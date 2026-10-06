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कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के खिलाफ देशव्यापी अभियान की घोषणा की, आज विपक्षी सांसदों का मार्च

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कथित 'वोट चोरी' और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के खिलाफ 10 अक्टूबर से अलग-अलग चरणों में एक आक्रामक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की.

यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस के महासचिव इंचार्ज, पीसीसी प्रेसिडेंट और फ्रंटल हेड की यहां पार्टी हेडक्वार्टर में बुलाई गई मीटिंग में लिया गया. यह मीटिंग कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान बनाने के लिए हुई थी. पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी चीफ ने पीसीसी प्रेसिडेंट और इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी को 'वोट चोरी' के खिलाफ पूरे देश में एक जोरदार अभियान चलाने का साफ निर्देश दिया है. वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने खास तौर पर कहा कि यह इलेक्शन कमीशन और चुनाव का सिस्टम इस देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देगा. उन्होंने कहा, 'इसलिए कांग्रेस पार्टी और एक जैसी सोच वाली पार्टियों की यह ड्यूटी है कि वे इसका जोरदार विरोध करें और आगे बढ़ें. राहुल गांधी ने भी हमारे नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि यह आंदोलन कल या परसों खत्म नहीं होने वाला है. यह एक लगातार चलने वाला आक्रामक अभियान है जब तक गणेश कुमार को हटाया नहीं जाता और सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता है.'