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सोनम वांगचुक से कांग्रेस की अपील, 'खत्म करें अनशन, देश को आपकी जरूरत'

सोनम वांगचुक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : कांग्रेस ने गुरुवार को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर बयान दिया और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की. वांगचुक पिछले 19 दिनों से यहां जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. गौरतलब है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल रही है और प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है.कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, "सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डेढ़ महीने से यही मांग कर रही है. हम वांगचुक की पीड़ा और आक्रोश को समझते हैं, खासकर मोदी सरकार की जवाबदेही की कमी को लेकर, खासकर परीक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने के कारण." उन्होंने एक्स पर लिखा, "उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, हम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हैं. उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं."उन्हें आश्वस्त करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष मोदी सरकार का सामना करता रहेगा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहेगा.इससे पहले, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी कार्यकर्ता के समर्थन में आकर उनसे भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था.