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कांग्रेस ने बड़े संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की, 81 सचिवों की नियुक्ति की

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे पांच चुनावी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 81 पार्टी पदाधिकारियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) सचिवों के रूप में नियुक्त और पुनर्नियुक्त किया गया है.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरु में होने हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन पार्टी पदाधिकारियों की सचिव के रूप में नियुक्ति और पुन: नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य को चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी सचिव नियुक्त किया गया है.

पंजाब में हिना कवारे, रवींद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर और राज कुमार मौर्य को सचिव नियुक्त किया गया है जबकि उत्तराखंड के लिए मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा और भीम कुमार को सचिव नियुक्त किया गया है. पार्टी विज्ञप्ति के अनुसार अंजलि निंबालकर को गोवा के लिए सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि एस लैटफलांग, अमित बावा सैनी और डूंगर राम गेदार को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के लिए सचिव नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा, भव्य पुरानी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय और संचार, प्रचार, मीडिया और सोशल मीडिया कार्यालय के लिए सचिवों की नियुक्ति और पुन: नियुक्ति भी की. प्रणव झा और गौरव पांधी को कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के सचिव के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त किया गया है, जबकि विनीत पुनिया और रुचिरा चतुर्वेदी को पार्टी के संचार, प्रचार, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए सचिव नियुक्त किया गया है.

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 5 सितंबर को कांग्रेस ने महासचिव और विभिन्न राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए थे, जिसमें चुनाव वाले पंजाब और गुजरात शामिल थे, साथ ही संबंधित राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और रणदीप सिंह सुरजेवाला की नियुक्ति की गई थी.