ETV Bharat / bharat

देख लीजिए बिहार कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी को मिल गया सिंबल

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अबतक 22 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है, बांकी बचे नामों की लिस्ट कुछ देर में जारी होगी.

congress candidates list
कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की कल आखिरी तारीख है लेकिन अभी तक महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा रहा है. कांग्रेस ने भी अबतक 22 कैंडिडेट को टिकट देकर मैदान में भेज दिया है. वहीं बाकी बचे उम्मीदवारों का नाम भी करीब-करीब फाइनल हो चुका है. माना जा रहा कि देर शाम तक पपूरी सूची जारी कर दी जाएगी.

प्रदेश अध्यक्ष समेत 22 कैंडिडेट फाइनल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार राम का नाम फाइनल किया है. उनको एक बार फिर औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सुरक्षित सीट से उतारा गया है. उन्होंने 2020 में भी इस सीट से जीत हासिल की थी.

वैशाली जिले की राजापाकर सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक प्रतिमा दास को सिंबल मिल चुका है. बिक्रम सीट से अनिल कुमार को भी टिकट मिला है. वैशाली विधानसभा सीट से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, फुलपरास से सुबोध मंडल और सुल्तानगंज से ललन कुमार को कांग्रेस का सिंबल सौंप दिया गया है.

वहीं, बेगूसराय से अमित भूषण, बछवारा से शिव प्रकाश गरीब दास, औरंगाबाद से आनंद शिंकर, बरबीधा से त्रिशूलधारी सिंह, लखीसराय में अमरेश कुमार, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बगहा से जयेश मंगल सिंह, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह और सहरसा जिले की सोनबरसा सुरक्षित सीट से तारिणी ऋषिदेव को टिकट मिल चुका है.

इसके अलावे बिहार कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों को सिंबल बांटा जा चुकी है, उसमें राजपुर से विश्वनाथ राम, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, रोसड़ा से ब्रजकिशोर रवि, गोपालगंज से ओमप्रकाश गर्ग, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी और गोविंदगंज से शशि भूषण राय शामिल हैं.

आज होगा सीट बंटवारे का ऐलान: आज देर शाम तक महागठबंधन की ओर से तमाम घटकों दलों की सीटों की औपचारिक घोषणा हो सकती है. चर्चा है कि आरजेडी-कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, सिर्फ मुकेश सहनी के कोटे की सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की है.

ये भी पढ़ें:

'सीएम बनने के लिए नामांकन'.. राघोपुर से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा

BJP के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित, जानें तीसरी लिस्ट में कौन कौन?

JDU ने जारी की दूसरी लिस्ट, 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा

BSP ने जारी की 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट?

जन सुराज की 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, देखें पूरी लिस्ट

TAGGED:

BIHAR CONGRESS
कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट
BIHAR ELECTION 2025
महागठबंधन
CONGRESS CANDIDATES LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.