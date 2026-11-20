कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा- पूरा देश इसका भुगत रहा है खामियाजा
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हीं चिंताओं को दोहराया जो कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : November 20, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था की मौजूदा मुश्किलों के लिए जिम्मेदार हैं. इसे सरकार की बड़ी नाकामी बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि पूरा देश इसका खामियाजा भुगत रहा है.
यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के महासचिव महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के शताब्दी समारोह में गुरुवार को प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हीं चिंताओं को दोहराया जो कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है.
जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कल फिक्की को संबोधित किया, जो हमारे देश के उद्योग और व्यापार से जुड़ी सबसे पुरानी संस्था है. जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से देश की संपत्ति बढ़ाने वालों पर हमला किया उससे पता चलता है कि वह डरे हुए हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं.
कांग्रेस के 2024 लोकसभा चुनाव के 'न्याय पत्र' का जिक्र करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वही बातें दोहराई हैं जो कांग्रेस पार्टी सालों से कह रही है और अपने 2024 के 'न्याय पत्र' में शामिल की है. लेकिन, हमें 'अर्बन नक्सल' सोच वाला कहा गया.
जयराम रमेश ने कहा कल प्रधानमंत्री ने उसी सोच के साथ वेल्थ क्रिएटर्स पर हमला किया. उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया. हमने कहा कि 2014 के बाद (जब से BJP सत्ता में आई है), सैलरी, रोजगार और निजी निवेश नहीं बढ़ा है. गुरुवार को अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास की कहानी नए रास्ते बना रही है और उद्योग को उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए.
प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए रमेश ने कहा, "सैलरी नहीं बढ़ रही है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, निवेश नहीं आ रहा है और असमानता बढ़ रही है. पिछले 12 सालों में उन्होंने हर सेक्टर को कुछ खास बड़े व्यापार समूहों के हाथों में रहने दिया है."
बिना किसी का नाम लिए कुछ उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "कुछ मुट्ठी भर कारोबारियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जबकि बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होती जा रही है. छोटे बिजनेस मालिक, इंडस्ट्री और आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं."
प्रधानमंत्री पर देश में डर और दबाव का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है. जब उद्योगपतियों को सरकार की नीति और कामों पर भरोसा नहीं है, तो वे नया निवेश कैसे करेंगे. उन्होंने कुछ खास लोगों को सरकारी नियामक संस्थानों पर हावी होने दिया है."
उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का भी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि फायदा सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप को होता दिखे. चीन का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा, "चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इससे पूरे देश में छोटे और मध्यम उद्यम को सीधा नुकसान हुआ है." देश में कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है.
⦿ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योग जगत में भय का माहौल बना दिया है। व्यापार जगत के लोग यह समझ रहे हैं कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से कई फैसले लिए गए हैं। ⦿ आज देश में कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारियों का एकाधिकार बढ़ रहा है और उन्हें संपत्तियां सौंपी जा रही हैं। ये नरेंद्र मोदी की नीतियों का नतीजा है। ⦿ नोटबंदी का आत्मघाती निर्णय खुद नरेंद्र मोदी ने लिया। उन्होंने इस फैसले से पहले किसी से राय नहीं ली। इसके कारण MSMEs बंद हो गए, देश के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। जैसे- गुजरात में एक तिहाई स्टेनलेस स्टील के MSMEs बंद पड़े हैं। यही हाल पूरे देश का है। ⦿ वहीं, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने देश पर गलत GST थोप दी, इसका असर पूरे देश ने झेला और अब देश की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। ⦿ हालात ये हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 में चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 150 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगा। - नोटबंदी और गलत GST शॉक ट्रीटमेंट थे, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी होगी और दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करना होगा। : कांग्रेस महासचिव (संचार) @Jairam_Ramesh जी 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) November 20, 2026
नोटबंदी को याद करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था. उन्होंने कहा कि इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पर एक मुश्किल और बोझिल जीएसटी सिस्टम थोप दिया गया. छोटे व्यापारी आज भी इससे होने वाली मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अब शिकायत करना बंद कर देना चाहिए. दूसरों पर सवाल उठाने के बजाय उन्हें अपनी सरकार के काम और उसकी नीति की नाकामियों को मानना चाहिए. उन्हें यह मानना चाहिए कि उनके समय में महंगाई बेकाबू रही है, नौकरी के सही मौके नहीं बने हैं और प्राइवेट निवेश की रफ्तार भी धीमी रही है. यह कहते हुए कि इकॉनमी सिर्फ भाषण देकर नहीं चलाई जा सकती, उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी नीति की जरूरत है.
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