कांग्रेस का CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनता की अदालत में 30 अक्टूबर को 'महाभियोग' का बड़ा प्लान
कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक पार्टियों के साथ मिलकर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक रैली भी करेगी.
Published : October 25, 2026 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: कथित 'वोट चोरी' और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर 1 नवंबर को यहां रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की तय रैली से पहले, कांग्रेस ने शनिवार को घोषणा की कि विपक्ष 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' कार्यवाही करेगा.
इस पुरानी पार्टी ने बताया कि उसके प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ब्लॉक की दूसरी पार्टियों के नेताओं से बात की है और उनसे शामिल होने की अपील की है. एक्स से बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'संविधान को बचाने और 'वोट चोर' को हराने की हमारी कोशिश में इंडिया ब्लॉक 30 अक्टूबर को एक जरूरी सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही करेगा. जहाँ 'वोट चोर' सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जनता का फैसला जोरदार और साफ तौर पर सुनाया जाएगा.'
Along with AICC Treasurer Sh. Ajay Maken ji, met with the AICC In-Charge, PCC President and senior leaders from Delhi to discuss preparations for our November 1st Mega Rally against Vote Chori. https://t.co/yi3QRqzBVp— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
उन्होंने कहा कि इस सार्वजनिक महाभियोग के बाद विपक्ष 'वोट चोरी' के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च निकालेगा, जिसका अंत 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होगा. इसमें कम से कम 'मिलियन' जागरूक नागरिक हिस्सा लेंगे.
सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी I.N.D.I.A. ब्लॉक पार्टियों से रिक्वेस्ट की है कि उनके लीडर और मेंबर इस दौरान पूरी ताकत से दिल्ली में मौजूद रहें.' इससे पहले दिन में वेणुगोपाल, कांग्रेस के नेशनल ट्रेजरर अजय माकन के साथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय राजधानी के सीनियर लीडर से तैयारियों पर बात करने के लिए मिले. सीनियर कांग्रेस लीडर सीईसी के खिलाफ रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की अलग-अलग स्टेट यूनिट के साथ कई मीटिंग कर रहे हैं.
In our effort to save the Constitution and defeat the Vote Chors, INDIA bloc will be holding a crucial Public Impeachment proceeding on 30th October - where the public’s verdict to remove the Vote Chor CEC Gyanesh Kumar will be delivered loud and clear. After this Public Impeachment, we will hold a Dilli Chalo March against Vote Chori culminating at Ramleela Maidan on November 1st, where at least a million concerned citizens will participate. Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has reached out to all INDIA Bloc parties requesting their leaders and members are present in Delhi during this period in full force.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 24, 2026
कांग्रेस कथित 'वोट चोरी' को लेकर I.N.D.I.A. ब्लॉक प्रोटेस्ट को लीड कर रही है और कुमार को हटाने की मांग कर रही है. पार्टी ने पहले सत्तारूढ़ भाजपा से सवाल किया था कि वह कुमार को निकालने के बजाय उनका 'बचाव' क्यों कर रही है.