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राहुल गांधी पर मुकदमे से लेकर हल्द्वानी और दिल्ली तक सियासी संग्राम, एक क्लिक में जानें खड़गे मंच शुद्धिकरण विवाद की कहानी

13 अगस्त को संसद पहुंचा विवाद: हल्द्वानी का यह विवाद स्थानीय राजनीति की सीमा पार कर 13 अगस्त को राज्यसभा पहुंच गया. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खुद इस घटना का जिक्र किया. खड़गे ने कहा कि, उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सभा की. लेकिन उनके भाषण के बाद वहां मंच का शुद्धिकरण किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है? इस दौरान खड़गे ने इसे अपनी दलित पहचान से भी जोड़ते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की.

वहीं बीजेपी और आयोजन से जुड़े लोगों ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज किया. बीजेपी की ओर से कहा गया कि, रैली के दौरान मैदान में गंदगी हुई थी और कुछ ऐसे नारे भी लगाए गए थे, जिन्हें धार्मिक स्थल की मर्यादा के खिलाफ माना गया. इसी आधार पर पूजा और हवन किए जाने की बात कही गई.

कांग्रेस ने लगाया दलित अपमान का आरोप, भाजपा ने किया खारिज: कांग्रेस के तमाम नेता जिसमें खड़गे से लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर किसी नेता के कार्यक्रम के बाद उसी जगह को धार्मिक अनुष्ठान के जरिए शुद्ध किया जाता है तो इसके पीछे केवल सफाई का सामान्य तर्क नहीं देखा जा सकता. कांग्रेस ने इसे दलित समाज और संविधान की भावना से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की.

11 अगस्त रामलीला मैदान में हुआ कथित शुद्धिकरण यज्ञ: दरअसल, रैली के तीन दिन बाद 11 अगस्त को रामलीला मैदान में कथित तौर पर पूजा-पाठ और हवन किया गया. इस धार्मिक अनुष्ठान को आयोजकों की ओर से मैदान की सफाई और शुद्धिकरण से जोड़कर बताया गया. श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े लोगों ने इसे धार्मिक आस्था और सफाई से जुड़ा कार्यक्रम बताया. दूसरी तरफ, कांग्रेस ने इसे महज सफाई या धार्मिक आयोजन मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच और मैदान का शुद्धिकरण किया जाना उनकी दलित पहचान का अपमान है. यहीं से विवाद ने जाति, छुआछूत और संविधान के सवालों का रूप लेना शुरू किया.

रैली संपन्न हुई और कांग्रेस का कार्यक्रम समाप्त हुआ. तब तक मामला सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम की तरह ही रहा, लेकिन इसके बाद इसी मैदान में हुए धार्मिक अनुष्ठान ने पूरे विवाद को जन्म दिया. एक स्थानीय हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण मामला काफी बढ़ता चला गया.

8 अगस्त हल्द्वानी में खड़गे की विजय शंखनाद रैली: मामले की शुरुआत 8 अगस्त को हुई. हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया. रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे. खड़गे ने अपने भाषण में सरकार से जुड़े राजनीतिक और जनहित के मुद्दे उठाए. उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रैली कुछ दिनों बाद उत्तराखंड से लेकर संसद और फिर दिल्ली तक राजनीतिक बहस का केंद्र बनने वाली है.

वहीं, 29 अगस्त को राहुल गांधी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कथित शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इसके ठीक बाद हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत और फिर एफआईआर दर्ज होने से कहानी ने नया मोड़ लिया. यानी जिस मामले में कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही थी, उसी मामले में उनके ही नेता राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हो गया है.

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुआ कथित शुद्धिकरण अब उत्तराखंड की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय सियासत का मुद्दा बन चुका है. 8 अगस्त को कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली से शुरू हुई कहानी 11 अगस्त को हुए शुद्धिकरण यज्ञ के बाद विवाद में बदल गई है. मामला इतना बढ़ा कि इसकी गूंज 13 अगस्त को राज्यसभा में भी गूंजी. खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामला उठाया, जिस पर सरकार की ओर से जांच का भरोसा भी दिया गया.

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली और फिर मंच का कथित शुद्धिकरण का मामला फिर चर्चाओं में है. इसका कारण राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उनपर मुकदमा दर्ज होने से जुड़ा है. मामले को लेकर कांग्रेस फिर से सड़क पर उतरने जा रही है. कांग्रेस भी शुद्धिकरण प्रकरण में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है.

संसद में जेपी नड्डा ने दिया जांच का आश्वासन: राज्यसभा में खड़गे के आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी. नड्डा ने कहा कि,

'जो घटना हुई वह दुखद है और खड़गे की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, वह खेद का विषय है. ऐसी घटना को भाजपा स्वीकार नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी'.

इस जवाब के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से निकलकर जांच की दिशा में जा सकता है, लेकिन जमीन पर मामला शांत नहीं हुआ. मामले पर लगातार दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगने जारी रहे.

29 अगस्त राहुल गांधी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर गरमाया मामला: करीब दो सप्ताह बाद विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ा. 29 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हल्द्वानी के रामलीला मैदान के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया. राहुल गांधी ने इस घटना को छुआछूत और दलितों के अपमान से जोड़ा और भाजपा-आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि, अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद हल्द्वानी जाएंगे. राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय, दलित सम्मान और संविधान की लड़ाई के रूप में पेश करना शुरू कर दिया. उधर, भाजपा ने कांग्रेस पर घटना को जातिगत रंग देने का आरोप लगाया.

धामी का पलटवार: राहुल गांधी के आरोपों के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार किया. धामी की ओर से कहा गया कि,

'यह खड़गे का शुद्धिकरण नहीं था, बल्कि रैली के दौरान लगाए गए कथित नारों और वहां हुई गंदगी को लेकर धार्मिक अनुष्ठान किया गया था'.

भाजपा ने यह भी दावा किया कि आयोजन में शामिल लोगों में अनुसूचित जाति समुदाय के लोग भी थे. इस दावे के जरिए भाजपा ने कांग्रेस के उस आरोप को चुनौती दी कि यह पूरी घटना दलित पहचान के कारण हुई.

राहुल गांधी की मांग के बाद राहुल पर ही कानूनी कार्रवाई: विवाद की सबसे बड़ी राजनीतिक करवट इसके बाद आई. राहुल गांधी जिस मामले में प्रधानमंत्री से एफआईआर की मांग कर रहे थे, उसी विवाद में उनके खिलाफ शिकायत सामने आई और फिर 30 अगस्त को हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई. शिकायतकर्ता अमित कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 29 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को जातिगत रंग देकर अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयानों से उन लोगों की छवि खराब हुई जो सफाई और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल थे.

FIR में BNS और SC/ST एक्ट की धाराएं: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) से संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं. अलग-अलग रिपोर्टों में शिकायत के आधार और धाराओं का विवरण दिया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने शुद्धिकरण की घटना को जातिगत भेदभाव के रूप में पेश कर अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े लोगों को अपमानित किया. अब पुलिस की जांच में यह तय होना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

शिकायतकर्ता को लेकर भी सामने आया नया राजनीतिक कोण: मामले में शिकायतकर्ता अमित कुमार के संबंध में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, वह वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े बताए गए हैं. यह वही संगठन है जिसका नाम रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इस कड़ी ने विवाद को और जटिल बना दिया है क्योंकि अब कांग्रेस के आरोपों के जवाब में शिकायतकर्ता पक्ष भी खुद को अनुसूचित जाति समुदाय का बताते हुए राहुल गांधी के बयान को अपने समुदाय के अपमान से जोड़ रहा है.

कांग्रेस का पलटवार प्रदेशभर में विरोध की तैयारी: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की खबर सामने आते ही कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए विरोध का ऐलान किया. कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के अलग-अलग थाने और चौकियों में शिकायत दी. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सेलाकुई थाने में शिकायत दी, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून पुलिस मुख्यालय पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया.

उधर, उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी कोतवाली में 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग का ज्ञापन भी सौंपा. सभी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग उठाई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी.

हल्द्वानी आ सकते हैं राहुल: उधर, वहीं राहुल गांधी के हल्द्वानी आने की चर्चा भी तेज हो गई है. यानी अब लड़ाई सिर्फ बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है. एक तरफ कांग्रेस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, जिन्होंने कथित शुद्धिकरण किया. दूसरी तरफ शुद्धिकरण से जुड़े पक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है.

सियासत की अगली चाल: हल्द्वानी का रामलीला मैदान अब उत्तराखंड की सियासत का ऐसा मंच बन चुका है, जहां 8 अगस्त को कांग्रेस की रैली हुई थी. 11 अगस्त को कथित शुद्धिकरण यज्ञ हुआ. 13 अगस्त को मामला राज्यसभा पहुंचा और केंद्र की ओर से जांच का भरोसा मिला. इसके बाद 29 अगस्त को राहुल गांधी ने दिल्ली से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से एफआईआर की मांग की और 30 अगस्त को उसी विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई.

इस तरह करीब तीन सप्ताह में यह मामला एक राजनीतिक रैली से धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान से जातिगत विवाद, जातिगत विवाद से संसद और फिर संसद से राष्ट्रीय राजनीतिक टकराव और कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर इस विवाद को शांत करेगी या इसे और भड़काएगी.

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