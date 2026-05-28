गुजराती समाज पर टिप्पणी कर फंसे अभिषेक बनर्जी! जानें क्या है पूरा विवाद
शिकायत में कहा गया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से समाज में विभाजन का माहौल पैदा हो सकता है.
Published : May 28, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 8:31 PM IST
कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर भवानीपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी से गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सांप्रदायिक नफरत भड़क सकती है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह शिकायत भवानीपुर इलाके के रहने वाले अर्णबकांति दास नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है. आरोप में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भाजपा नेता अमित मालवीय के एक हालिया पोस्ट का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने ऐसी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने गुजराती समुदाय को एक "गैंग" कहकर संबोधित किया. इस खास टिप्पणी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.
हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन, लिखित शिकायत में यह दावा किया गया है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी खास समुदाय को निशाना बनाने से समाज में विभाजन और तनाव का माहौल पैदा हो सकता है. इसके अलावा, शिकायत में आशंका जताई गई है कि इस तरह के कदमों से देश के सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है.
शिकायतकर्ता का तर्क है कि एक सांसद होने के नाते और एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर रहने के कारण उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. पुलिस सूत्रों से पता चला है कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने 2 मई को एक संदेश पोस्ट किया था. उस पोस्ट का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था. आपत्ति विशेष रूप से उस पोस्ट के एक खास हिस्से को लेकर है.
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के बाद के परिदृश्य में राज्य में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. इस माहौल के बीच, सोशल मीडिया पोस्ट और राजनीतिक बयानों को लेकर एक के बाद एक शिकायतों और जवाबी शिकायतों का दौर देखने को मिल रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इस ताजा घटना को इसी चल रहे सिलसिले के एक और हिस्से के रूप में देख रहा है.
यह ध्यान देने योग्य है कि अभिषेक बनर्जी पर पहले भी भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाकर दिए गए कई बयानों को लेकर उनके खिलाफ बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी. बागुईआटी के रहने वाले राजीव सरकार नाम के एक व्यक्ति ने ईमेल के जरिए पुलिस कमिश्नरेट में वह शिकायत जमा कराई थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी रैलियों के दौरान ऐसी टिप्पणियां कीं जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता था. शिकायतकर्ता ने इन भाषणों के वीडियो लिंक भी सौंपे थे. बाद में यह जानकारी सामने आई कि उस शिकायत को बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था.
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