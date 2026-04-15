श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से तीन गहने गायब, शिकायत दर्ज
गहने गायब होने के मामले में संगठन ने कहा कि, कार्रवाई नहीं होने पर आने वाले दिनों में वे सीबीआई से संपर्क करेंगे.
Published : April 15, 2026 at 8:32 PM IST
पुरी: ओडिशा के पुरी जिले के सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बाहरी कमरे से तीन गहनों के कथित तौर पर गायब होने की जांच की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
शिकायत श्री जगन्नाथ सेना के सदस्यों ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने घटना की पूरी जांच और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. यह तब हुआ जब मंदिर की आभूषण निगरानी समिति के चेयरमैन और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जस्टिस बिश्वनाथ रथ ने मीडिया को बताया कि बाहरी रत्न भंडार से तीन गहने गायब पाए गए हैं.
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, श्री जगन्नाथ सेना के संयोजक ने सवाल उठाया कि गहने कैसे गायब हो गए और जब गहनों को बाहरी कमरे से अस्थायी भंडारण सुविधा में शिफ्ट किया गया था, तो उनकी सही इन्वेंट्री क्यों नहीं की गई. श्री जगन्नाथ सेना के कन्वीनर प्रियदर्शन पटनायक ने कहा कि, रत्न भंडार से गहने गायब होने की घटना से करोड़ों जगन्नाथ भक्तों को दुख हुआ है.
पटनायक ने कहा कि जस्टिस बिश्वनाथ रथ ने मीडिया को बताया है कि बाहरी रत्न भंडार से तीन रत्न और ज्वेलरी गायब हो गई हैं. उन्होंने आगे दावा किया कि मामला सामने आने के बाद भी इसे दबाने की कोशिश की जा रही है, और राज्य सरकार से इसकी पूरी जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की. संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सही कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आने वाले दिनों में सीबीआई से संपर्क करेंगे और हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि करीब 48 साल के अंतराल के बाद मंदिर के रत्न भंडार की गिनती प्रक्रिया शुरू की गई है. मेन ट्रेजरी में चीज़ों की गिनती 25 मार्च को शुरू हुई, इसके बाद 8 और 11 अप्रैल को बाहरी रत्न भंडार की गिनती की गई. उन्होंने बताया कि अंदर के चैंबर में कीमती चीजों की गिनती की प्रक्रिया 13 अप्रैल से जारी है.
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