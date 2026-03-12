ETV Bharat / bharat

'सरकार पैदा कर रही सरेंडर क्राइसिस और सिलेंडर क्राइसिस', कांग्रेस ने लगाए आरोप

कांग्रेस ने सदन में सिलेंडर क्राइसिस पर सरकार को घेरा. पार्टी ने क्या लगाए आरोप, पढ़ें.

representational photo
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : March 12, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल ने देश में ‘‘एलपीजी संकट’’ को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वह दो तरह के संकट पैदा कर रही है, ‘सरेंडर क्राइसिस’ और ‘सिलेंडर क्राइसिस’.

उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों की कैंटीन में एलपीजी गैस की कमी के कारण अस्थायी रूप से ‘मेन कोर्स’ का खाना देना बंद कर दिया गया है.

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने कहा कि ‘‘एलपीजी संकट’’ के कारण बेंगलुरु में होटल से लेकर घरों तक, सभी परिवार दहशत में आ गए हैं, नोएडा में रसोई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लग रही है और विभिन्न शहरों में हर परिवार संकट में है.

उन्होंने कहा कि रसोई गैस की आपूर्ति में कमी और युद्ध के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के सरकार के तरीके ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहूंगा कि सरकार दो संकट पैदा कर रही है -- पहला, सरेंडर क्राइसिस और दूसरा, सिलेंडर क्राइसिस.’’

उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत किया, जिस पर सत्तापक्ष के सदस्यों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई.

भाजपा के निशिकांत दुबे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘‘नियम 216 यह कहता है कि जब अनुदान की मांग पर आप चर्चा करते हैं तो अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते. जिन मांगों को सरकार लेकर आकर आई है, केवल उसी पर अपनी बात रखिये। किसी नीतिगत विषय पर या किसी अन्य विषय पर आप बोल नहीं सकते.’’

उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच कहा, ‘‘मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती. मैं कानून की बात कर रहा हूं. कानून के अनुसार यह सदन चलेगा.’’

इस पर, परम्बिल ने दावा किया कि अनुदान की मांगों के विवरण आज सुबह और बीती रात वितरित किये गए. उन्होंने कहा, ‘‘नियम केवल विपक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के लिए भी हैं। दुबे ने इस सदन में कितनी बार नियमों का पालन किया है? यह (नियम) विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष पर भी लागू होता है। आपने नियमों की अवहेलना की.’’

उन्होंने केरल सहित देश के विभिन्न हिस्सों के एक करोड़ से अधिक लोगों के खाड़ी देशों में रहने का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के संकट से उनके परिवार चिंतित हैं.

उन्होंने रूस से भारत के कच्चा तेल खरीदने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘क्या हमारे रसोई घरों में आलू या प्याज पकाने के लिए ट्रंप की अनुमति लेने की जरूरत होगी। सरकार को लोगों की समस्याओं के प्रति अपनी आंखें खोलनी होंगी.’’

संपादक की पसंद

