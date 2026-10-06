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राहुल गांधी के लिए कांग्रेस कर रही नापाक कोशिश, यूपी में है और रहेगी योगी सरकार, बिना बारूद की गोली हैं भूपेश बघेल: संतोष पांडे

बिना बारूद की गोली हैं भूपेश बघेल ( ETV Bharat )

रायपुर: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में गड़बड़ी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलत तरीके से इसे करवाए जाने के आरोपों को लेकर एकजुट हुई कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के विरोध का कोई औचित्य और मतलब नहीं है. राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस गलत तरीके की राजनीति कर रही है, जिसका आज तक कोई फायदा हुआ नहीं है. भारतीय जनता पार्टी सभी जगह पर मजबूत है और विकास का काम कर रही है. इस तरह के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला.