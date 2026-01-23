ढाई दशक पहले ढह गया था अनल का घर, बोली पत्नी - वर्षों से देखा नहीं अब अंतिम 'दर्शन' करवा दो
जिस अनल पर 2.35 करोड़ का इनाम था उसकी पत्नी और बच्चे के सिर पर छत नहीं है. ईटीवी भारत की EXCLUSIVE रिपोर्ट.
रिपोर्ट - अमरनाथ सिन्हा
गिरिडीह: झारखंड के साथ ओड़िशा पुलिस ने जिस पर इनाम रखा हो. जिसे खोजने वालों को 2.35 करोड़ रुपये मिलता या आत्मसमर्पण करने पर भी परिवार को लगभग इतनी राशि मिलती, उसके घरवाले एक छत के लिए तरसे तो इसे क्या कहेंगे. हम बात कर रहे हैं कुख्यात अनल ऊर्फ पतिराम की. जिसे सारंडा एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने मार गिराया.
गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत झरहा (देवनडीह ) के रहनेवाले जिस पतिराम ने झारखंड-ओड़िशा के साथ-साथ कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रखा था. उसके घर के हालात अच्छे नहीं है.
उसका खुद का मकान लगभग ढाई दशक पहले ही ढह चुका है. अब जिस जगह मिट्टी का मकान था, वहां अब सिर्फ समतल जमीन बची है. पतिराम खुद भी घरवालों से दूर रहा. पत्नी और बच्चे भी फांकाकशी में जीने को मजबूर रहे.
गुरुवार को सारंडा में सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में अनल के मारे जाने के बाद शुक्रवार को ईटीवी भारत की टीम देवनडीह पहुंची. ईटीवी भारत संवाददाता अमरनाथ सिन्हा ने पतिराम की पत्नी श्यामली देवी, बेटी रानी और नीलू, पिता दुरकू मांझी उर्फ छठु, माता बड़की देवी, भाई चुंडा और सुनील से बात की. इनसे मिलकर, इनके घरों की स्थिति को देखकर यह तो साफ हो गया जिसका भौकाल रहा उसके घर के लोग फटेहाल हैं.
जेल से निकलने के बाद पतिराम आया था घर
पतिराम की पत्नी ईटीवी भारत की टीम को लेकर उस स्थान पर पहुंचीं, जहां पर उनका घर था. यहां आते ही अनल की पत्नी (श्यामली देवी) बिलख पड़ी. नैनों से आंसू फूट निकले. उन्होंने बताया कि कम उम्र में ही शादी हो गई थी. फिर बड़ी बेटी हुई, फिर छोटी बेटी हुई. इसके बाद वे काम की बात कहकर घर से निकले थे. चूंकि जब उनके पति (पतिराम) काम करने की बात कहकर निकले थे इस वक्त दोनों बच्चे बहुत छोटे थे. देवर (पतिराम का दोनों भाई) भी छोटे थे.
इस बीच वर्ष 2000 के आसपास पता चला कि उनका पति जेल में है. जब वह जेल से निकला तो घर आया और 8-10 दिनों तक गांव में रूका. फिर कहा कि बहुत कर्जा हो गया है, मुकदमा कैसे लड़ेंगे? यही कहकर काम करने निकल गया. इसके बाद आजतक श्यामली देवी ने अपने पति (पतिराम) को नहीं देखा.
पत्नी कर रही थी मजदूरी का काम
श्यामली ने बताया कि जब पति दूसरे जगह चले गए और कुछ पता नहीं चला, बच्चों को पालना था, ऐसे में वह मजदूरी करने लगीं. यह भी बताया कि उनका और उनके बच्चों का आशियाना देवर (पतिराम का भाई) का घर ही रहा है. आज भी वह देवर के घर में रह रही हैं. इसी तरह पतिराम की दोनों बेटियां भी पिता की मौत पर लगातार रो रही हैं. दोनों कहती हैं कि उन्हें याद नहीं है कि पिता से कब मिले थे. पतिराम के दोनों भाई भी मजदूरी का काम करते हैं.
पिता को मिलता है पेंशन, मां का बैंक खाता नहीं
पतिराम के पिता और मां से भी भेंट हुई. दोनों व्योवृद्ध हो चुके हैं. खुद से चलने में परेशानी होती है. पिता तो लाठी के सहारे चल भी लेते हैं, मां को लाठी के साथ दो लोगों का सहयोग भी चाहिए. यहां पता चला कि अनल के पिता को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन मां इससे वंचित हैं. घरवालें कहते हैं कि मां का बैंक खाता है ही नहीं इसलिए पेंशन नहीं मिलता है.
