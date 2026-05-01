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मुख्यमंत्री मान विधानसभा में 'नशे की हालत' में पहुंचे ! कांग्रेस ने की अल्कोहल टेस्ट की मांग

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी मांग की कि शराब का टेस्ट कराया जाए. खैरा ने कहा, "हमारे 'चीफ कॉमेडियन' भगवंत मान, जब मैंने सदन में आपकी 'नशे' की हालत और सांस की बदबू के बारे में सवाल उठाए, तो आप घबरा गए और मेरे बैठने के तरीके पर सस्ती कॉमेडी करने लगे? मेरे पैर की चिंता करना छोड़िए, पहले विधानसभा की मर्यादा बनाए रखिए."

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तब राज्य के मुखिया इस स्थिति में आए. आज का दिन इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज होगा.

बाजवा ने इस घटना को "विधानसभा, लोकतंत्र और पंजाब के लोगों के लिए बहुत बड़ा अपमान" बताया. उन्होंने कहा, "मैंने मांग की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक डोप टेस्ट करवाएं. हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. यह विधानसभा और पंजाब का अपमान है."

बाद में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक पत्र जारी कर मुख्यमंत्री मान समेत सभी विधायकों का तुरंत अल्कोहल और डोप टेस्ट कराने की मांग की. बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के सदन में 'नशे में' आने का मुद्दा उठाया. कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर से मांग की कि मुख्यमंत्री का 'अल्कोहल टेस्ट' और 'डोप टेस्ट' होना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने यह मांग नहीं सुनी, जिसके विरोध में उन्हें वॉकआउट करना पड़ा.

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान शुक्रवार को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगाया. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया. विधानसभा के बाहर विपक्ष ने "शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद" के नारे लगाए.

सदन में मेरे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर एतराज जताया गया. वैसे तो सभी विधायक मोबाइल फोन लाते हैं, लेकिन कभी-कभी वे मेरे बैठने के तरीके पर सवाल उठाते हैं. मैंने और मेरे साथियों ने देखा कि भगवंत मान आज शराब पीकर सदन में आए थे. इसलिए मैंने सदन में यह मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने अपनी मां की कसम खाई थी कि वे शराब नहीं पीएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी. मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले भी शराब पीकर सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए हैं, लेकिन यह बहुत बुरा हुआ है. भगवंत मान का चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों से चेकअप करवाना चाहिए. - सुखपाल खैरा, कांग्रेस विधायक

इस बीच, अकाली दल ने भी सोशल मीडिया पर सीएम मान का सदन में बोलते हुए एक वीडियो जारी किया है. अकाली ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री मान शराब पीकर सदन में आए थे. सीएम मान का यह व्यवहार आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का कारण बनना तय है, क्योंकि यह मामला सरकार के मुखिया से जुड़ा है. इस बीच, विपक्ष इस मुद्दे पर AAP सरकार को घेर रहा है.

कांग्रेस के आरोप मनगढ़ंत : हरपाल चीमा

इस बीच, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया. उन्होंने कहा, "ये आरोप लगाने वाले विधायक के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पंचायत की जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा किया है. रिपोर्ट आज जारी हुई. इसके जारी होने के बाद, वह गुस्से में आ गए और पार्टी के विधायकों को निकाल दिया. इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भू माफिया कितने ताकतवर हैं. वे अपने भाई-भतीजों को भी नहीं छोड़ते और न ही अपने गांवों और पंचायतों की जमीन छोड़ते हैं. उन्हें रिपोर्ट के बारे में पहले से पता था. हमारी जांच में पता चला है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में जमीन पर गैर-कानूनी कब्जा किया है."

बीजेपी ने भी अल्कोहल टेस्ट की मांग का समर्थन किया

इस घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, "पंजाब विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है. अगर कोई नशे में मंदिर या गुरुद्वारे में जाता है, तो यह अपमान और बेइज्जती है. अगर सरकार का मुखिया नशे में विधानसभा में आता है, तो मेरा मानना ​​है कि यह न केवल बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर का भी अपमान है. मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे या नहीं... मेरी एक अनुरोध है - आज के विशेष सत्र की अहमियत को देखते हुए, सभी नेताओं का अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए, अगर सभी नेताओं का ब्रेथ टेस्ट (Breath Test) होगा, तो फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी."

पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मुख्यमंत्री मान की हालत पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'मजदूर दिवस जैसे गंभीर मौके पर बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भाषण एक बड़ी सच्चाई बयां कर रहा है. पवित्र विधानसभा और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं देखा गया. पंजाब ऐसे नहीं चल सकता.

पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मान का बचाव करते हुए कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने आज बेवजह शोर मचाया. हमने मजदूरों को सम्मान देने और उन्हें सलाम करने के लिए एक सत्र रखा था, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बेबुनियाद आपत्तियां उठाईं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मजदूरों और उनकी कड़ी मेहनत और पसीने का अपमान है."

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