कांग्रेस ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, सिंघवी, नरेंद्र रेड्डी तेलंगाना से नामित

कांग्रेस ने तेलंगाना से राज्यसभा सीटों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी (बाएं) और वेम नरेंद्र रेड्डी को नॉमिनेट किया. ( X )