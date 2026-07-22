ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के दिल्ली प्रदर्शन का हैदराबाद में विरोध, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने, रामचंद्र राव हिरासत में... लाठियों और पत्थरों से हमला

यहां कांग्रेस और बीजेपी ने एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. जानें क्या है पूरा मामला.

Congress and BJP hold rival protests - High tension in Hyderabad
राहुल गांधी के दिल्ली प्रदर्शन का हैदराबाद में भाजपा का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस नेताओं के आमने-सामने के विरोध प्रदर्शन की वजह से हैदराबाद शहर में तनाव फैल गया. पास में मौजूद दोनों पार्टियों के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन से हालात तनावपूर्ण हो गए. ऐसे में नामपल्ली रोड राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गया.

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन के विरोध में भाजपा ने गांधी भवन का घेराव करने की कोशिश की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता, जो पार्टी के प्रदेश ऑफिस से गांधी भवन का घेराव करने के लिए निकले थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया.

राहुल गांधी के दिल्ली प्रदर्शन का हैदराबाद में विरोध, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने (ETV Bharat)

पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास बैरिकेड्स लगा दिए गए और भाजपा नेताओं को रोक दिया गया. इससे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तनाव का माहौल बन गया. इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प और बहस हुई.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गोशामहल पुलिस स्टेशन ले जाया गया. दूसरी ओर, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर कांग्रेस के फ्लेक्सी बैनर फाड़ दिए. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है.

उन्होंने उन पर विपक्ष के नेता के तौर पर बहस से भागने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने विदेशी ताकतों पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया. रामचंद्र राव को इस बात को लेकर नाराजगी थी कि, राहुल गांधी विदेशी साजिशों में मदद कर रहे थे.

इधर, भाजपा नेताओं द्वारा गांधी भवन की घेराबंदी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को घेरने की कोशिश की. एमएलसी बालमुरी वेंकट के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय को घेरने की कोशिश की, जिससे तनाव फैल गया. इसी क्रम में, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया. इस हमले में एक महिला कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हो गए.

पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं को हिरासत में लिया. कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच झड़प के कारण भारी ट्रैफिक जाम लग गया. नामपल्ली से एमजीबीएस तक के रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिससे गाड़ी चलाने वालों को बहुत मुश्किलें हुईं.

ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर कार्रवाई को लेकर UN में शिकायत ने दिल्ली विरोध-प्रदर्शन को ग्लोबल मानवाधिकार के नजरिए से देखा

TAGGED:

CONGRESS AND BJP PROTESTS
HIGH TENSION IN HYDERABAD
NAMPALLY ROAD
RAMACHANDRA RAO
CONGRESS AND BJP HYDERABAD PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.