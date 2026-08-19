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'राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए', NEET पर कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के संस्थागतकरण पर चिंता जताई और जोर दिया कि नई बनी नंदन नीलेकणि की नेतृत्व वाली कमेटी को राधाकृष्णन पैनल की सिफारिशों पर काम करना चाहिए, न कि एक कमेटी को जाने और दूसरी को नए सिरे से शुरू करने की इजाजत देनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक होने के बाद, एनटीए को खत्म करने और देश में प्रवेश परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की मांग वाली कई याचिका पर सुनवाई करते हुए, यह पक्का करने के लिए संस्थागतकरण की जरूरत पर जोर दिया कि स्टाफ में बदलाव के साथ सुधार खत्म न हों.

यह मामला जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने आया. पीठ ने एनटीए को राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलेकणी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया.

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "हमने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के संस्थागतकरण के बारे में चिंता से अवगत कराया है." सभी जरूरी आधारभूत संरचना, जनशक्ति और दूसरी तकनीकी क्षमताएं. हमें बताया गया है कि नंदन नीलेकणी कमेटी, जो बनाई गई है, ने अलग-अलग सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है.”

पीठ ने कहा कि नई कमेटी शुरू से आखिर तक सुधारों के लिए बनाई गई है, जिसका फोकस परीक्षा की सुरक्षा और ईमानदारी को मजबूत करने के लिए एआई और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर है.

पीठ ने कहा, “हम एनटीए के संस्थागतकरण को लेकर चिंतित हैं. हम सेक्रेटरी को एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हैं, जिसमें राधाकृष्णन कमेटी के सुझावों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार में बताया गया हो, जैसा कि नंदन नीलेकणि कमेटी ने भी दिखाया और बारीकी से बताया है."

पीठ ने कहा, "यह हलफनामा सभी डिटेल्स और सांकेतिक समयसीमा के साथ आज से 3 हफ़्ते के अंदर फाइल किया जाएगा."

पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन इस मामले से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनके इनपुट भी महत्वपूर्ण हैं. मेहता ने कहा कि वह सरकार से बात कर सकते हैं और श्री राधाकृष्णन नई कमेटी के सदस्य हो सकते हैं. पीठ ने कहा कि वह इस मामले को तीन हफ़्ते बाद लिस्ट करेगी और इस बीच वह प्रगति देखेगी. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पीठ सूक्ष्म प्रबंधन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह पक्का करना चाहती है कि देश के लिए एक जीवंत संस्थान हो जिस पर उसे गर्व हो, हम इतना पक्का करेंगे.