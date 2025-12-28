ETV Bharat / bharat

कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस: स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सत्ता में रहने के लंबे अनुभव तक का सफर

जाब में राम सिंह कूका के आंदोलन और महाराष्ट्र में बलवंत फड़के जैसे क्रांतिकारियों के संघर्षों ने अंग्रेजों को और भी सतर्क कर दिया.

Congress140th Foundation Day
कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस: (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 2:01 PM IST

4 Min Read
अमरावती (महाराष्ट्र): भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बनी और देश की राजनीति में अहम जगह रखने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना 140 साल का ऐतिहासिक सफर पूरा कर रही है. 28 दिसंबर 1885 को बनी इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई से लेकर मॉडर्न डेमोक्रेसी को आकार देने तक भारत के इतिहास में अहम भूमिका निभाई है.

भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ था. इसके बाद पंजाब में राम सिंह कूका के आंदोलन और महाराष्ट्र में बलवंत फड़के जैसे क्रांतिकारियों के संघर्षों ने अंग्रेजों को और भी सतर्क कर दिया. उन्हें डर था कि अगर भारतीयों का गुस्सा 1857 की स्थिति जैसी हिंसक बगावत के रूप में फिर से सामने आया, तो वे अपनी कम संख्या को देखते हुए भारत में टिक नहीं पाएंगे.

एक विकल्प के तौर पर अंग्रेजों ने इस नाराजगी के लिए एक कानूनी रास्ता देने पर विचार किया. इसी बैकग्राउंड में वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में IAS ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय नेताओं से बातचीत के बाद कलकत्ता में एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में एक नेशनल ऑर्गनाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा.

प्लान यह था कि यह ऑर्गनाइजेशन भारत में वैसे ही काम करेगा जैसे इंग्लैंड में अपोजिशन पार्टी करती है. 28 दिसंबर, 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ऐसा ही एक खास ऑर्गनाइजेशन बनाया गया. इस ऑर्गनाइजेशन का नाम कांग्रेस रखा गया. कांग्रेस नाम अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से लिया गया था.

प्रोफेसर डॉ वैभव म्हस्के ने बताया कि कांग्रेस का मतलब लोगों की काउंसिल होता है. 28 दिसंबर 1885 को बनी कांग्रेस का पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था. इस सेशन में देश भर की अलग-अलग जातियों और धर्मों के 72 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे. वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे. शुरू में अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस उनके लिए फायदेमंद होगी. बाद में कांग्रेस के सेशन देश भर के अलग-अलग शहरों में होने लगे.

इस कन्वेंशन के मौके पर कांग्रेस के पढ़े-लिखे मेंबर पूरे देश में घूमने लगे. इससे उन्हें अपने देश की अलग-अलग प्रॉब्लम, मुश्किलों और कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला. इससे उनका नजरिया बदलने लगा. बाद के समय में कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश राज के खिलाफ मुख्य आवाज बन गई.

कांग्रेस के तीन जरूरी दौर
मॉडरेट पॉलिटिक्स - कांग्रेस के शुरुआती दौर में यानी 1885 से 1905 के बीच मॉडरेट सोच हावी थी. दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोजशाह मेहता जैसे नेताओं ने संवैधानिक तरीके अपनाए, पिटीशन, अपील और बातचीत के जरिए सुधार लाने की कोशिश की. शिक्षा और प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाना इस दौर की खासियत थी. हालांकि, यह रवैया कई युवा नेताओं को मंजूर नहीं था.

उग्र विचारधारा का उदय - 1905 के बाद कांग्रेस में उग्र विचारधारा का असर बढ़ने लगा. बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आंदोलन ने इस दौर को बढ़ावा दिया. महाराष्ट्र से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने खुलकर स्वराज (सेल्फ-रूल) की मांग की. इस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा आक्रामक और लोगों पर केंद्रित हो गया.

1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से एक जन आंदोलन में बदल गई. 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के ज़रिए, कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता की जड़ों पर हमला किया. 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पूरी आजादी की मांग की.

आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया. कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को कामयाबी से पूरा किया. आजादी के बाद भी कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को लीड किया. प्रोफेसर डॉ वैभव मस्के ने कहा कि मॉडर्न इंडिया की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की लीडरशिप में रखी गई थी.

इसी दौरान प्लानिंग कमीशन, पब्लिक सेक्टर, साइंटिफिक तरक्की, एजुकेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बनना हुआ. उन्होंने आगे कहा कि भले ही अभी कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन वह देश की पॉलिटिक्स में एक जरूरी और एक्टिव ताकत बनी हुई है.

