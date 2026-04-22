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महिलाओं से नफरत करती है BJP और RSS, कांग्रेस की अलका लांबा बोलीं, महिला आरक्षण पर झूठ फैला रही मोदी सरकार

कांग्रेस का आरोप है कि, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं.

Congress accuses BJP of spreading lies on Women's Reservation
कांग्रेस ने बीजेपी पर महिला आरक्षण पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 6:23 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला तेज करते हुए सत्ताधारी मोदी सरकार पर महिला आरक्षण बिल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने मांग की है कि, 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल लोकसभा की सभी 543 सीटों पर लागू किया जाए.

खास तौर पर, पिछले हफ्ते, 2029 में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और लोकसभा में सीटों को बढ़ाकर 850 करने वाला संशोधन विधेयक लोकसभा से पास नहीं हो पाया.

यहां नई दिल्ली में पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि, भाजपा महिला आरक्षण के बारे में पूरे देश में झूठ फैला रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन झूठों को सामने ला रही है.

अलका लांबा ने आगे कहा कि, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन, कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन किया. भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि, बीजेपी और आरएसएस के लोग महिलाओं से नफरत करते हैं.

अलका लांबा ने कहा कि, आज तक कोई भी महिला भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष नहीं बनी है. कांग्रेस की मांगों का जिक्र करते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका ने कहा कि, कांग्रेस की मांगें हैं कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और ओबीसी श्रेणी की महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल किया जाए.

इसके अलावा, लांबा ने कहा कि सरकार को जाति के आधार पर जनगणना करवानी चाहिए, और फिर उसके आधार पर परिसीमन करना चाहिए. देश भर में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पोस्टकार्ड कैंपेन शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि, यह कैंपेन दो महीने तक चलेगा. कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि हर लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और गांव की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पोस्टकार्ड भेजें. अलका ने कहा कि, इन पोस्टकार्ड के जरिए, वे मांग करेंगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 तुरंत लागू किया जाए.

लांबा ने कहा कि, संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में होना है. ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि उस सत्र के दौरान एक खास प्रस्ताव लाया जाए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. उन्होंने कहा कि, सभी की सहमति से, सभी 543 सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए.

इसी तरह की बातें कहते हुए, कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि, भाजपा महिला आरक्षण का दिखावा कर रही है, लेकिन एनसीआरबी डेटा 2022 दिखाता है कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि, हर घंटे, महिला उत्पीड़न के 51 मामले दर्ज होते हैं.

उन्होंने कहा, "हर दिन, देश भर में लगभग 90 रेप केस दर्ज होते हैं. भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सूची में में सबसे ऊपर है. गौतम ने आगे कहा कि, बिलकिस बानो केस और बीएचयू रेप केस को भी कोई नहीं भूला है, जहां एक तरफ भाजपा ने दोषियों को माला पहनाकर सम्मानित किया, वहीं बीएचयू रेप केस में पुलिस की कार्रवाई ढीली पाई गई. यही भाजपा की असली रणनीति, चरित्र और चेहरा है.

गौतम का समर्थन करते हुए कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में हमारी दलित और ओबीसी बहनों-बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं. गुंडों और अपराधियों को खुली छूट दी गई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बुलडोजर सिर्फ दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर चलता है.

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