कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा के प्रभारी नियुक्त किए
कांग्रेस ने यूपी समेत तीन राज्यों में प्रभारी की नियुक्त कर दिए हैं. इसमें अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं.
Published : June 26, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली : कांग्रेस ने अपने संगठन में फेरबदल के क्रम में शुक्रवार को तीन राज्यों में प्रभारी की नियुक्त की. इसमें राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश, संजय दत्त को हरियाणा और लालजी देसाई को ओडिशा का प्रभारी नियुक्त किया गया.
इसके अलावा भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. को कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल का मुख्य संगठक नियुक्त किया गया है. इस बारे में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
Hon'ble Congress President Shri @kharge has appointed the following party functionaries as AICC In-charges of the following states, with immediate effect. pic.twitter.com/JgsIDTl4Li— Congress (@INCIndia) June 26, 2026
नई नियुक्ति में राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे की जगह पर उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभी तक वह कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. इसी क्रम में हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए बीके हरिप्रसाद को हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया.
बीके हरिप्रसाद की जगह हरियाणा के प्रभारी बनाए गए संजय दत्त अब तक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभाएंगे. इसी प्रकार अजय कुमार लल्लू को ओडिशा प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. जबकि श्रीनिवास को लालजी देसाई के स्थान पर सेवा दल का प्रमुख बनाया गया है.
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