बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बूथ लेवल टीमों को किया अलर्ट
कांग्नेस ने कहा कि मतदान के दिन किसी भी अनियमितता से निपटने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा.
Published : November 5, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस को डर है कि सत्तारूढ़ NDA छह नवंबर को बिहार में होने वाले महत्वपूर्ण पहले चरण के विधानसभा चुनावों के दौरान अनियमितताओं का सहारा ले सकता है. ऐसे में उसने अपनी बूथ-लेवल टीमों को जमीनी स्तर पर सतर्क रहने को कहा है.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सबसे पुरानी पार्टी को डर है कि सत्तारूढ़ एनडीए को राज्य वोटर लिस्ट के विवादास्पद स्पेशल इंटेंसिव रीविजन के माध्यम से लाखों वोटर्स की संख्या में कमी के रूप में पहले ही लाभ मिल चुका है और वह विपक्षी भारतीय खेमे को नुकसान पहुंचाने के लिए 6 नवंबर को होने वाले मतदान में और हस्तक्षेप कर सकती है.
गौरतलब है कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 पर छह नवंबर को मतदान होगा, जबकि शेष सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी. तदनुसार कांग्रेस ने खेमे के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एनडीए का मुकाबला करने के लिए पांच नवंबर को मतदान के दिन की रणनीति की समीक्षा की.
सूत्रों के अनुसार पार्टी ने बूथ टीमों को सुबह-सुबह वोटर्स को जुटाने का निर्देश दिया है, ताकि उनके वोट बिना किसी व्यवधान के डाले जा सकें. कांग्रेस प्रबंधकों ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के कारण चुनावी राज्य में विभिन्न घरों में बुजुर्गों और महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा गया.
'लाखों नाम सूची से बाहर हुए'
बिहार के प्रभारी AICC सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसा किसी भी संदेह से बचने के लिए किया गया था. एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं की संख्या कम करने के लिए प्रत्येक परिवार से बुजुर्गों और महिलाओं के नाम हटाए गए. प्रत्येक परिवार से कुछ नाम हटाए जाने से मतदाताओं में ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन यह बड़े पैमाने पर हुआ है और इसके कारण राज्यभर में लाखों नाम सूची से बाहर हो गए हैं."
एआईसीसी पदाधिकारी ने कहा कि विपक्ष एनडीए की कथित योजना का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि मतदाता छह नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.पासी ने कहा, "हमें डर है कि अधिकारी विपक्ष को कमजोर करने के लिए खासकर वंचित समूहों के मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देने के लिए तैयार हैं. हमने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 6 नवंबर की योजना की समीक्षा की है. हमारी राज्य और केंद्रीय टीमें पूरे मतदान पर नजर रखेंगी."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया कि पहले चरण का मतदान वास्तव में विपक्ष की पूरी योजना और प्रचार अभियान की परीक्षा लेगा, जिसने इस बेहद महत्वपूर्ण चुनाव को बदलाव का वोट करार दिया है.
कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन सतर्क रहने का निर्देश
बिहार चुनाव के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक अविनाश पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "निश्चित रूप से मतदान का दिन पूरी चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है. हमने वर्कर्स से अभियान के माध्यम से पार्टी का संदेश मतदाताओं तक पहुंचाने को कहा था. अब हमने उन्हें मतदान के दिन सतर्क रहने को कहा है. सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरे दिन अपने बूथों पर नजर रखें और किसी भी गड़बड़ी की तुरंत सूचना देंगे."
AICC ओब्जर्वर ने कहा कि राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा ने पहले वोट चोरी के मुद्दे पर जनता में जागरूकता पैदा की थी और युवाओं को बड़ी संख्या में इसके खिलाफ आगे आने के लिए प्रेरित किया था. उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के लिए अपनी भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है.
वोट चोरी भी मुद्दा है
पांडे ने कहा, "वोट चोरी भी एक मुद्दा है. इस पर हमने पिछले कुछ महीनों में बेहद जोर दिया है. चुनाव वोट के अधिकार से जुड़े हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा, हेल्थ सर्विस और कानून-व्यवस्था भी अहम हैं. इस यात्रा ने वोटर्स को बदलाव की जरूरत के प्रति जागरूक किया है. अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह शांतिपूर्ण ढंग से हो."
कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि हालांकि एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने उनके कई मुद्दों का समाधान नहीं किया, लेकिन विपक्ष को उम्मीद है कि यह संवैधानिक संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगी. उन्होंने मोकामा में एक जेडीयू नेता द्वारा अपने समर्थकों से विरोधियों को घर से बाहर न निकलने देने की अपील का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे धन और बाहुबल वाले लोग चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं.
