कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के खिलाफ देशव्यापी अभियान की घोषणा की, आज विपक्षी सांसदों का मार्च
कांग्रेस का आज सुबह सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालने का आह्वान.
Published : October 6, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:21 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कथित 'वोट चोरी' और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के खिलाफ 10 अक्टूबर से अलग-अलग चरणों में एक आक्रामक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की.
यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस के महासचिव इंचार्ज, पीसीसी प्रेसिडेंट और फ्रंटल हेड की यहां पार्टी हेडक्वार्टर में बुलाई गई मीटिंग में लिया गया. यह मीटिंग कथित वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट का प्लान बनाने के लिए हुई थी.
पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइज़ेशन) केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी चीफ ने पीसीसी प्रेसिडेंट और इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी को 'वोट चोरी' के खिलाफ पूरे देश में एक जोरदार अभियान चलाने का साफ निर्देश दिया है. वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने खास तौर पर कहा कि यह इलेक्शन कमीशन और चुनाव का सिस्टम इस देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देगा.
उन्होंने कहा, 'इसलिए कांग्रेस पार्टी और एक जैसी सोच वाली पार्टियों की यह ड्यूटी है कि वे इसका जोरदार विरोध करें और आगे बढ़ें. राहुल गांधी ने भी हमारे नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि यह आंदोलन कल या परसों खत्म नहीं होने वाला है. यह एक लगातार चलने वाला आक्रामक अभियान है जब तक गणेश कुमार को हटाया नहीं जाता और सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता है.'
⦿ 6 अक्टूबर: सुबह 11 बजे से सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालेंगे ⦿ 8 अक्टूबर: INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां जिला स्तर पर वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगी ⦿ 10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा करेगी ⦿ 25 अक्टूबर से 25 नवंबर: कांग्रेस पार्टी राज्य, जिले और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैलियां करेगी 👉 इस दौरान हम घर-घर जाएंगे और हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए करीब साढ़े 13 करोड़ नामों को फिर से जुड़वाने की कोशिश करेंगे ⦿ 1 नवंबर: रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की एक महारैली होगी, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं ⦿ 25-26 नवंबर: 6 अलग-अलग राज्यों से 'दिल्ली चलो' यात्रा होगी और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ हम दिल्ली में महाप्रदर्शन करेंगे : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री @Jairam_Ramesh 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह अभियान 'वोट बचाओ - देश बचाओ' नारे के तहत चलाया जाएगा. अभियान के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि 10 अक्टूबर से 26 नवंबर तक, एआईसीसी और पीसीसी 'वोट बचाओ - देश बचाओ' अभियान के तहत ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट मार्च करेंगे.
उन्होंने कहा कि 10 से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक लेवल मार्च निकाले जाएंगे जो एसडीएम ऑफिस पर खत्म होंगे. 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर गांव में गांव चौपाल लगाई जाएंगी, जहां पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के 'वोट चोरी के तरीके' के बारे में बताएंगे और गांव के नेताओं और मुखियाओं को बुलाया जाएगा.
सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा कि बीएलए जो हमारे 'वोट रक्षक' हैं, उनका काम गलत तरीके से हटाए गए हर वोटर की पहचान करना और उनका दोबारा एनरोलमेंट पक्का करना होगा. वेणुगोपाल ने कहा कि 1 नवंबर को राम लीला मैदान में इंडिया ब्लॉक मेगा रैली होगी. और 25-26 नवंबर को पार्टी की दिल्ली चलो गाड़ी रैली होगी. यह 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में खत्म होगी.
उन्होंने साफ-साफ कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया, गिरफ़्तार और उन पर केस नहीं चलाया जाता, कांग्रेस सड़कों पर लड़ती रहेगी. मंगलवार को चुनाव आयोग तक इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद पार्लियामेंट से ईसीआई तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है. उन्हें (पुलिस को) हमें जाने देना चाहिए.'