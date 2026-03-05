कांग्रेस ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, सिंघवी, नरेंद्र रेड्डी तेलंगाना से नामित
सिंघवी तेलंगाना से मौजूदा सदस्य हैं, जबकि रेड्डी अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार हैं. अप्रैल में तेलंगाना में दो सीटें खाली होगी.
हैदराबाद: कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना से दो राज्यसभा सीटों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को नॉमिनेट करने का फैसला किया है. पार्टी ने गुरुवार को 10 राज्यों में 16 मार्च को होने वाले दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए छह उम्मीदवारों की घोषणा की.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से मौजूदा सदस्य हैं, जबकि रेड्डी अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार हैं. तेलंगाना में अप्रैल में दो सीटें खाली होगी. इस बीच फूलो देवी नेताम, करमवीर बौद्ध और क्रिस्टोफर तिलक को क्रमशः छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु से मैदान में उतारा गया है.
एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नामों की घोषणा की. एआईसीसी की घोषणा के बाद नरेंद्र ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कांग्रेस नेताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया.
रेड्डी ने एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर मुझे अनाउंस करने के लिए माननीय सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के लीडर राहुल गांधी, एआईसीसी सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, सांसद प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस अफेयर्स इन-चार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क, पीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस पार्टी हाईकमान को मेरा दिल से धन्यवाद.'
కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నన్ను ప్రకటించిన గౌరవనీయులు సోనియాగాంధీ గారికి,కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున ఖర్గే గారికి,లోక్ సభలో ప్రతిపక్ష నాయకులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఏఐసీసీ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్ గారికి,ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ గారికి,ముఖ్యమంత్రి… pic.twitter.com/HN6B6CZ18d— Vem Narender Reddy (@Vemnarenderredy) March 4, 2026
10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में एक बार होने वाले चुनावों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होनी है, और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी. महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 मेंबर्स का टर्म अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए मेंबर्स के चुने जाने के लिए सीटें खाली हो जाएंगी. नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आज (5 मार्च) है, जिसके बाद शुक्रवार (6 मार्च) को स्क्रूटनी होगी. उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं.
