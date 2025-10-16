देख लीजिए बिहार कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी को मिल गया सिंबल
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अबतक 22 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है, बांकी बचे नामों की लिस्ट कुछ देर में जारी होगी.
Published : October 16, 2025 at 2:15 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की कल आखिरी तारीख है लेकिन अभी तक महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा रहा है. कांग्रेस ने भी अबतक 22 कैंडिडेट को टिकट देकर मैदान में भेज दिया है. वहीं बाकी बचे उम्मीदवारों का नाम भी करीब-करीब फाइनल हो चुका है. माना जा रहा कि देर शाम तक पपूरी सूची जारी कर दी जाएगी.
प्रदेश अध्यक्ष समेत 22 कैंडिडेट फाइनल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार राम का नाम फाइनल किया है. उनको एक बार फिर औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सुरक्षित सीट से उतारा गया है. उन्होंने 2020 में भी इस सीट से जीत हासिल की थी.
कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत रूप से मुझे पुनः कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया गया है।— Rajesh Ram (@rajeshkrinc) October 15, 2025
आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री @Allavaru जी द्वारा, बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद जी और सह प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी की उपस्थिति में पार्टी का सिंबल प्रदान… pic.twitter.com/kmCOGbNPY2
वैशाली जिले की राजापाकर सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक प्रतिमा दास को सिंबल मिल चुका है. बिक्रम सीट से अनिल कुमार को भी टिकट मिला है. वैशाली विधानसभा सीट से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, फुलपरास से सुबोध मंडल और सुल्तानगंज से ललन कुमार को कांग्रेस का सिंबल सौंप दिया गया है.
राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती प्रतिमा दास जी होंगे INDIA गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ।— Bihar Congress (@INCBihar) October 15, 2025
बधाई ! pic.twitter.com/M0guV5NNdV
वहीं, बेगूसराय से अमित भूषण, बछवारा से शिव प्रकाश गरीब दास, औरंगाबाद से आनंद शिंकर, बरबीधा से त्रिशूलधारी सिंह, लखीसराय में अमरेश कुमार, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बगहा से जयेश मंगल सिंह, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह और सहरसा जिले की सोनबरसा सुरक्षित सीट से तारिणी ऋषिदेव को टिकट मिल चुका है.
विधानसभा क्षेत्र - बेगूसराय से— Bihar Congress (@INCBihar) October 15, 2025
INDIA गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती @AmitaBhushan1 जी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं!
जीत रहा है INDIA ✊ pic.twitter.com/rZTtMWsym4
इसके अलावे बिहार कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों को सिंबल बांटा जा चुकी है, उसमें राजपुर से विश्वनाथ राम, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, रोसड़ा से ब्रजकिशोर रवि, गोपालगंज से ओमप्रकाश गर्ग, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी और गोविंदगंज से शशि भूषण राय शामिल हैं.
विधानसभा क्षेत्र - रोसड़ा से— Bihar Congress (@INCBihar) October 15, 2025
INDIA गठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार
श्री B. K. Ravi जी को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं!
जीत रहा है INDIA ✊ pic.twitter.com/PUq2msnIL2
आज होगा सीट बंटवारे का ऐलान: आज देर शाम तक महागठबंधन की ओर से तमाम घटकों दलों की सीटों की औपचारिक घोषणा हो सकती है. चर्चा है कि आरजेडी-कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, सिर्फ मुकेश सहनी के कोटे की सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की है.
