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असम विधानसभा चुनाव : कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की सूची जारी की

असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की सूची जारी की ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी की ओर से सात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी इससे पहले चार सूचियों 90 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है. कांग्रेस असम में अभी तक कुल 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है जबकि गठबंधन सहयोगी रायजोर दल के लिए उसने 11 और अन्य पार्टियों के लिए 15 सीट छोड़ी हैं.

विधानसभा क्षेत्र संख्या और उनके प्रत्याशियों के नाम

1 - गोसाईगांव जोसेफ हासदा

2 - डोटमा (एसटी) बिर्खांग बोरो

20 - बिजनी रजत कांती साहा

45 - भेरगांव अंचुला ग्वारा दैमरी

47 - मजबाट नारायण अधिकारी

113 - हाफलोंग (एसटी) निर्मल लांगथासा

116 - कटिघोरा अमर चंद जैन

बता दें कि कांग्रेस 2016 से इस पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में नहीं है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश करेगी निवर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के 64 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद (अगप) के नौ विधायक, यूपीपीएल के सात और बीपीएफ के तीन विधायक हैं. पक्ष में कांग्रेस के 26 विधायक, एआईयूडीएफ के 15 विधायक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक विधायक हैं. एक निर्दलीय विधायक भी हैं.

असम विधानसभा चुनाव 2026