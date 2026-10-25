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कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनता की अदालत में 30 अक्टूबर को 'महाभियोग' का बड़ा प्लान

नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, केंद्र में, अजय माकन के साथ, दाएं और एआईसीसी काजी निजामुद्दीन ( PTI )

नई दिल्ली: कथित 'वोट चोरी' और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 1 नवंबर को यहां रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की तय रैली से पहले, कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि विपक्ष 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' कार्यवाही करेगा.

इस पुरानी पार्टी ने बताया कि उसके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक की दूसरी पार्टियों के नेताओं से बात की है और उनसे शामिल होने की अपील की है. एक्स से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'संविधान को बचाने और 'वोट चोर' को हराने की हमारी कोशिश में इंडिया ब्लॉक 30 अक्टूबर को एक जरूरी सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही करेगा. जहाँ 'वोट चोर' सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार और साफ तौर पर सुनाया जाएगा.'