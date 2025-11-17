ETV Bharat / bharat

बिहार फतह पर असम के मंत्री ने लगाई गोभी की तस्वीर तो क्यों आया भागलपुर दंगे का जिक्र? कांग्रेस ने बताया शर्मनाक

टीएमसी का पलटवार: वरिष्ठ टीएमसी नेता साकेत गोखले मंत्री अशोक सिंघल के पोस्ट की निंदा करते हुए लिखा, 'गोभी की खेती का मतलब 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार का महिमामंडन करना है. सबूत छिपाने के लिए कब्रों पर फूलगोभी की खेती की गई थी. यह मोदी की असम से भाजपा मंत्री हैं. कोई छिछला तत्व नहीं. जाहिर है, पीएमओ इसे मंजूरी देता है. दुनिया को पता होना चाहिए.'

पोस्ट पर भड़का विपक्ष: चुनावी शोर के कारण इस एक्स पोस्ट की चर्चा हालांकि बिहार में नहीं हो सकी लेकिन असम से लेकर बंगाल तक सियासी तूफान मच गया. कांग्रेस और तृण मूल कांग्रेस के नेताओं ने रिएक्ट किया और इसे बिहार के चर्चित भागलपुर दंगे से जोड़ दिया.

असम के मंत्री के पोस्ट पर बवाल: असल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत के बाद असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था. फूलगोभी की क्यारियों की तस्वीर के साथ उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'Bihar Approves Gobi Farming.' इसका मतलब ये हुआ कि बिहार ने गोभी की खेती को मंजूर कर लिया.

मंत्री पर भड़के गौरव गोगोई: वहीं लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी इस पोस्ट को लेकर असम के हेल्थ मिनिस्टर की तीखी आलोचना की. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'बिहार चुनाव परिणामों के बाद असम के एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री द्वारा "गोभी की खेती" की छवि का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में एक नए और चौंकाने वाले निम्न स्तर को दर्शाता है. यह अश्लील और शर्मनाक दोनों है.

हिमंत बिस्वा सरमा पर साधा निशाना: गौरव गोगोई ने कहा कि यह तस्वीर 1989 के लोगैन नरसंहार से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है, जहां भागलपुर हिंसा के दौरान 116 मुसलमानों की हत्या कर उनके शवों को फूलगोभी के बागानों के नीचे छिपा दिया गया था. इस तरह की त्रासदी का इस तरह से जिक्र करना दर्शाता है कि कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में किस हद तक गिर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मानसिकता को उनके बॉस मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बढ़ावा देते हैं. मुख्यमंत्री को भारतीय अल्पसंख्यकों से नफरत है. असम ऐसा नहीं है. अगले साल असम के लोग नफरत और लालच के राज का अंत कर देंगे.

क्या है भागलपुर दंगा?: साल 1989 में भागलपुर में दो धर्म के लोगों के बीच हिंसा के बाद दंगा भड़क गया था. 24 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जो 2 महीने तक जारी रही. 250 से अधिक गांव प्रभावित हुए और 1000 के आसपास लोग मारे गए थे. मरने वालों में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे. रामशिला जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे को लेकर बवाल शुरू हुआ था. चंदेरी और लौगेन गांव में सबसे अधिक हिंसा भड़की थी.

भागलपुर दंगे की तस्वीर (ETV Bharat)

सबूत छिपाने के लिए गोभी की खेती: वहीं लोगैन गांव में हिंसक भीड़ ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया. साथ ही सबूत छिपाने के लिए शव पर फूलगोभी के पौधों को रोप दिया गया. असम के मंत्री ने जिस तरह गोभी की क्यारियों के साथ फोटो पोस्ट किया है, उसका कांग्रेस और टीएमसी यही मतलब निकाल रही है. हालांकि बिहार के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने अबतक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत: हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है. बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है. इसके अलावे एआईएमआईएम को 5 और बसपा के हिस्से में एक सीट आई है.

