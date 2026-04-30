ETV Bharat / bharat

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी

यह पिटीशन रविवार शाम को फाइल होने के बाद डायरी नंबर 25523/2026 के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर की गई थी और अभी सुनवाई के लिए लिस्टेड है. गुवाहाटी हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने यह कहते हुए कि खेड़ा एंटीसिपेटरी बेल के प्रिविलेज के हकदार नहीं हैं एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुई कॉजलिस्ट के मुताबिक जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच 30 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी. खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें प्री-अरेस्ट बेल का प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया गया था.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर असम पुलिस द्वारा दर्ज एक क्रिमिनल केस के संबंध में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा था, 'इस केस को सीधे तौर पर मानहानि का केस नहीं कहा जा सकता. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 339 के तहत पहली नजर में केस बनने के लिए मटीरियल मौजूद हैं.' इससे पहले, खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी, जिसने उन्हें कुछ समय के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी थी, जिससे वह रेगुलर राहत के लिए असम में सही कोर्ट जा सकें.

हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर रोक लगा दी. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की रोक हटाने की अर्जी खारिज कर दी और अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ाने से भी मना कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसके पहले के ऑर्डर में की गई किसी भी बात का असर असम की सही कोर्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, जब वह बेल एप्लीकेशन पर फैसला ले. इसके बाद खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

यह विवाद खेड़ा के उन आरोपों से शुरू हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी भुयान सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट, विदेश में अघोषित लग्जरी प्रॉपर्टी और शेल कंपनियों से लिंक हैं. गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के कई प्रोविजन लगाए गए हैं, जिनमें झूठे बयान, धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि से जुड़े चार्ज शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में असम पुलिस ने दिल्ली में खेड़ा के घर पर तलाशी ली थी और केस के सिलसिले में हैदराबाद भी गई थी.