वीडी सतीशन बनेंगे केरल के नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने लिया फैसला
नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है.
Published : May 14, 2026 at 12:15 PM IST
नई दिल्ली: केरल में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 11 दिन के सस्पेंस को खत्म करते हुए कांग्रेस ने वीडी सतीशन को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर घोषित किया. सतीशन, जिन्होंने पिछले पांच सालों में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत दिलाई, अगले पांच सालों तक राज्य को लीड करेंगे. यह जरूरी अनाउंसमेंट आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई. इसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गाइडेंस में आखिरी लेवल की बातचीत हुई.
हालांकि केसी वेणुगोपाल को नए चुने गए कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों का सपोर्ट था, लेकिन हाईकमान के साफ निर्देशों के बाद उन्होंने आखिरकार टॉप पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली. सतीशन ने यह मैंडेट इस बड़े पॉलिटिकल असेसमेंट के आधार पर हासिल किया कि कैंपेन कैप्टन के तौर पर उनकी जबरदस्त लीडरशिप ने गठबंधन को चुनाव में सफलता दिलाई. इस बीच रमेश चेन्निथला, जो आखिरी पलों तक मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार बने रहे, को आने वाली राज्य कैबिनेट में एक ज़रूरी पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद है.
#WATCH | Congress names VD Satheesan as the Chief Minister of Keralam pic.twitter.com/FCW0EVfAHv— ANI (@ANI) May 14, 2026
लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी की टेक्निकल बातों से आगे बढ़कर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप ने केरल में लोगों की गहरी भावना और अपने अलायंस पार्टनर्स के पक्के रुख को बहुत ध्यान से देखा. यूडीएफ में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी मुस्लिम लीग के भारी दबाव ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई.
केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी समेत दूसरी पार्टियों ने एकमत होकर मांग की कि सतीशन कमान संभालें. सहयोगियों ने सेंट्रल लीडरशिप को साफ तौर पर यकीन दिलाया कि राज्य में उपचुनाव थोपना वोटर्स के लिए एक गैर-जरूरी चुनौती होगी और चेतावनी दी कि ऐसे कदम से शायद अच्छा नतीजा न मिले.
मुल्लापल्ली रामचंद्रन, वीएम सुधीरन और के मुरलीधरन जैसे पुराने नेताओं के अहम सपोर्ट ने सतीशन के लिए रास्ता और मजबूत कर दिया. 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ही मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया. एआईसीसी ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक और अजय माकन ने अपनी पूरी फील्ड रिपोर्ट जमा करने से पहले विधायकों और अलायंस नेताओं से राय लेने के लिए तुरंत राज्य का दौरा किया.
#WATCH | Thiruvananthapuram: Celebrations begin at the residence of VD Satheesan as Congress names him the Chief Minister of Keralam. pic.twitter.com/OT0tJabMmm— ANI (@ANI) May 14, 2026
नतीजतन, सेंट्रल लीडरशिप ने वेणुगोपाल, सतीशन और चेन्निथला को सीधी बातचीत के लिए नेशनल कैपिटल बुलाया. कंसल्टेशन प्रोसेस में केपीसीसी प्रेसिडेंट सनी जोसेफ के साथ डिटेल में बातचीत शामिल थी. इसके अलावा, हाईकमान ने पूर्व स्टेट यूनिट चीफ वीएम सुधीरन, के सुधाकरन, एमएम हसन और के मुरलीधरन के साथ-साथ केपीसीसी डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन तिरुवंचूर राधाकृष्णन और वर्किंग प्रेसिडेंट पीसी विष्णुनाथ, शफी परम्बिल और एपी अनिल कुमार के साथ खास बातचीत की. कांग्रेस द्वारा वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर उनके घर पर जश्न शुरू हो गया है. वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री घोषित किए जाने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा, 'यह बहुत अच्छा फैसला है.'