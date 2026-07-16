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सोनम वांगचुक से कांग्रेस की अपील, 'खत्म करें अनशन, देश को आपकी जरूरत'

सोनम वांगचुक 19 दिनों से अनशन पर हैं. उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है.

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 7:16 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस ने गुरुवार को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर बयान दिया और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की. वांगचुक पिछले 19 दिनों से यहां जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

गौरतलब है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल रही है और प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है.कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डेढ़ महीने से यही मांग कर रही है. हम वांगचुक की पीड़ा और आक्रोश को समझते हैं, खासकर मोदी सरकार की जवाबदेही की कमी को लेकर, खासकर परीक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने के कारण."

उन्होंने एक्स पर लिखा, "उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, हम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हैं. उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं."उन्हें आश्वस्त करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार का सामना करता रहेगा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहेगा.इससे पहले, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कार्यकर्ता के समर्थन में आकर उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंहवी ने ट्विटर पर लिखा, "सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत अब एक गंभीर मानवीय चिंता का विषय है."उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्थक बातचीत शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

सिंघवी ने कहा, "इसी तरह, जिन लोगों ने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए उकसाकर मानवीय जीवन से अधिक राजनीतिक फायदे को चुना, उन्हें आत्म-मंथन करना चाहिए. मकसद तर्क और बातचीत से मजबूत होते हैं, न कि लोगों को चरम स्थिति तक धकेलने से."

बुधवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को लिखे एक खुले पत्र में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "सोनम वांगचुक- से मेरी दिली अपील है: कृपया अपना अनशन समाप्त करें. आपने देश की अंतरात्मा को जगाया है. अनशन का मकसद यही होता है. आगे के लंबे सफर के लिए भारत को आपकी आवाज की जरूरत है."

संसद के आगामी मॉनसून सत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सोमवार से संसद का सत्र फिर शुरू हो रहा है, ऐसे में हमें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर छात्रों के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा. समस्या का समाधान वहीं होना चाहिए, न कि आमरण अनशन से. कृपया मेरी बात पर ध्यान दें."उन्होंने आगे कहा, "और अंत में, सरकार से: मैं आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप आगे आएं और उस बातचीत में शामिल हों जिसकी हमारे लोकतंत्र को अपने युवा नागरिकों के प्रति जरूरत है. यह कमजोरी नहीं, बल्कि राजनेताओं वाली समझदारी है."

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