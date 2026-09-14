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सुरक्षा के अभेद्य किले में तब्दील राजधानी, कड़े यातायात नियम और जमीनी हकीकत; जानिए ब्रिक्स सम्मेलन का पूरा सुरक्षा चक्रव्यूह

भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक चला. जिसने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को प्रमाणित किया

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन 2026
दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 7:55 PM IST

13 Min Read
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नई दिल्ली: भारत की कूटनीतिक सामर्थ्य व अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक बना राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम, जहां 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2026 तक भव्यता और सफलता के साथ संपन्न हो गया है. वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था व रणनीतिक स्वायत्तता को इस सम्मेलन ने एक नई ऊंचाई प्रदान की.

तीन दिवसीय इस महाजुटान के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को बेहद सार्थक व परिणाम-उन्मुख बताया. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा बलों, पुलिस, प्रशासन व दिल्ली की जनता के अभूतपूर्व सहयोग की सराहना की. उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का यह नेतृत्व हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है.

200 सीएपीएफ कंपनियां व एनएसजी कमांडो की तैनाती
200 सीएपीएफ कंपनियां व एनएसजी कमांडो की तैनाती (ETV Bharat)

हालांकि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन की सफलता सिर्फ बंद कमरों में होने वाली बैठकों से तय नहीं होती है. सड़कों पर सुरक्षा का ढांचा कितना मजबूत रहा, विदेशी मेहमानों की आवाजाही के बीच शहर का यातायात प्रबंधन कैसा रहा और आम नागरिकों को किन स्थितियों से गुजरना पड़ा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण के कड़े कदम, जमीनी चुनौतियां, कानून-व्यवस्था का सच व कूटनीतिक नतीजों पर पढ़िए यह विस्तृत रिपोर्ट..

सुरक्षा का मजबूत चक्रव्यूह: एक महीने पहले से बिछाया गया त्रिस्तरीय तंत्र

विदेशी राष्ट्राध्यक्षों व विभिन्न देशों के उच्च स्तरीय डेलिगेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों व अर्धसैनिक बलों ने करीब एक महीने पहले से ही अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी थीं. लुटियंस दिल्ली, भारत मंडपम व वीवीआईपी होटलों के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया था.

एनएसजी (NSG): 100 ब्लैक कैट कमांडो की रही तैनाती
एनएसजी (NSG): 100 ब्लैक कैट कमांडो की रही तैनाती (ETV Bharat)

सुरक्षा बलों की अभूतपूर्व तैनाती

  • 15,000 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मी: दिल्ली पुलिस के 15,000 से अधिक जवान सीधे तौर पर मुख्य सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी कॉरिडोर की पहरेदारी, पिकेट चेकिंग व गश्त के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहे.
  • 200 कंपनियां सीएपीएफ (CAPF): सुरक्षा के बाहरी व मध्य घेरे को पुख्ता बनाने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की करीब 200 कंपनियां तैनात की गई थीं. एक कंपनी में जवानों का अनुपात अलग-अलग बलों के हिसाब से भिन्न होता है, लेकिन यह आंकड़ा हजारों की अतिरिक्त जवानों को दर्शाता है.
  • 100 एनएसजी (NSG) कमांडो: भारत मंडपम और वीवीआईपी होटलों के सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरे में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 100 से अधिक ब्लैक कैट कमांडो अत्याधुनिक हथियारों और क्विक रेस्पॉन्स टीम के साथ तैनात रहे.
  • दिल्ली फायर सर्विस का रेड अलर्ट: 11 से 14 सितंबर तक अग्निशमन विभाग के 540 से अधिक जवान 8-8 घंटे की क्लॉक-वाइज शिफ्ट में 24 घंटे तैनात रहे. मुख्य स्थलों, एयरपोर्ट रूट व वीवीआईपी होटलों पर दमकल की 30 दमकल तैनात की गईं, जबकि 5 गाड़ियां क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में रिजर्व रखी गईं. इसके अतिरिक्त रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल व परमाणु (CBRN) खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हैजमेट वाहन भी अलर्ट मोड पर तैनात रहा.

जल, थल व नभ से त्रिस्तरीय निगरानी

  • 500 से अधिक कैमरे और एंटी-ड्रोन सिस्टम: पूरे वीवीआईपी मार्ग व मुख्य चौराहों पर 500 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पैनी नजर रखी गई. आसमान से किसी भी अप्रत्याशित खतरे से निपटने के लिए आधुनिक एंटी-ड्रोन प्रणाली सक्रिय की गई थी.
  • घुड़सवार व पैदल पुलिस की गश्त: वीवीआईपी सुरक्षा के साथ-साथ आम जनसामान्य में सुरक्षा व विश्वास का माहौल बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई क्षेत्रों में पैदल मार्च और रिज एरिया में घुड़सवार पुलिस के जरिए गश्त की गई. सुरक्षा व नागरिक व्यवस्था के इस तालमेल पर दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक संदेश जारी कर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसके लिए जल, थल और नभ हर दिशा से निगरानी रखी जा रही है.
  • यातायात नियंत्रण 4,800 जवानों की तैनाती व सख्त चालान कार्रवाई: विदेशी अतिथियों के काफिले की सुरक्षित व निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक व्यापक और सख्त यातायात खाका लागू किया.
  • 4,800 यातायात पुलिसकर्मी: राजधानी की सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही बनाए रखने व रूट डायवर्जन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए लगभग 4,800 यातायात पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया था.
  • 22 डायवर्जन पॉइंट व 35 से अधिक सड़कें: शहर के 22 प्रमुख स्थानों पर बड़े डायवर्जन पॉइंट बनाए गए. इसके अलावा लुटियंस दिल्ली व मध्य दिल्ली की 35 से ज्यादा प्रमुख सड़कों पर आम वाहनों के आने-जाने पर कड़े नियम और प्रतिबंध लागू रहे.

यातायात पुलिस की सख्त चेकिंग कार्रवाई:

यातायात नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने 11 और 12 सितंबर के दौरान विशेष चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान कड़ी कार्रवाई भी की गई, जिसमे कुल 4,712 चालान काटे गए. खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले में 335 चालान, नो-एंट्री क्षेत्र में नियम तोड़कर वाहन ले जाने पर 308 चालान और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के 88 चालान किए गए.

दिल्ली पुलिस के 15,000 से ज्यादा जवानों की रही तैनाती
दिल्ली पुलिस के 15,000 से ज्यादा जवानों की रही तैनाती (ETV Bharat)
दिल्लीवासियों के धैर्य व सहयोग पर पुलिस का आभार

व्यापक डायवर्जन व पाबंदियों के कारण आम जनता को कई स्थानों पर धीमी आवाजाही और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा. दिल्लीवासियों के इस धैर्य और सहयोग की सराहना करते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने धन्यवाद संदेश जारी किया. पुलिस ने कहा कि विदेशी व राष्ट्रीय दिग्गजों की निर्बाध आवाजाही के लिए डायवर्जन आवश्यक थे. जनता के सहयोग ने इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई.

मुख्य सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी कॉरिडोर की पहरेदारी, पिकेट चेकिंग पर मुस्तैद
मुख्य सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी कॉरिडोर की पहरेदारी, पिकेट चेकिंग पर मुस्तैद (ETV Bharat)
सुरक्षा व्यवस्था के सामने उभरी चुनौतियां:
  • भारत मंडपम की ओर बढ़ने का प्रयास: चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली आगमन के विरोध में तिब्बतन यूथ कांग्रेस और अन्य समर्थकों ने शनिवार रात आईटीओ के पास बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के एक दल ने सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे भारत मंडपम की ओर बढ़ने की कोशिश की. हालांकि मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और बाद में क्षेत्र से दूर ले जाकर छोड़ा.
  • प्रगति मैदान टनल के भीतर प्रदर्शन: इससे पहले शुक्रवार को भी सुरक्षा में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया, जब स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत के पांच कार्यकर्ता प्रगति मैदान टनल के अंदर स्थित खंभों पर चढ़ गए.उन्होंने वहां तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराया व चीनी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की.
  • मजनू का टीला क्षेत्र में कड़ा पहरा: तिब्बती समुदाय के लगातार प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में भारी पुलिस बल व अतिरिक्त बैरिकेडिंग के जरिए चौकसी बढ़ानी पड़ी.

एंटी-ब्रिक्स नारे और गैरकानूनी गतिविधियां (यूएपीए)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली-सिंघु बॉर्डर के पास स्थित गुरु तेग बहादुर मेमोरियल की बाहरी दीवारों पर एंटी-ब्रिक्स और कथित प्रो-खालिस्तान नारे लिखे मिलने का मामला सामने आया. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में तीन लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत कड़ा कानूनी मामला दर्ज किया.

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की करीब 200 कंपनियां तैनात की गई थीं
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की करीब 200 कंपनियां तैनात की गई थीं (ETV Bharat)
हाई-अलर्ट के बीच राजधानी में सामने आईं प्रमुख आपराधिक वारदातें: जिस वक्त राजधानी दिल्ली में पुलिस के 15,000 से अधिक जवान और 200 सीएपीएफ कंपनियां ब्रिक्स सम्मेलन की सुरक्षा और वीवीआईपी प्रोटोकॉल में तैनात थीं, उसी दौरान शहर के कुछ आउटर और रिहायशी इलाकों में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली आपराधिक घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए.
  • उत्तम नगर में 20 लाख रुपये की दिनदहाड़े लूट: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 11 सितंबर को स्कूटर सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपये की नकदी लूट ली. हाई-अलर्ट के बीच दिनदहाड़े हुई इस घटना ने स्थानीय गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.
  • तिगड़ी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या : 11 व 12 सितंबर की रात दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पैसों के लेन-देन व प्रॉपर्टी विवाद के चलते देवेंद्र गुप्ता नामक प्रॉपर्टी डीलर की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. जान-पहचान के लोगों ने ही डिनर के बहाने बुलाकर पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर हथियार बरामद कर लिया है.
  • कृष्णा नगर में 30 लाख रुपये की झपटमारी: पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर क्षेत्र में 11-12 सितंबर के बीच बाइक सवार चार बदमाशों ने एक व्यक्ति को घेरकर करीब 30 लाख रुपये से भरा कैश बैग छीन लिया और फरार हो गए.
  • कड़कड़डूमा में 15 राउंड अंधाधुंध फायरिंग: पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में एक कैफे के बाहर 12-13 सितंबर की रात दो नकाबपोश बदमाशों ने दो व्यक्तियों पर ताबड़तोड़ 15 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना ने सुरक्षा अलर्ट के दौरान अवैध हथियारों की आवाजाही को उजागर किया.
  • भलस्वा डेयरी मामला: ट्रकों से केबल चोरी करने के शक में 18 वर्षीय युवक राम कुमार की पिटाई से हुई मौत का मामला 13 सितंबर को प्रमुखता से सामने आया. पुलिस ने इस मामले में दो ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया.
  • पुलिसकर्मी का हथियार के साथ वीडियो वायरल: उत्तर-पश्चिम जिले में तैनात दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस रिवॉल्वर के साथ इंस्टाग्राम रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला सामने आया. सुरक्षा प्रोटोकॉल व अनुशासन के इस गंभीर उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

18वें ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य नीतिगत एजेंडे व कूटनीतिक उपलब्धियां: सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के इस विशाल ताने-बाने के बीच भारत मंडपम से निकले नीतिगत फैसले वैश्विक राजनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे. भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस 18वें सम्मेलन में कई दूरगामी कूटनीतिक सफलताएं हासिल हुईं.

  • वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार व वैश्विक दक्षिण की आवाज: भारत ने सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को मजबूती से रखा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग पर ब्रिक्स देशों के बीच सहमति बनी.
  • स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार : अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपस में स्थानीय मुद्राओं (जैसे रुपया, युआन, रूबल आदि) में व्यापार बढ़ाने पर भी गंभीर चर्चा हुई. इसके साथ ही डिजिटल भुगतान तंत्र को जोड़ने व सीमा पार भुगतान को सुलभ बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया गया.
  • आतंकवाद के खिलाफ सख्त व सर्वसम्मत रुख: भारत की पहल पर सम्मेलन के साझा घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई. सीमा पार आतंकवाद, टेरर फंडिंग व डिजिटल माध्यमों से फैलते कट्टरपंथ के खिलाफ ब्रिक्स देशों ने मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया.
  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई गवर्नेंस: भारत के यूपीआई (UPI) और आधार जैसे सफल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की सराहना की गई. इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार व समावेशी उपयोग के लिए वैश्विक नियम बनाने का समर्थन किया गया.

आयोजन की उपलब्धियां और मिले सबक: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये साबित करता है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशाल व संवेदनशील कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में पूरी तरह सक्षम है. 15,000 पुलिसकर्मी, 4,800 यातायात जवान, 200 सीएपीएफ कंपनियां व एनएसजी कमांडो का सटीक तालमेल प्रशासनिक दक्षता की मिसाल है.

प्रशासनिक स्तर पर मिले सबक:

  1. सुरक्षा का संतुलन आवश्यक: जब पुलिस बल का एक बड़ा हिस्सा वीवीआईपी जोन व लुटियंस दिल्ली में तैनात था, तब बाहरी, दक्षिणी व पूर्वी दिल्ली के इलाकों में लूट, हत्या और गोलीबारी जैसी वारदातें हुईं. भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान इन जोन की सामान्य सुरक्षा गश्त में कमी न आने देना एक बड़ा सबक है.
  2. सूक्ष्म सुरक्षा में सुधार: तिब्बत समर्थकों का प्रगति मैदान टनल तक पहुंच जाना यह दिखाता है कि वीवीआईपी रूट से जुड़े टनल व अंडरपास पर अधिक सतर्कता की आवश्यकता है. इसके साथ ही खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है.
  3. जन-सहयोग की ताकत: दिल्ली यातायात पुलिस की अग्रिम एडवाइजरी व जनता का धैर्य इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा. कब कंपनियों और गूगल मैप व मैपल्स एप ने भी इसमें सहयोग किया.

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत के लिए कूटनीतिक, प्रशासनिक व सुरक्षा तीनों ही पैमानों पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है. भारत मंडपम से निकली वैश्विक गूंज ने जहां दुनिया को बहुपक्षीय सहयोग व शांति का संदेश दिया, वहीं सड़कों पर तैनात हजारों पुलिसकर्मियों व सुरक्षा बलों के दिन-रात के कड़े परिश्रम ने आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराया. आपराधिक घटनाओं और प्रदर्शनों की चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली पुलिस की सतर्कता व स्थानीय नागरिकों के अभूतपूर्व सहयोग के बल पर भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वैश्विक मंच पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक तस्वीर
18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक तस्वीर (ETV Bharat)
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