ETV Bharat / bharat

पर्यावरण मंजूरी की राह में अटका कश्मीर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, जानें कांग्रेस विधायक ने CM उमर से क्या कहा

कांग्रेस विधायक ने सीएम उमर से कश्मीर पावर प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी न मिलने पर बयान देने को कहा है.

cong-mla-calls-on-cm-omar-to-make-statement-on-environmental-clearance-denial-to-kashmir-power-project
कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 93 मेगावाट के कश्मीर हाइड्रोपावर परियोजना की पर्यावरण मंजूरी के लिए विस्तार नहीं दिए जाने के मुद्दे को कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने विधानसभा में उठाया है.

भट्ट ने गुरुवार को सदन के चल रहे शरदकालीन सत्र के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा कि वे इस मुद्दे पर चल रहे विधानसभा सत्र में बयान दें. वह इसलिए क्योंकि नया प्रस्ताव तैयार करने में सालों लग जाएंगे. भट्ट ने सदन के चल रहे शरदकालीन सत्र के शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया. अब्दुल्ला, जो बिजली मंत्री हैं, उस समय सदन में मौजूद नहीं थे.

कांग्रेस विधायक ने सदन को बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने नया प्रस्ताव जमा होने तक प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी देने से मना कर दिया है. पिछले महीने नई दिल्ली में नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की 60वीं बैठक में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से नए सिरे से अद्यतन प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है.

जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (JKPDC) ने 1996 में इसके बनने के बाद से लंबित इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी में दो साल का विस्तार मांगा था. सदन के दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद, कांग्रेस विधायक भट ने कहा कि उन्हें पर्यावरण मंजूरी बढ़ाने से मना करने के राजनीतिक पहलू पर एतराज है.

उन्होंने पूछा, "केंद्रीय मंत्रालय को पहले राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए थी. अब नए डीपीआर में सालों लगेंगे. राज्य सरकार के जायज अधिकार को क्यों नहीं नकारा जा रहा है. राज्य सरकार से सलाह क्यों नहीं ली गई." बांदीपोरा से विधायक ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में सरकार का बयान जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट विवादों में आ गए हैं या उनमें बहुत ज्यादा देरी हुई है.

भट ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने को कहा है. वह राज्य के मुखिया और विद्युत मंत्री हैं. मैंने मुख्यमंत्री से बयान देने की अपील की थी. लेकिन जब से यह मुद्दा उठाया गया, सीएम अब्दुल्ला सदन में नहीं थे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे (सरकार) जवाब देंगे."

असल में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सितंबर 2013 में परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दी थी. यह सितंबर 2026 तक 13 साल के लिए वैध थी. मंत्रालय के नियमों के तहत इसे दो और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. हालांकि केंद्र के पैनल ने चिंता जताई कि परियोजना "मौजूदा पर्यावरण मंजूरी के अंदर पूरा होने की संभावना नहीं है."

"भले ही 26 सितंबर 2028 तक दो साल के और विस्तार पर विचार किया जाए फिर भी परियोजना के निर्माण कार्य और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) को लागू करना बढ़ी हुई वैधता अवधि के अंदर पूरा नहीं हो पाएगा." भट ने कहा कि वजह तो ठीक लगती हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर एक और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट खो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी परेशान है. जो पावर प्रोजेक्ट लाखों दे सकता था उसे अब रोक दिया गया है."

2019 में राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अगुवाई वाली राज्य प्रशासनिक परिषद (SAC) ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) को 819 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले परियोजना के विकास के लिए दिया गया अनुबंध रद्द कर दिया था. वह इसलिए क्योंकि वह इसे लागू करने में नाकाम रही. जेकेपीडीसी ने कहा कि 2022 में निविदा का तीसरा दौर के नतीजे के तौर पर HCC-CPPPL (JV) के बीच L1 बिडर जॉइंट वेंचर को मुख्य प्रोजेक्ट का काम देने का एक नया प्रस्ताव मंजूरी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा गया है.

झेलम नदी की सहायक नदी नाला सिंध पर नया गांदरबल प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चुनाव क्षेत्र में आता है. मौजूदा 15-मेगावॉट के गांदरबल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की उम्र खत्म होने के बाद इस पर विचार किया गया. एक बार चालू होने के बाद इससे हर साल लगभग 382.82 गीगावाट आवर (GWh) बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे शायद ऊर्जा की कमी वाले कश्मीर का माहौल बदल जाएगा. प्रस्तावित परियोजना में 163.5 मीटर का ग्रॉस हेड और 142.2 मीटर का नेट हेड शामिल है, जिसमें टर्बाइन तक पानी ले जाने के लिए 265 मीटर लंबे तीन पेनस्टॉक हैं.

ये भी पढ़ें: 'कैलेंडर बदलता है लेकिन जख्म अभी भी बाकी है', अपने जन्मदिन के मौके पर बोले PDP विधायक वहीद पारा

TAGGED:

कश्मीर पावर प्रोजेक्ट
पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण मंजूरी नहीं
निजामुद्दीन भट कांग्रेस विधायक
कश्मीर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
KASHMIR POWER PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.