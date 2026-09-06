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SPECIAL: आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों का निवाला बंद! उधार चुकाते-चुकाते सेविका बेहाल, रांची के एक सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट

बच्चों को पोषण देने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत बेहद दयनीय है. रांची से राजेश कुमार सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 5:57 AM IST

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रांची: आंगनबाड़ी केंद्रों को छोटे बच्चों के पोषण और शुरुआती देखभाल की सबसे अहम कड़ी माना जाता है. खासकर ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए, जहां पौष्टिक भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराना आसान नहीं है. लेकिन झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की यही व्यवस्था इन दिनों आर्थिक संकट से जूझती नजर आ रही है. सेविकाओं का कहना है कि पोषाहार मद की राशि महीनों से नहीं मिली है. पहले उधार लेकर बच्चों के लिए अंडा और राशन की व्यवस्था की गई, लेकिन अब दुकानदार भी उधार देने से इनकार कर रहे हैं. नतीजा यह है कि बच्चों को अंडा और भोजन नहीं मिल पा रहा है.

कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र का ब्यौरा

इस पूरी व्यवस्था की जमीन पर स्थिति जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम राजधानी रांची में हज हाउस के पास स्थित कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची. यहां की सेविका रेशमा केरकेट्टा और सहायिका अमेरुन खातून ने अपनी परेशानी बताई. इस केंद्र से कुल 88 लाभार्थी जुड़े हुए हैं. इनमें 8 गर्भवती महिलाएं, 4 धात्री महिलाएं, 6 माह से 3 वर्ष के 39 बच्चे, 3 से 6 वर्ष के 30 बच्चे और 14 से 18 वर्ष की 7 किशोरियां शामिल हैं. केंद्र में कई नन्हे बच्चे थे. इस उम्मीद में आए थे कि शायद एक अंडा मिल जाए. जो संभव नहीं था. फिर तरह खाकर सेविका रेशमा केरकेट्टा ने अपने पर्स से 100 रु निकाले और बच्चों के लिए बिस्कुट और चॉकलेट का इंतजाम किया.

आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत (Etv Bharat)

बच्चों को रोज क्या मिलना चाहिए?

व्यवस्था के मुताबिक बच्चों को सुबह के समय एक उबला हुआ अंडा दिया जाना है. इसके बाद दोपहर में चावल, दाल और सब्जी या खिचड़ी परोसी जानी है. गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए रेडी-टू-ईट पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. लेकिन सेविका का कहना है कि इसकी आपूर्ति भी नियमित नहीं है. यहीं से समस्या शुरू होती है. जब पोषाहार की राशि समय पर नहीं मिलती, तो केंद्र चलाने वाली सेविका और सहायिका को स्थानीय दुकानदारों से उधार लेकर राशन खरीदना पड़ता है.

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अब दुकानदारों ने भी खड़े कर दिए हाथ

सेविका रेशमा केरकेट्टा के मुताबिक, बच्चों का खाना बंद न हो, इसके लिए अब तक उधार लेकर अंडा और दूसरी खाद्य सामग्री खरीदी जाती रही. लेकिन लगातार उधार बढ़ने के बाद अब दुकानदारों ने भी राशन देने से मना कर दिया है. यही वजह है कि इस केंद्र पर बच्चों के लिए अंडा और पोषाहार देना बंद हो गया है. सेविका का सवाल है कि आखिर कब तक अपनी जेब से या उधार लेकर बच्चों का खाना उपलब्ध कराया जाए.

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सिर्फ 11 रु 33 पैसे में एक बच्चे को देना है पोषाहार

अब उस आंकड़े पर नजर, जो पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. एक बच्चे के भोजन में अंडा, सूजी का हलुवा और चावल-दाल-सब्जी समेत अलग-अलग खाद्य सामग्री की लागत को जोड़कर प्रति मील 11 रुपये 33 पैसे का प्रावधान है. एक बच्चे के नाश्ता और भोजन के लिए सरकारी हिसाब में कुल खर्च 11.33 रु है. इसमें 60 ग्राम का एक अंडा 6 रु, 20 ग्राम अरहर दाल 1.72 रु, 14 ग्राम सूजी 0.355 रु, 7 ग्राम चीनी 0.27 रु, 3 ग्राम घी 1.32 रु, 4 ग्राम सरसों तेल 0.40 रु और हरी सब्जी 0.50 रु की लागत शामिल है. इसके अलावा चावल, ढुलाई, मसाला-नमक और खाना पकाने से जुड़े खर्च भी इसमें शामिल हैं.

एक उबले हुए अंडे की सरकारी कीमत 6 रु

इस हिसाब से देखें तो 11.33 की पूरी भोजन राशि में अकेले उबले हुए एक अंडे पर 6 खर्च होता है. कुल राशि का बड़ा हिस्सा सिर्फ अंडे की लागत में चला जाता है. जबकि बाजार में एक उबले हुए अंडे की कीमत करीब 10 रु हो गई है. वहीं एक बच्चे के लिए सूजी, चीनी, घी, दाल, सब्जी, तेल, चावल, मसाला और खाना पकाने जैसे खर्च भी इसी सीमित राशि में समाहित हैं. यहां सवाल सिर्फ राशि का नहीं है. सवाल यह भी है कि बाजार में खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ने के बावजूद क्या निर्धारित दर में बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना व्यावहारिक है?

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केंद्र चलाने के लिए कितना मिलता है किराया

आपको जानकर हैरानी होगी किशहरी क्षेत्र में एक केंद्र के लिए हर महीने 750 रुपये किराया मद में मिलने का प्रावधान है. रांची में इतने कम पैसे में दो कमरा मिलना असंभव से काम नहीं है. लिहाजा, कडरू बगीचा टोली केंद्र के मकान मालिक अफसर खान 1,500 रुपये प्रति माह किराया लेते हैं.यह अतिरिक्त रकम सेविका और सहायिका को अपने मानदेय से देनी पड़ रही है.

साढ़े चार साल से किराया नहीं मिला

सेविका के मुताबिक इस केंद्र को पिछले करीब साढ़े चार साल से किराया मद में एक भी पैसा नहीं मिला है. एक तरफ केंद्र चलाने के लिए तय किराया 750 रुपये है, दूसरी तरफ मकान मालिक 1,500 रुपये ले रहे हैं. ऊपर से किराया मद का भुगतान भी लंबे समय से नहीं हुआ है. ऐसे में सेविका और सहायिका के सामने आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है.

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मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी

आंगनबाड़ी योजना केंद्र सरकार की पहल के तहत संचालित होती है, लेकिन सेविका और सहायिका के मानदेय में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी रहती है. वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक सेविका को राज्य सरकार 7,000 रुपये और केंद्र सरकार 4,500 रुपये, यानी कुल 11,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं.वहीं सहायिका को राज्य सरकार 3,500 रुपये और केंद्र सरकार 2,250 रुपये, यानी कुल 5,750 रुपये प्रति माह मिलते हैं. सेविका रेशमा केरकेट्टा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाला हिस्सा समय पर जारी हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पिछले करीब छह महीने से नहीं मिली है.

आंगनबाड़ी यूनियन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

इस समस्या को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. यूनियन का कहना है कि पिछले आठ महीने से सेविका और सहायिका के संयुक्त खाते में पोषाहार मद की राशि का भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में लगातार उधार लेकर खाद्य सामग्री खरीदना और केंद्र का संचालन करना संभव नहीं है.यूनियन ने यह भी बताया है कि सरकार की ओर से तय पोषाहार दर और बाजार में खाद्य सामग्री की मौजूदा कीमतों के बीच काफी अंतर है.

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कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

एक तरफ सरकारी दर, दूसरी तरफ बाजार की महंगाई

पोषाहार के लिए निर्धारित राशि तय करते समय खाद्य सामग्री की एक निश्चित कीमत मानी गई है. लेकिन बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद उसी राशि में सामग्री खरीदना मुश्किल हो सकता है.ऐसे में सेविका के सामने दो रास्ते रह जाते हैं, या तो उधार लेकर बच्चों का भोजन जारी रखें या फिर राशन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भोजन बंद हो जाए. कडरू बगीचा टोली केंद्र में फिलहाल यही स्थिति सामने आई है.

आंगनबाड़ी केंद्र की हालत दयनीय

ईटीवी भारत की टीम ने जब केंद्र का जायजा लिया तो वहां की भौतिक स्थिति भी बेहतर नहीं मिली. केंद्र तक पहुंचने के लिए कई संकरी गलियों से गुजरना पड़ता है. कमरे में एस्बेसटस की छत, बिना प्लास्टर की दीवार और फर्श, दीवारों में सीलन और कम रोशनी नजर आई. जमीन पर चूहों के बिल भी दिखाई देते हैं. छोटे बच्चों के लिए बनाए गए इस केंद्र की यह स्थिति बताती है कि समस्या सिर्फ पोषाहार की राशि तक सीमित नहीं है. केंद्र के लिए बेहतर आधारभूत सुविधा और सुरक्षित वातावरण भी एक बड़ी जरूरत है.

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कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

आंगनबाड़ी केंद्रों में होता क्या है?

समेकित बाल विकास परियोजना यानी आईसीडीएस के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और दूसरी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है. झारखंड में ऐसे 38,957 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों में करीब 38,027 सेविका और 37,384 सहायिका काम कर रही हैं. इन केंद्रों पर सिर्फ बच्चों की देखभाल ही नहीं होती, बल्कि गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी पूरक पोषण दिया जाता है. छोटे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इसी योजना का अहम हिस्सा है.

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कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

कितने लोगों तक पहुंचती है यह योजना

झारखंड सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, राज्य में पूरक पोषण कार्यक्रम से कुल 24.04 लाख लाभार्थी जुड़े हैं. इनमें 6 माह से 3 वर्ष के 10.39 लाख बच्चे, 3 से 6 वर्ष के 10.62 लाख बच्चे, करीब 1.65 लाख गर्भवती महिलाएं और करीब 1.17 लाख धात्री महिलाएं शामिल हैं. पोषाहार की व्यवस्था में आने वाली परेशानी सिर्फ किसी एक केंद्र या कुछ बच्चों तक सीमित नहीं है. इसका असर लाखों लाभार्थियों से जुड़ी व्यवस्था पर पड़ सकता है.

2023 के आंदोलन के बाद बढ़ा राज्य का हिस्सा

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने वर्ष 2023 में लंबे समय तक आंदोलन किया था. इसके बाद राज्य सरकार ने मानदेय में हर साल 500 रुपये बढ़ाने का प्रावधान किया. इसी के तहत जुलाई 2026 से सेविकाओं को राज्य सरकार की ओर से 7,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है. लेकिन सेविकाओं की शिकायत है कि मानदेय के साथ-साथ केंद्र के दूसरे मदों से जुड़ी राशि समय पर नहीं मिलने से केंद्र चलाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.

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कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र (ETV Bharat)

आंगनबाड़ी केंद्रों का मकसद बच्चों को शुरुआती उम्र में पोषण उपलब्ध कराना और कुपोषण की समस्या से लड़ना है. लेकिन जब केंद्र चलाने वाली सेविका और सहायिका को ही महीनों से केंद्रांश मद का मानदेय ना मिले, पोषाहार की राशि का महीनों इंतजार करना पड़े, उधार लेकर भोजन की व्यवस्था करनी पड़े और अंत में दुकानदार भी उधार देने से इनकार कर दें, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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