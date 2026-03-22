ETV Bharat / bharat

असम विधानसभा चुनाव : कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की सूची जारी की

असम में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की सात नामों की सूची जारी की गई है.

Congress releases list of seven candidates for Assam elections
असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की सूची जारी की (file photo-ANI)
author img

By PTI

Published : March 22, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी की ओर से सात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी इससे पहले चार सूचियों 90 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है. कांग्रेस असम में अभी तक कुल 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है जबकि गठबंधन सहयोगी रायजोर दल के लिए उसने 11 और अन्य पार्टियों के लिए 15 सीट छोड़ी हैं.

विधानसभा क्षेत्र संख्या और उनके प्रत्याशियों के नाम

  • 1 - गोसाईगांव जोसेफ हासदा
  • 2 - डोटमा (एसटी) बिर्खांग बोरो
  • 20 - बिजनी रजत कांती साहा
  • 45 - भेरगांव अंचुला ग्वारा दैमरी
  • 47 - मजबाट नारायण अधिकारी
  • 113 - हाफलोंग (एसटी) निर्मल लांगथासा
  • 116 - कटिघोरा अमर चंद जैन

बता दें कि कांग्रेस 2016 से इस पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में नहीं है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश करेगी निवर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के 64 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद (अगप) के नौ विधायक, यूपीपीएल के सात और बीपीएफ के तीन विधायक हैं. पक्ष में कांग्रेस के 26 विधायक, एआईयूडीएफ के 15 विधायक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक विधायक हैं. एक निर्दलीय विधायक भी हैं.

असम विधानसभा चुनाव 2026

विधानसभा की कुल सीटें: 126, बहुमत के लिए: 64

अधिसूचना- 16 मार्च

नामांकन की आखिरी तारीख- 23 मार्च

नामांकन पत्रों की जांच- 24 मार्च

नाम वापसी की आखिरी तारीख- 26 मार्च

मतदान- 9 अप्रैल, नतीजे- 4 मई

ये भी पढ़ें- Assembly Polls: असम चुनाव के लिए TMC उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी, BJP ने केरल में प्रत्याशी की घोषणा की

TAGGED:

CONGRESS
ASSAM ASSEMBLY POLLS
ASSAM
BJP
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.