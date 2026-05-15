पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्षी दलों का हमला, कांग्रेस बोली- मोदी की वसूली शुरू
तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. विस्तार से जानिए किसने क्या कहा.
Published : May 15, 2026 at 9:52 AM IST
नई दिल्ली: देश में आज से पेट्रोल और डीजल के दाम बदल गए हैं. जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. नए रेट्स आज से लागू भी हो गए हैं.
इस सिलसिले में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये बढ़ाने के बाद उन्होंने जनता पर 'हंटर चला दिया है.' कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने से जोड़ते हुए कहा कि पीएम मोदी की 'वसूली (जबरन वसूली)' चुनाव के बाद शुरू होती है.
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
कांग्रेस ने कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर चाबुक चलाया है. पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बीच, सीएनजी (CNG) की कीमतों में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. चुनाव खत्म - मोदी की जबरन वसूली शुरू.'
First they loot your vote, then they kick you where it hurts. Pathetically predictable. Diesel and petrol prices hiked.— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) May 15, 2026
Will Bengal Govt reduce VAT on petrol & diesel now that there’s a Delhi-controlled government which doesn’t have to worry about funds being blocked by Centre?
तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहले वे आपका वोट लूटते हैं, फिर आपको वहां लात मारते हैं जहां दर्द होता है. इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. क्या बंगाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर VAT कम करेगी, अब जब दिल्ली की सरकार है जिसे केंद्र से फंड ब्लॉक होने की चिंता नहीं करनी पड़ती?
Rupee, Diesel and Petrol .. which will cross the century first? pic.twitter.com/Bsld0pZgtd— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 15, 2026
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी हमला बोलते हुए लिखा कि रुपया, डीजल और पेट्रोल.. कौन पहले सेंचुरी पार करेगा?
बता दें, यह ईंधन बचाने की अपील के बीच हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया में लड़ाई के चलते दुनिया एनर्जी संकट का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अहम समुद्री व्यापार रास्ते, होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट आई है. इस साल 28 फरवरी को शुरू हुए US-इजराइल और ईरान युद्ध के बाद ब्रेंट तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. ब्रेंट तेल की कीमत USD 100 प्रति बैरल से ज़्यादा रही है क्योंकि US और ईरान इस इलाके में लंबे समय के सीजफायर के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं.
युद्ध का दायरा बढ़ने से पश्चिम एशियाई देश भी प्रभावित हुए, जो फ्यूल के बड़े सप्लायर हैं. हालांकि, भारत का कहना है कि फ्यूल की कोई कमी नहीं है और उसके पास एनर्जी काफी है.
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