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पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्षी दलों का हमला, कांग्रेस बोली- मोदी की वसूली शुरू

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्षी दलों का हमला ( PTI )

नई दिल्ली: देश में आज से पेट्रोल और डीजल के दाम बदल गए हैं. जानकारी के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. नए रेट्स आज से लागू भी हो गए हैं. इस सिलसिले में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपये बढ़ाने के बाद उन्होंने जनता पर 'हंटर चला दिया है.' कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने से जोड़ते हुए कहा कि पीएम मोदी की 'वसूली (जबरन वसूली)' चुनाव के बाद शुरू होती है. कांग्रेस ने कहा कि महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर चाबुक चलाया है. पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस बीच, सीएनजी (CNG) की कीमतों में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. चुनाव खत्म - मोदी की जबरन वसूली शुरू.'