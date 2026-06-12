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पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी, कांग्रेस ने तीन वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

जल्द पंजाब का दौरा करेंगे पर्यवेक्षक जानकारी के अनुसार, पर्यवेक्षकों की टीम जल्द ही पंजाब का दौरा कर सकती है. इस दौरान, टीम पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, जिला अध्यक्षों, फ्रंट संगठनों के पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी. बैठकों के दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक पार्टी के भीतर के मुद्दों, संगठन के कामकाज और लोगों के बीच पार्टी की मौजूदा पकड़ के बारे में जानकारी जुटाएंगे.

कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पंजाब के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों में वरिष्ठ नेता अजय माकन, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और अनुभवी नेता भजन लाल जाटव शामिल हैं. पार्टी ने उन्हें पंजाब में मौजूदा राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपने की जिम्मेदारी दी है.

चंडीगढ़: पंजाब में बदलते राजनीतिक समीकरणों और पार्टी की मौजूदा स्थिति का विस्तार से आकलन करने के लिए, कांग्रेस (AICC) ने तीन वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) नियुक्त किया है. इस संबंध में, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने 11 जून को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. जिसके अनुसार, ये नियुक्तियां कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से की गई हैं.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 पर नजर

पंजाब में साल 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है. कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब हमेशा से एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है. हालांकि, पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. ऐसे में, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा तीन ऑब्जर्वर की नियुक्ति को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में अपनी संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक रणनीति को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव, नई नियुक्तियां या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं. इस वजह से, AICC के इस कदम को पंजाब में कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजर अब ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और पार्टी नेतृत्व के अगले कदमों पर होगी.

पंजाब कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार

पंजाब में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए तीन ऑब्जर्वर की नियुक्ति की AICC की घोषणा के बाद पंजाब कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राज्य पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस फैसले के बारे में खुलकर कोई बयान नहीं दिया है. हालांकि, राजनीतिक हलकों में इस नियुक्ति को पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

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