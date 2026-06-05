ETV Bharat / bharat

'मोदी सरकार का भाई-भतीजावाद मॉडल एक्सपोज्ड', राजेश एक्सपोर्ट्स पर लगे आरोपों को लेकर बोली कांग्रेस

कांग्रेस बोली, यह भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय कुप्रबंधन का उदाहरण है.

Pawan Khera
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को राजेश एक्सपोर्ट्स मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ताधारी दल इस मामले से बच नहीं सकता, क्योंकि उसका "भाई-भतीजावाद पूंजीवादी मॉडल" एक बार फिर बेनकाब हो गया है.

पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने जोर देकर कहा कि राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ सेबी के अंतरिम आदेश से सामने आए निष्कर्ष भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय कुप्रबंधन घोटालों में से एक की ओर इशारा करते हैं.

उन्होंने कहा, "एसईबीआई की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स के वित्त वर्ष 2021 और 2025 के बीच लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे निवेशकों, नियामकों और भारतीय जनता के सामने पेश किए गए वित्तीय खुलासों की सत्यता पर गंभीर सवाल उठते हैं. यदि ये निष्कर्ष सही साबित होते हैं, तो यह केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार की नियामक संरचना पर एक करारा आरोप है, जिसने बार-बार आम निवेशकों के हितों की रक्षा के बजाय कुछ चुनिंदा कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमने अतीत में भी आम निवेशकों को धोखा देने के लिए इस तरह की रणनीति देखी है."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए खेड़ा ने कहा कि उन्होंने बार-बार चेतावनी दी है कि भाजपा द्वारा गढ़ी गई आकर्षक सुर्खियों के नीचे एक "आर्थिक सुनामी" पनप रही है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनी संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, जवाबदेही तंत्र कमजोर हो रहे हैं और पारदर्शी बाजार प्रशासन की जगह "भाई-भतीजावाद" हावी हो रहा है.

उन्होंने कहा, "राजेश एक्सपोर्ट्स प्रकरण इस मॉडल के खतरनाक परिणामों का एक और उदाहरण प्रतीत होता है. भाजपा ने आर्थिक मामलों में भारत की लंबे समय से चली आ रही ईमानदारी को दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया है."

यह स्पष्ट करते हुए कि सरकार इस मामले से बच नहीं सकती, खेड़ा ने कहा कि यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बार-बार दावा किया है कि भारत का नियामक तंत्र मजबूत और विश्व स्तरीय है.

उन्होंने कहा, "यह वही सरकार है जिसके तहत अडाणी-एसईबीआई-हिंडेनबर्ग मामले में नियामक निष्क्रियता के गंभीर आरोप सामने आए, पूर्व एसईबीआई अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के कार्यकाल के दौरान हितों के टकराव और नियामक स्वतंत्रता पर बार-बार सवाल उठाए गए. भाजपा अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप एसईबीआई का चुनिंदा रूप से हवाला नहीं दे सकती और प्रभावशाली कॉर्पोरेट संस्थाओं की जांच होने पर चिंताओं को खारिज नहीं कर सकती."

इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए खेड़ा ने कहा, "यह भी सार्वजनिक रूप से दर्ज है कि मोदी (प्रधानमंत्री बनने से पहले) ने विदेशों में निवेश और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में राजेश एक्सपोर्ट्स की सुविधाओं का दौरा किया था और उनसे सार्वजनिक रूप से संपर्क साधा था."उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे.

उन्होंने कहा, "क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री लाखों छोटे निवेशकों के साथ हुए इस बड़े घोटाले और विश्वासघात की जिम्मेदारी लेंगे, जिनके पैसे को राजस्व के रूप में गलत तरीके से पेश करके गबन किया गया ? भारतीय जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि क्या यह केवल कंपनियों द्वारा गलत रिपोर्टिंग का मामला था या नियामक निगरानी की गहरी खामियों के कारण इस तरह की कथित अनियमितताएं वर्षों तक बनी रहीं ?"

उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार भारत के वित्तीय संस्थानों में लगातार घटते भरोसे को नजरअंदाज़ नहीं कर सकती. निवेशकों, शेयरधारकों, पेंशनभोगियों और आम नागरिकों को स्वतंत्र, सतर्क और निडर नियामकों की जरूरत है - न कि राजनीतिक हस्तक्षेप और शक्तिशाली कॉरपोरेट हितों से ग्रस्त संस्थानों की.देश को जवाब चाहिए."

ये भी पढ़ें : राजेश एक्सपोर्ट्स ने नकारे वित्तीय गड़बड़ी के आरोप; सेबी की कार्रवाई को बताया 'कम्युनिकेशन गैप'

TAGGED:

BJP RAJESH EXPORTS
PAWAN KHERA RAJESHEXPORTS
CONGRESS OVER RAJESH EXPORTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.