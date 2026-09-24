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पर्यावरण मंजूरी की राह में अटका कश्मीर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, जानें कांग्रेस विधायक ने CM उमर से क्या कहा

कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 93 मेगावाट के कश्मीर हाइड्रोपावर परियोजना की पर्यावरण मंजूरी के लिए विस्तार नहीं दिए जाने के मुद्दे को कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट ने विधानसभा में उठाया है. भट्ट ने गुरुवार को सदन के चल रहे शरदकालीन सत्र के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा कि वे इस मुद्दे पर चल रहे विधानसभा सत्र में बयान दें. वह इसलिए क्योंकि नया प्रस्ताव तैयार करने में सालों लग जाएंगे. भट्ट ने सदन के चल रहे शरदकालीन सत्र के शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया. अब्दुल्ला, जो बिजली मंत्री हैं, उस समय सदन में मौजूद नहीं थे. कांग्रेस विधायक ने सदन को बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने नया प्रस्ताव जमा होने तक प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी देने से मना कर दिया है. पिछले महीने नई दिल्ली में नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की 60वीं बैठक में जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से नए सिरे से अद्यतन प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है. जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (JKPDC) ने 1996 में इसके बनने के बाद से लंबित इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी में दो साल का विस्तार मांगा था. सदन के दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद, कांग्रेस विधायक भट ने कहा कि उन्हें पर्यावरण मंजूरी बढ़ाने से मना करने के राजनीतिक पहलू पर एतराज है. उन्होंने पूछा, "केंद्रीय मंत्रालय को पहले राज्य सरकार से सलाह लेनी चाहिए थी. अब नए डीपीआर में सालों लगेंगे. राज्य सरकार के जायज अधिकार को क्यों नहीं नकारा जा रहा है. राज्य सरकार से सलाह क्यों नहीं ली गई." बांदीपोरा से विधायक ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में सरकार का बयान जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट विवादों में आ गए हैं या उनमें बहुत ज्यादा देरी हुई है. भट ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने को कहा है. वह राज्य के मुखिया और विद्युत मंत्री हैं. मैंने मुख्यमंत्री से बयान देने की अपील की थी. लेकिन जब से यह मुद्दा उठाया गया, सीएम अब्दुल्ला सदन में नहीं थे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे (सरकार) जवाब देंगे."