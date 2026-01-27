ETV Bharat / bharat

Ground Report: CM नीतीश से सवाल पूछने वाले 'वायरल बॉय' सोनू का स्कूल किस हाल में है आज?

"बच्चे तो बहुत हैं गांव में लेकिन कहां कोई जाता है सरकारी स्कूल. सब तो प्राइवेट स्कूल और एकेडमी में जा रहा है. सरकारी स्कूल तो खाली दिखाने के लिए है. कोई नहीं भेजता है. जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो क्या करेगा बच्चे को स्कूल भेजकर?"- सुबोध पासवान, ग्रामीण

क्या कहते हैं ग्रामीण?: प्रधान शिक्षिका के दावों का ग्रामीणों ने ही कलई खोल दी. नीमाकोल निवासी सुबोध पासवान कहते हैं कि यह स्कूल सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत जैसा है. यहां पढ़ाई का स्तर पहले से भी बदतर हो गया है. गांव में 15-20 बच्चे हैं लेकिन गरीब मां-बाप भी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि यहां कोई पढ़ाता ही नहीं है.

"प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल में एक से लेकर पांच क्लास तक की पढ़ाई होती है. हमारे स्कूल में 27 बच्चों का एडमिशन है और सभी रोज टाइम पर आते हैं. दो महिला टीचर और दो पुरुष शिक्षक हैं. हमलोग सिलेबस के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं."- स्वीटी कुमारी, प्रधान शिक्षिका

स्कूल में सिर्फ 27 बच्चों का दाखिला: सोनू के गांव नीमाकोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में कागज पर तो सब ठीक है लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां हो रही थी. स्कूल की प्रधान शिक्षिका स्वीटी कुमारी ने बताया कि स्कूल में 27 बच्चों का नामांकन है, जबकि इस गांव में 50-52 घर हैं. जहां बच्चों की संख्या 100 से ऊपर है. वह ये भी दावा करती हैं कि रोजाना 20 से 25 बच्चे पढ़ने आते हैं. साफ-सफाई और मिड-डे मील भी समय पर मिलता है. हालांकि जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो क्लासरूम खाली थे, वहां सिर्फ तीन बच्चे थे. वहीं स्कूल में 4 की जगह 2 ही शिक्षिकाएं मौजूद थीं.

नीमाकोल के स्कूल का क्या हाल?: ईटीवी भारत की टीम जब 'वायरल बॉय' सोनू के हरनौत स्थित नीमाकोल गांव पहुंची तो पाया कि साढ़े तीन बरस बाद भी कुछ नहीं बदला. बड़ी आबादी होने के बावजूद महज कुछ बच्चों का ही स्कूल में एडमिशन है. माता-पिता कहते हैं कि स्कूल भेजकर क्या करेंगे, वहां तो पढ़ाई ही नहीं होती है. वहीं स्कूल की प्रधान शिक्षिका दावा करती हैं कि बच्चे टाइम पर आते हैं और हमलोग उनको पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं. उनके हिसाब से सब बढ़िया है.

नालंदा: 'सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए..' 14 मई 2022 को जब नालंदा के सोनू कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद मांगी थी, तब उसने सिर्फ अपनी ख्वाहिश भर जाहिर नहीं की थी, बल्कि ये भी बताने की कोशशि की थी कि स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए. उस वक्त सीएम ने डीएम को बुलाकार सोनू की पढ़ाई का बंदोबस्त करने का निर्देश दिया और बात वहीं खत्म हो गई, क्योंकि सोनू तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने चला गया लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदली. आज भी गांव के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं.

नीमाकोल स्थित प्राथमिक स्कूल (ETV Bharat)

पड़ोस के गांव में भी वैसी ही स्थिति: चैनपुर गांव की हालत भी नीमाकोल की तरह ही है. ईटीवी भारत की टीम जब वहां पहुंची तो पाया कि बच्चे स्कूल जाने के टाइम पर या तो घर में हैं या सड़कों के किनारे खेल रहे हैं. पूछने पर उनके माता-पिता कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है.

सोनू का भाई जाता सरकार स्कूल: गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई का आलम क्या है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि वायरल बॉय सोनू का भाई संजीत भी स्कूल नहीं जाता है. वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है. पूछने पर कहता है, 'बेकार स्कूल है. लंच के बाद सब लोग भाग जाता है. सर सब घूमने चले जाते हैं. बच्चा लोग भी रोड पर चले जाता है. उसके बाद कोई नहीं आता है. सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होता है.'

गांव में साइकिल चलाते सोनू कुमार (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

क्या बोलीं सोनू की मां?: वहीं, सोनू की मां भी कहती हैं कि इतने साल भी स्कूल में कुछ नहीं बदला. पढ़ाई का स्तर नहीं सुधरा है, जिस वजह से उन्होंने अपने छोटे बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं. गांव में बच्चों की काफी संख्या है लेकिन ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं. वह चिंता जताते हुए कहती हैं कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे उनका भविष्य अच्छा होगा. सरकार को इन सरकारी विद्यालयों में सुधार करना चाहिए.

सोनू की मां और भाई (ETV Bharat)

"गांव के स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है ना, इसलिए छोटका बेटे को पब्लिक स्कूल में पढ़ने भेजते हैं. सीबीएसई स्कूल में जाता है. सोनू तो मन लगाकर पढ़ता है, भगवान की कृपा होगी तो अच्छा ही करेगा लेकिन गांव के दूसरे बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता होती है."- नीलम देवी, सोनू की मां

सोनू की कमी खलती है लोगों को: सोनू अपने गांव के अलावा पड़ोस के चैनपुर गांव के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता था. आज वहां के लोग सोनू को बहुत याद कर रहे हैं. ग्रामीण शंकर पासवान बताते हैं कि इस गांव में 60-70 घर हैं और करीब 200 बच्चे हैं. यहां न स्कूल है, न आंगनबाड़ी. छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए एनएच-30 (NH-30) या नदी पार करके जाना पड़ता है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है.

गांव के बच्चों को पढ़ाते सोनू (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

"जब सोनू आता था, तो बच्चे उससे बहुत कुछ सीख गए थे. उसके जाने के बाद से छोटे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है. अब वह साल में एक-दो बार आता है, बाबा चुहरमल के दरबार में मत्था टेकता है और चला जाता है."- शंकर पासवान, ग्रामीण

बच्चों के भविष्य को लेकर जताई चिंता: ग्रामीणों ने बताया कि सोनू के वायरल होने के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरथा पंचायत के बच्चों की सुविधा के लिए 12 जोड़े बेंच-डेस्क, शुद्ध पेयजल के लिए मोटर और ट्रांसफार्मर मुहैया कराया था लेकिन आज तक उन सामानों का इस्तेमाल नहीं हुआ. रखे-रखे उन सामानों में जंग लगने लगा है. ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी सुध लेने नहीं आता हैं. गांव वालों की मांग है कि चैनपुर में भी एक आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय खोला जाए ताकि उनके बच्चों का भविष्य खराब न हो.

सोनू कुमार के गांव का हाल (ETV Bharat)

कौन है सोनू कुमार?: नालंदा जिले के नीमाकौल गांव के रहने वाले सोनू कुमार अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गया था, जब 14 मई 2022 को उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने न केवल अपनी पीड़ा बताई, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी. उसने कहा कि पिता शराब पीते हैं और उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं. साथ ही गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जबकि वह पढ़ना चाहता है. उस वक्त उसकी उम्र 11 साल थी और 5वीं क्लास में पढ़ता था. सोनू के पिता रणविजय यादव दूध बेचते हैं, जबकि मां नीलम देवी गृहिणी हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्यों हुआ था वायरल?: असल में नालंदा के कल्याण विगहा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सोनू अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पहुंच गया और बिना किसी झिझक के अपनी बात कहने लगा. उसने कहा, 'सर सुनिये ना.. सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर. हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर. पापा दारू पी जाते हैं सर.'

नीतीश कुमार के साथ सोनू (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

सीएम ने डीएम को दिया निर्देश: सोनू की बात सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां मौजूद जिलाधिकारी को बुलाया और निर्देश दिया कि बच्चे की समस्या का समाधान करें. साथ ही ये सुनिश्चित करें कि सोनू अपनी पढ़ाई पूरी कर सके.

कई लोगों ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ: सोनू का वीडियो जब वायरल हुआ तो कई लोगों ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया. अभिनेता सोनू सूद से लेकर राजनेता पप्पू यादव तक आगे आए. अभिनेत्री गौहर खान ने भी सहायता की पेशकश की. हालांकि बाद में एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक बृजेश माहेश्वरी ने अपने यहां छठी कक्षा में दाखिला दिया. सोनू की पढ़ाई से लेकर रहने-खाने और कपड़े समेत अन्य जरूरतों पर होने वाले खर्च भी एलन ही उठाता है.

