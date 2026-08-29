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जंगल की पगडंडी से गोल्ड तक का सफर, दुनिया जीतने वाली महिमा उरांव की घर में हारने की कहानी

झारखंड की अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ी महिमा उरांव की स्थिति बेहद खराब है. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2026 at 8:27 AM IST

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रांची: गले में गोल्ड मेडल, हाथों में ट्रॉफियां और भारत की जर्सी पहने खिलाड़ी. लेकिन सिर पर ऐसी जर्जर घर की छत जो हर बारिश में गिरने का डर पैदा करती है. यह कहानी है अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ी महिमा उरांव की. जिसने कई देशों में भारत और झारखंड का तिरंगा बुलंद किया. लेकिन आज भी सरकारी मदद और सम्मान की उम्मीद में संघर्ष कर रही हैं.

गांव से जंगल, फिर स्टेडियम तक का सफर

रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर सौदाग बगीचा टोली गांव पहुंची. यहां महिमा की जिंदगी खेल के मैदान से कहीं ज्यादा कठिन नजर आती है. सुबह अभ्यास के लिए निकलने से पहले उन्हें स्टेडियम नहीं. बल्कि जंगल की पगडंडी जीतनी पड़ती है. महिमा हर दिन गांव से करीब पांच किलोमीटर पैदल जंगल के रास्ते चलकर रिंग रोड पहुंचती हैं. रास्ते में कच्ची पगडंडियां. पेड़ों से घिरा सुनसान इलाका और कई जगह उबड़-खाबड़ रास्ते हैं. रिंग रोड पहुंचने के बाद वह ऑटो का इंतजार करती हैं और फिर मोराबादी स्थित स्टेडियम जाकर घंटों अभ्यास करती हैं.

दुनिया जीतने वाली महिमा की कहानी (ईटीवी भारत)

ईटीवी भारत की टीम ने उनके इस सफर को कैमरे में कैद किया है. गांव से जंगल के रास्ते पैदल निकलना. रिंग रोड तक पहुंचना. फिर ऑटो का इंतजार करना और इसके बाद स्टेडियम पहुंचकर अभ्यास करना.

मेडल-ट्रॉफी वाले कमरे में टपकती छत और गिरने का डर

महिमा का घर उनकी उपलब्धियों से बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है. मिट्टी और ईंटों का जर्जर मकान. टूटी दीवारें और टपकती छत. जिस कमरे में वह सोती हैं. उसी कमरे में उनके मेडल. ट्रॉफियां और बक्से रखे हैं. जगह की कमी ऐसी कि वहीं लकड़ी के चूल्हे पर खाना भी वहीं बनता है. जिस घर में देश के लिए जीते गए गोल्ड मेडल और ट्रॉफियां रखी हैं. उसी घर की दीवारें इतनी कमजोर हैं कि बारिश के मौसम में परिवार को कभी भी घर गिरने का डर सताता है.

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महिमा की उपलब्धियां (ETV Bharat)

महिमा बताती हैं कि उन्होंने कई बार आवास योजना के लिए आवेदन किया. लेकिन आज तक घर नहीं मिला. उज्ज्वला योजना का लाभ भी परिवार तक नहीं पहुंचा. इसलिए आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से कई बार आश्वासन मिला. लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक नहीं मिल सका.

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महिमा की बदहालत (ETV Bharat)

विदेशों में गोल्ड की झड़ी, घर में संघर्ष

महिमा की उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है. वह सिटिंग पैरा वॉलीबॉल और सिटिंग पैरा थ्रोबॉल से जुड़ी हैं. राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. नेशनल फेडरेशन कप सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप. तमिलनाडु में 7-8 अप्रैल 2023 को वह रनर-अप रहीं. इसके बाद 13वीं नेशनल पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप. इरोड. तमिलनाडु में 21-23 मार्च 2025 और 14वीं नेशनल पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप. मेरठ में 25-28 फरवरी 2026 में भी उन्होंने रनर-अप का खिताब हासिल किया.

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महिमा की बदहालत (ETV Bharat)

पैरा थ्रोबॉल में महिला का प्रदर्शन

सिटिंग पैरा थ्रोबॉल में भी महिमा का प्रदर्शन शानदार रहा है. प्रथम नेशनल पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप. तमिलनाडु में 2 दिसंबर 2022 को वह रनर-अप रहीं. वहीं तीसरी नेशनल पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप. झारखंड में 21-23 सितंबर 2024 को उन्होंने विजेता का खिताब हासिल किया. चौथी नेशनल पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप. कोयंबटूर में 29-31 अगस्त 2025 को वह रनर-अप रहीं. इसके अलावा राजस्थान की सिंघा यूनिवर्सिटी में 3-4 फरवरी 2026 को आयोजित भारत को बोल नेशनल फेडरेशन कप में उन्होंने विजेता का खिताब अपने नाम किया.

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अंतरराष्ट्रीय मैदान पर भी गोल्ड की चमक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिमा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं. नेपाल-भारत पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज 19-20 फरवरी 2023. मलेशिया-भारत पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज 29-30 जुलाई 2023. भूटान-भारत पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज 24 नवंबर 2023. भारत-नेपाल पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज 29-31 मार्च 2024 और भारत-थाईलैंड पैरा थ्रोबॉल मैच सीरीज 15-16 जून 2024 में उन्होंने विजेता टीम का हिस्सा रहते हुए गोल्ड हासिल किया. इसके बाद भारत-कंबोडिया प्रथम एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में 28-30 मार्च 2025 को भी उन्होंने विजेता का खिताब हासिल किया.

INTERNATIONAL PLAYER MAHIMA ORAON
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यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिमा की उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है. जहां-जहां उन्होंने खेला. वहां भारत की जर्सी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और कई प्रतियोगिताओं में विजेता बनकर लौटीं. लेकिन इन पदकों की चमक के पीछे उनकी जिंदगी का संघर्ष आज भी कायम है.

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महिमा उरांव (ETV Bharat)

घर की जिम्मेदारी, उधार लेकर विदेश जाना

घर की जिम्मेदारी भी महिमा के कंधों पर है. पिता लंबे समय से बीमार हैं. मां खेतों में मजदूरी करती हैं. परिवार में भाई-बहन हैं और घर की जिम्मेदारियों में महिमा सबसे आगे खड़ी हैं. गुजारा चलाने के लिए वह एक निजी स्कूल में बच्चों को खेल का प्रशिक्षण देती हैं और सिलाई मशीन से भी कुछ आमदनी करती हैं.

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मेडल के साथ महिमा उरांव (ETV Bharat)

महिमा ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया. लेकिन विदेशों में खेलने जाने के लिए कई बार उन्हें उधार लेकर टिकट और यात्रा का खर्च जुटाना पड़ा. शुरुआती दौर में एक बार कैश अवार्ड मिला. लेकिन उसके बाद कई आवेदन देने के बावजूद कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. आज भी सरकारी कैश अवार्ड और सहयोग का इंतजार है.

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महिमा उरांव का घर (ETV Bharat)

कई बार मिला आश्वासन लेकिन नहीं हुआ काम

गांव के लोग बताते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार मदद का आश्वासन दिया. लेकिन हालात नहीं बदले. महिमा के घर में मेडल और ट्रॉफियों की कतार है. लेकिन उन्हें रखने के लिए एक सुरक्षित अलमारी तक नहीं है. कई मेडल और ट्रॉफियां पुराने कपड़े में लपेटकर रखी गई हैं. क्योंकि टूटे-फूटे घर में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह नहीं है.

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मेडल और ट्रॉफी के साथ महिमा उरांव (ETV Bharat)

भाई ने छोड़ा खेल से नाता

महिमा के छोटे भाई की बात सबसे ज्यादा मार्मिक है. वह कहता है. "मैं भी पहले फुटबॉल खेलता था. अच्छा खिलाड़ी था. लेकिन दीदी का संघर्ष देखकर खेल से मन उठ गया. अगर देश के लिए गोल्ड जीतने के बाद भी खिलाड़ी को सम्मान और सुविधा नहीं मिले. तो युवा खेल से दूर हो जाएंगे."

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नेपाल में महिमा उरांव (ETV Bharat)

उप खेल निदेशक ने लिया संज्ञान

महिमा की स्थिति और उनके संघर्ष को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उप खेल निदेशक निर्भय कुमार से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि उन्हें महिमा के मामले की जानकारी दी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह निजी तौर पर इस मामले को देखेंगे और महिमा के लिए जो भी सहयोग संभव होगा. उसकी दिशा में पहल की जाएगी.

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महिमा उरांव (ETV Bharat)

राष्ट्रीय खेल दिवस पर महिमा उरांव की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं. बल्कि उस सवाल की कहानी है कि आखिर देश और राज्य के लिए गोल्ड जीतने वाली बेटी को अब भी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी मदद का इंतजार क्यों है. एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मैदान पर गोल्ड की चमक. दूसरी तरफ घर की टूटी दीवारें और जंगल की पगडंडी. महिमा हर दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रही हैं. अब उम्मीद उप खेल निदेशक के आश्वासन से है कि शायद उनकी जिंदगी की यह लंबी जद्दोजहद बदले और गोल्ड जीतने वाली इस बेटी को वह सम्मान और सहारा मिले जिसकी वह हकदार हैं.

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