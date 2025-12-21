कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वह चाहती है कि अवैध अप्रवासी असम में बसें: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि विपक्षी पार्टी को असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव की कोई चिंता नहीं है.
Published : December 21, 2025 at 3:46 PM IST
नामरूप (असम) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पार्टी पर देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसने में मदद करने का आरोप लगाया.
असम के डिब्रूगढ़ के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहां के पुराने प्लांट को मॉडर्न बनाने और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने की कोई कोशिश नहीं की.
#WATCH | Namrup, Assam | After performing the Bhoomi Pujan for the Ammonia-Urea Project of Assam Valley Fertiliser and Chemical Company Ltd, Prime Minister Narendra Modi says, " today is a big day for assam and the entire north-east. the dream that namrup and dibrugarh had been… pic.twitter.com/G9brwiD3SX— ANI (@ANI) December 21, 2025
पीएम ने दावा किया, "कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. वे चाहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी असम में बस जाएं." उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव की कोई चिंता नहीं है, जिसे बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है.
मोदी ने कहा, "कांग्रेस वोटर लिस्ट में बदलाव का विरोध कर रही है, क्योंकि वह सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है... मैं जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, वे उसका विरोध करते हैं... बीजेपी सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, ज़मीन, गर्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करेगी."
#WATCH | Namrup, Assam | Prime Minister Narendra Modi says, " just think, why is work for the welfare of farmers only happening after the bjp government came to power?... the technology in the old factories became outdated, and the congress governments paid no attention to it.… pic.twitter.com/6EooQTgYJX— ANI (@ANI) December 21, 2025
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य असम को उतना ही शक्तिशाली बनाना है, जितना सदियों पहले अहोम राजवंश के दौरान था. मोदी ने कहा, "इंडस्ट्रियलाइजेशन और कनेक्टिविटी असम के सपनों को पूरा कर रहे हैं. बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं को नए सपने देखने के लिए मजबूत बना रही है."
उन्होंने कहा कि नामरूप यूरिया प्लांट से स्थानीय किसानों को मदद मिलेगी और असम के युवाओं के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी. पीएम ने कहा, "असम में नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पहचान बनेगा. यह दुख की बात है कि कांग्रेस ने प्लांट को मॉडर्न बनाने और किसानों की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की."
#WATCH | Namrup, Assam | Prime Minister Narendra Modi says, " the russian president vladimir putin visited india recently. when i met him in delhi, i proudly gifted him assam's black tea... we prioritise every action that enhances the prestige of assam. but when the bjp does this,… pic.twitter.com/0tMVzzFqOR— ANI (@ANI) December 21, 2025
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत तभी तरक्की करेगा जब किसान खुशहाल होंगे और बीजेपी सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. मोदी ने कहा, "कांग्रेस के राज में कई फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद हो गईं. जब हम सत्ता में आए, तो बीजेपी सरकार ने पूरे देश में कई नए प्लांट लगाए." पीएम ने यह भी कहा कि केंद्र का पाम ऑयल मिशन आने वाले दिनों में नॉर्थ-ईस्ट को खाने के तेल में आत्मनिर्भर बनाएगा और किसानों की इनकम बढ़ाएगा.
