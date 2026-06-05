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'मोदी सरकार का भाई-भतीजावाद मॉडल एक्सपोज्ड', राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों को लेकर बोली कांग्रेस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( ANI )

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को राजेश एक्सपोर्ट्स मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल इस मामले से बच नहीं सकता, क्योंकि उसका "भाई-भतीजावाद पूंजीवादी मॉडल" एक बार फिर बेनकाब हो गया है. पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने जोर देकर कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश से सामने आए निष्कर्ष भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय कुप्रबंधन घोटालों में से एक की ओर इशारा करते हैं. उन्होंने कहा, "एसईबीआई की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स के वित्त वर्ष 2021 और 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे निवेशकों, नियामकों और भारतीय जनता के सामने पेश किए गए वित्तीय खुलासों की सत्यता पर गंभीर सवाल उठते हैं. यदि ये निष्कर्ष सही साबित होते हैं, तो यह केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार की नियामक संरचना पर एक करारा आरोप है, जिसने बार-बार आम निवेशकों के हितों की रक्षा के बजाय कुछ चुनिंदा कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमने अतीत में भी आम निवेशकों को धोखा देने के लिए इस तरह की रणनीति देखी है." लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा कि उन्होंने बार-बार चेतावनी दी है कि भाजपा द्वारा गढ़ी गई आकर्षक सुर्खियों के नीचे एक "आर्थिक सुनामी" पनप रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनी संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, जवाबदेही तंत्र कमजोर हो रहे हैं और पारदर्शी बाजार प्रशासन की जगह "भाई-भतीजावाद" हावी हो रहा है. उन्होंने कहा, "राजेश एक्सपोर्ट्स प्रकरण इस मॉडल के खतरनाक परिणामों का एक और उदाहरण प्रतीत होता है. भाजपा ने आर्थिक मामलों में भारत की लंबे समय से चली आ रही ईमानदारी को दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया है."