बढ़ रही है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, निवेश नहीं आ रहा है और असमानता बढ़ रही है. पिछले 12 सालों में उन्होंने हर सेक्टर को कुछ खास बड़े व्यापार समूहों के हाथों में रहने दिया है."