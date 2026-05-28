ETV Bharat / bharat

गुजराती समाज पर टिप्पणी कर फंसे अभिषेक बनर्जी! जानें क्या है पूरा विवाद

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर भवानीपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी की टिप्पणी से गुजराती समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सांप्रदायिक नफरत भड़क सकती है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह शिकायत भवानीपुर इलाके के रहने वाले अर्णबकांति दास नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है. आरोप में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भाजपा नेता अमित मालवीय के एक हालिया पोस्ट का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने ऐसी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने गुजराती समुदाय को एक "गैंग" कहकर संबोधित किया. इस खास टिप्पणी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन, लिखित शिकायत में यह दावा किया गया है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी खास समुदाय को निशाना बनाने से समाज में विभाजन और तनाव का माहौल पैदा हो सकता है. इसके अलावा, शिकायत में आशंका जताई गई है कि इस तरह के कदमों से देश के सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है.

शिकायतकर्ता का तर्क है कि एक सांसद होने के नाते और एक जिम्मेदार सार्वजनिक पद पर रहने के कारण उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. पुलिस सूत्रों से पता चला है कि भाजपा नेता अमित मालवीय ने 2 मई को एक संदेश पोस्ट किया था. उस पोस्ट का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था. आपत्ति विशेष रूप से उस पोस्ट के एक खास हिस्से को लेकर है.