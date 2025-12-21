ETV Bharat / bharat

कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वह चाहती है कि अवैध अप्रवासी असम में बसें: पीएम मोदी

पीएम ने दावा किया, "कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. वे चाहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी असम में बस जाएं." उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव की कोई चिंता नहीं है, जिसे बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है.

असम के डिब्रूगढ़ के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहां के पुराने प्लांट को मॉडर्न बनाने और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने की कोई कोशिश नहीं की.

नामरूप (असम) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पार्टी पर देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसने में मदद करने का आरोप लगाया.

मोदी ने कहा, "कांग्रेस वोटर लिस्ट में बदलाव का विरोध कर रही है, क्योंकि वह सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है... मैं जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, वे उसका विरोध करते हैं... बीजेपी सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, ज़मीन, गर्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करेगी."

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य असम को उतना ही शक्तिशाली बनाना है, जितना सदियों पहले अहोम राजवंश के दौरान था. मोदी ने कहा, "इंडस्ट्रियलाइजेशन और कनेक्टिविटी असम के सपनों को पूरा कर रहे हैं. बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं को नए सपने देखने के लिए मजबूत बना रही है."

उन्होंने कहा कि नामरूप यूरिया प्लांट से स्थानीय किसानों को मदद मिलेगी और असम के युवाओं के लिए हजारों नौकरियां पैदा होंगी. पीएम ने कहा, "असम में नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पहचान बनेगा. यह दुख की बात है कि कांग्रेस ने प्लांट को मॉडर्न बनाने और किसानों की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत तभी तरक्की करेगा जब किसान खुशहाल होंगे और बीजेपी सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. मोदी ने कहा, "कांग्रेस के राज में कई फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद हो गईं. जब हम सत्ता में आए, तो बीजेपी सरकार ने पूरे देश में कई नए प्लांट लगाए." पीएम ने यह भी कहा कि केंद्र का पाम ऑयल मिशन आने वाले दिनों में नॉर्थ-ईस्ट को खाने के तेल में आत्मनिर्भर बनाएगा और किसानों की इनकम बढ़ाएगा.

