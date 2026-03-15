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Explained : मिड-डे-मील में ई कोलाई बैक्टीरिया..कितनी देर में पके खाने को बना देता है 'जहर'? जानें..

बिहार के सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे-मील में खतरनाक ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. पढ़ें-

मिड डे मील की रिपोर्ट से बढ़ी चिंता
मिड डे मील की रिपोर्ट से बढ़ी चिंता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 12:51 PM IST

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रिपोर्ट- कृष्णनंदन

पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले पके-पकाए मिड-डे-मील को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. जांच में यह पाया गया है कि केंद्रीकृत रसोईघर से स्कूलों में भेजे जाने वाले भोजन के नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली है. यह बैक्टीरिया बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है. इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को आवश्यक सावधानियां बरतने और साफ-सफाई के मानकों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.

रिपोर्ट के बाद विभाग ने जारी किए निर्देश : राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गर्म और ताजा भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई स्थानों पर केंद्रीकृत रसोईघर की व्यवस्था की गई है. इन रसोईघरों के माध्यम से तैयार भोजन विभिन्न स्कूलों में भेजा जाता है. इन रसोईघरों का हाल में शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा दिल्ली की चयनित संस्था एवोन फूड लैब प्राइवेट लिमिटेड से जांच कराई गई है. कुछ सेंट्रलाइज्ड रसोई घर से भेजे गए भोजन के नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया (एशोरिशिया कोलाई) पाया गया है. इस जांच रिपोर्ट को एजेंसी ने मध्याह्न भोजन निदेशालय को दिया, जिसके आधार पर विभाग ने तुरंत सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए.

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नियमित निगरानी का निर्देश : एमडीएम के निदेशक विनायक मिश्र का कहना है कि भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न जिलों के स्कूलों से भोजन के नमूने लिए जाते हैं और उनकी जांच कराई जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत यह मामला सामने आया. जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे भोजन तैयार करने और उसे परोसने की प्रक्रिया में स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन कराएं. साथ ही केंद्रीकृत रसोईघरों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है. जहां भी लापरवाही सामने आए, वहां तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें.

साफ सफाई को लेकर गाइडलाइन : मध्याह्न भोजन निदेशालय की ओर से जिलों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि भोजन तैयार करने वाले रसोइयों और किचन मैनेजर को व्यक्तिगत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. भोजन बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना, बालों को ढंक कर रखना और आवश्यक होने पर दस्ताने का उपयोग करना जरूरी है. इसके अलावा भोजन पकाने, परोसने और भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करना भी अनिवार्य बताया गया है.

बिहार में बच्चे खाते हैं असुरक्षित 'मिड डे मील'- रिपोर्ट
मिड डे मील बनाने में बरतें सावधानी (ETV Bharat)

स्वच्छ पानी उपयोग में लाएं : निर्देश में यह भी कहा गया है कि भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. यदि पानी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है तो उसे उबाल कर उपयोग में लाया जाए. भोजन पकाने वाले स्थान की नियमित सफाई, समय-समय पर सैनिटाइजेशन और भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखने जैसी व्यवस्थाओं को भी अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है.

दूषित भोजन और गंदे पानी से फैलता है ई कोलाई : स्वास्थ्य विशेषज्ञ और पटना के वरिष्ठ फिजीशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि ई-कोलाई यानी एशोरिशिया कोलाई बैक्टीरिया आम तौर पर दूषित भोजन या गंदे पानी के कारण फैलता है. इस बैक्टीरिया के कारण बच्चों और बूढ़ों को पेट से जुड़ी कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर बच्चों में इसके कारण पेट दर्द, दस्त, उल्टी और संक्रमण जैसी समस्याएं होने की आशंका रहती है. बच्चों में डिहाइड्रेशन और डिसेंट्री जैसी समस्याएं बढ़ सकती है. इसलिए स्कूलों में तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.

सरकारी स्कूलों में मिड डे मील कितना सुरक्षित?
मिड डे मील पर खतरनाक रिपोर्ट (ETV Bharat)

नियमित निगरानी है जरूरी : डॉ दिवाकर तेजस्वी ने कहा कि एमडीएम भोजन में ई-कोलाई का बैक्टीरिया मिलना बेहद चिंताजनक है. जरूरी है कि भोजन तैयार करने से लेकर उसे स्कूलों तक पहुंचाने और परोसने तक हर चरण में साफ-सफाई के नियमों का पालन बेहद जरूरी है. कई बार भोजन तैयार करने, भंडारण या परिवहन के दौरान स्वच्छता में लापरवाही के कारण भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे में यदि इन सभी चरणों की नियमित निगरानी की जाए तो इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

रसोईया का हो नियमित स्क्रीनिंग : डॉ दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि रसोई घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका समय-समय पर स्क्रीनिंग होना चाहिए कि कहीं वह किसी वाइरस या बैक्टीरिया के साइलेंट कैरियर तो नहीं बन रहे हैं. इसके अलावा खाना बनाने से पहले हाथ को साबुन अथवा लिक्विड सोप से कम से कम 20 मिनट रगड़कर धोना चाहिए. खाना बनाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उस पानी टंकी की भी नियमित सफाई जरूरी है. इसके अलावा कोशिश करें कि भजन जब तक ताजा है, उसका पूरा उपयोग हो जाए.

"भोजन बनाने वाले का स्क्रीनिंग होना चाहिए. खाना बनाने से पहले हाथों को साबुन से खूब अच्छी तरह से धोना चाहिए. भोजन पकने के बाद अधिक समय बर्बाद नहीं करते हुए बच्चों को उसे खिला दिया जाए. भोजन पकाने में भी उसे पूरे अच्छे तरीके से पकाना जरूरी है, अधपका भोजन कई बीमारी का कारण बन जाता है.''- दिवाकर तेजस्वी, पटना के मशहूर चिकित्सक

हाथ में ग्लव्स पहन कर खाना सर्व करें : डॉ दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन भी है कि अधिक बच्चों के लिए जहां एक जगह सेंट्रलाइज्ड भोजन बन रहा है वहां स्वच्छता बेहद जरूरी है. रसोई घर में काम करने वाले कारीगरों का सिर टोपी से ढंका होना चाहिए. खाना सर्व करते समय हाथ में ग्लव्स होना चाहिए अथवा हाथ अच्छे तरीके से साफ किया हुआ होना चाहिए.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह : WHO की मानें तो दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग यानी 10 में से हर 1 व्यक्ति दूषित भोजन करने से बीमार पड़ जाता है और दुनियाभर में 4.20 लाख मौतें हो रही हैं. इसलिए खाने को हिफाजत के साथ पकाना और उसे गर्मा-गरम खाना एकदम जरूरी है. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे खाद्य जनित रोगों का 40 फीसदी भार को वहन करते हैं, इनमें प्रति वर्ष 125,000 मौतें हो रही हैं. इसलिए WHO ने सुरक्षित भोजन के पांच सूत्र बताएं हैं जिन्हें अपनाकर सुरक्षित खाद्य प्रबंधन किया जा सकता हैं. कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखें, अच्छी तरह से पकाएं, भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखें और सुरक्षित पानी और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें.

क्या कहते हैं डाइटीशियन : इस मामले पर जब डायटीशियन सुधाकर मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मिड डे मील में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो यह गंभीर खाद्य सुरक्षा की समस्या है. ई-कोलाई बैक्टीरिया आमतौर पर गंदे पानी, खराब स्वच्छता, गलत तरीके से खाना बनाने और स्टोर करने से आती है. गर्मी में ये समस्या तेजी से बढ़ती है खाने को दूषित कर देती है. मीड डे मील बनाने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"मिड डे मील में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो यह एक गंभीर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्या है. इस तरह के भोजन को खाने से बच्चों के बीमार होने का खतरा ज्यादा है. ई-कोलाई बैक्टीरिया आमतौर पर गंदे पानी, खराब स्वच्छता और भोजन के रखरखाव और खाना बनाने के तरीके से होती है. खाना कभी अधपका न बनाएं."- सुधाकर मिश्रा, क्लिनिकल डाइटीशियन एवं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, पटना

बनने के बाद कब तक खाना सुरक्षित : डाइटीशियन सुधाकर मिश्रा ने बताया कि खाना गरमा-गरम ही खाना सेहत के लिए सबसे बेहतर है लेकिन भोजन बनने के समय से 3 घंटे तक खाना आमतौर पर सुरक्षित होता है. इसके बाद खाना धीरे-धीरे खराब होने लगता है. बहुत देर तक रखा हुआ भोजन बच्चों को न दें. यदि भोजन में गंध, स्वाद या रंग में बदलाव दिखे तो उसे उपयोग न करें. पका भोजन आमतौर ठंडा (5 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर) होने पर बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल हो जाता है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मिड-डे मील को गर्मी में सुरक्षित रखने के उपाय : गर्मी के मौसम में मिड-डे मील (पका हुआ भोजन) को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिक तापमान में भोजन जल्दी खराब हो सकता है और बच्चों में फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. भोजन उसी दिन और खाने के समय के करीब बनाना चाहिए. बहुत पहले से खाना बनाकर रखने से बोजन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है.

मिड डे मील बनाते समय किन बातों का रखें ख्याल : डायटीशियन सुधाकर मिश्रा ने बताया कि खाना हमें एनर्जी देता है लेकिन गलत और दूषित खान-पान हमें बीमार भी कर सकता है. बच्चों में संक्रमण भी तेजी से फैलता है. इसलिए सावधानी जरूरी है. खाना बनाने के समय हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए. जहां मिड डे मील बनाया जा रहा हो उस स्थान को साफ रखना चाहिए. किचन के बर्तनों को भी उसी दिन साफ कर लेना चाहिए. पके हुए खाने को धूल, मिट्टी, मक्खी और कीड़ों से बचाकर और ढंककर रखा होना चाहिए.

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