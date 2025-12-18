ETV Bharat / bharat

झारखंड में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष बड़ा बना खतरा, 18 वर्षों में 1270 लोगों की चली गई जान

साल 2008 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार वन विभाग से मिली जानकारी बताती है कि इन वर्षों में 1251 लोग हाथियों के हाथों मारे गए. साल 2025 में भी ये हादसे नहीं रुके और लोग आए दिन मारे जा रहे हैं. खासकर सर्दियों के दिनों में हाथियों का आक्रमण और तेज हो जाता है. वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2024 तक हाथियों के हमले में 474 लोगों की मौत हुई. इनमें 2023 में 87, 2022 में 96 और 2021 में सबसे ज्यादा 133 मौतें शामिल हैं. साल 2025 में अब तक हाथियों के हमले में 16 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं.

हाथी और इंसान के बीच हुए संघर्ष में कितने लोगों की जान गई, इसका आंकड़ा हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले केवल एक महीने के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि यह संघर्ष कितना जानलेवा हो गया है. बीते मंगलवार को झारखंड के रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र में एक हाथी ने दो महिलाओं समेत चार लोगों को बेरहमी से पटक-पटक कर मार डाला. इससे पहले सोमवार को रांची के अनगड़ा और ओरमांझी में भी हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाते हुए दो लोगों को मार डाला और दो को पैरों से कुचलकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. केवल नवंबर और दिसंबर 2025 महीने में ही अब तक एक दर्जन लोग हाथियों के हाथों मौत की गोद में समा चुके हैं.

पिछले कुछ दिनों से मानव-हाथी संघर्ष के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें जान-माल की भारी क्षति हो रही है. ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष में केवल इंसानों को ही नुकसान हो रहा है. पिछले 18 सालों के दौरान लगभग 150 हाथी भी अपनी जान गंवा चुके हैं. जबकि 1270 लोग हाथियों का शिकार हुए हैं.

झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष काफी पुराना है. कम होते वन क्षेत्र और कंक्रीट के बढ़ते जंगल इस संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं. हाथियों और इंसानों के बीच यह संघर्ष कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

रांची: झारखंड में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है. दो दिन पहले रामगढ़ में एक साथ चार लोगों की हाथियों द्वारा मौत ने इस संघर्ष को और हवा दे दी है. हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष में मौत के आंकड़े भी बेहद भयावह हैं. पिछले 18 सालों में हाथियों के हमले में झारखंड में कुल करीब 1270 लोगों की जान जा चुकी है.

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय ने बताया कि झारखंड में फिलहाल 550 से 600 के करीब हाथी हैं. इनमें एक ग्रुप पलामू में सक्रिय है, दूसरा झारखंड के दक्षिणी छोटानागपुर में सक्रिय है. पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के अनुसार हाथी आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार आ रहे हैं, इसलिए इंसान और हाथियों का संघर्ष तेज हो गया है. खासकर जंगल से सटे आबादी वाले इलाकों में हाथी दिन भर जंगल में रहते हैं, लेकिन रात के समय आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं.

हाथी क्यों करते हैं हमला (ETV Bharat)

भारत में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी

भारत दुनिया में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है. यहां वैश्विक आबादी का लगभग 60% हिस्सा रहता है. हालिया आकलन (2021-2025 की सिंक्रोनाइज्ड ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टीमेशन) के अनुसार, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या लगभग 22,446 है. यह अनुमान डीएनए-आधारित तरीके से किया गया है, जो पहले के विजुअल काउंट से अलग है. ये हाथी देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियां और मध्य भारत में. देश में 33 हाथी रिजर्व हैं, जो इनकी सुरक्षा और आवास संरक्षण के लिए बनाए गए हैं.

जंगली हाथी (ETV Bharat)

विशेष दल लगाया गया

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय ने बताया कि राज्य में इंसानी मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है. केवल पिछले तीन महीनों में ही हाथियों ने एक दर्जन से अधिक लोगों को निशाना बनाया है. हाथियों और इंसानों के संघर्ष को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हाथियों को किसी तरह जंगल के भीतरी हिस्से तक पहुंचाया जाए. इसके लिए वन विभाग की विशेष टीम तैनात की गई है ताकि वह सुरक्षित तरीके से हाथियों को जंगल के भीतरी इलाके तक पहुंचा सके. इसमें ग्रामीणों की मदद भी ली जा रही है.

हाथी और इंसान के बीच संघर्ष के कारण (ETV Bharat)

हाथी हमलों के बाद मिलने वाला मुआवजा

झारखंड में जंगली हाथियों के हमलों से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की जाती है. नियमों के तहत, यदि किसी की मौत हो जाती है तो परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. इसके अलावा गंभीर चोट पर अलग-अलग राशि, जैसे स्थायी विकलांगता या सामान्य घायल होने की स्थिति में निर्धारिता दी जाती है. घर या संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर भी 10,000 से 1 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है, जबकि फसल खराब होने पर 20,000 से 40,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है. पिछले कुछ वर्षों में (2019-2024) झारखंड में हाथी हमलों से सैकड़ों लोगों की जान गई है, जो मानव-हाथी संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है.

हाथियों का शिकार होने पर कितना मिलता है मुआवजा (ETV Bharat)

इंसानी क्षेत्र में हाथियों के आने की वजहें

जंगलों का लगातार कटना और हाथियों के प्राकृतिक कॉरिडोर पर अतिक्रमण ने इंसान और हाथियों के संघर्ष को और गंभीर बना दिया है. झारखंड के जाने-माने पर्यावरणविद् डॉक्टर नीतिश प्रियदर्शी के अनुसार मानव गतिविधियों ने हाथियों का जीवन प्रभावित कर दिया है, जिससे वे आक्रामक हो रहे हैं. डॉ. नीतिश के अनुसार हाथी बेहद समझदार और भावुक जानवर होते हैं. हाथी अपनी बनावट के अनुसार जंगल क्षेत्र खोज रहे हैं, लेकिन उन पर मानव का कब्जा बढ़ता जा रहा है. पहले जंगलों में बड़े-बड़े तालाब होते थे, क्योंकि एक हाथी को पानी पीने के लिए लगभग 100 से 200 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन तालाब खत्म होते जा रहे हैं.

जंगली हाथी (ETV Bharat)

बस्तियां जंगल के बिल्कुल पास तक पहुंच गई हैं. ऐसे में जब जंगल में हाथियों को भोजन नहीं मिलता तो वे गांव का रुख करते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. जब ग्रामीण उन्हें खदेड़ते हैं तभी वे उन पर हमला करते हैं. हाथियों द्वारा इंसानी मौतों का ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि जिन लोगों ने हाथियों को बेवजह छेड़ा या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उन्हें पसंद नहीं आया, उसके बाद ही हाथियों ने उन्हें मारा.

जंगली हाथी (ETV Bharat)

डॉ. नीतिश के अनुसार हाथियों के पारंपरिक रास्तों पर इंसानी गतिविधियों के विस्तार ने उन्हें बस्तियों की ओर आने को मजबूर कर दिया है. जंगल और गांवों के बीच संतुलन टूट गया है. अगर हाथियों के कॉरिडोर को जल्द बहाल नहीं किया गया तो यह टकराव और घातक होगा. हाथी भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते हैं. आपने देखा होगा कि घरों के अनाज भंडार वाले हिस्सों पर हाथियों का हमला ज्यादा होता है.

जंगली हाथी (ETV Bharat)

हाथी आक्रामक क्यों हो जाते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, हाथी सदियों पुराने पारंपरिक मार्गों पर लौटते हैं, जहां अब मानवीय बस्तियां या विकास कार्य आ गए हैं. ऐसे में रास्ते में आने वाली बाधाओं को वे नष्ट करके आगे बढ़ते हैं. हाथियों का आक्रामक व्यवहार मुख्य रूप से उनके आवासीय क्षेत्र (होम रेंज) की रक्षा करने की प्रवृत्ति से जुड़ा होता है. एक झुंड का होम रेंज आमतौर पर 100 से 800 वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक तक हो सकता है. जुलाई से सितंबर के प्रजनन काल में नर हाथियों में हार्मोनल बदलाव (मस्टह अवस्था) के कारण वे विशेष रूप से उग्र हो जाते हैं. इसके अलावा, वनों का क्षरण, खाने-पीने की कमी और जलवायु परिवर्तन से हाथी भोजन व पानी की तलाश में अधिक दूरी तय करते हैं, जिससे मानव बस्तियों के करीब पहुंचकर संघर्ष बढ़ जाता है.

ये भी पढ़ें:

ओरमांझी में जंगली हाथी का उत्पात, दो घायल, खेतों की फसलें भी किया बर्बाद

रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, 4 लोगों की ले ली जान