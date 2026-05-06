बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर, तमिलनाडु चुनाव में नीतीश पर विवादित बयान देकर फंसे
बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने परिवाद दायर किया है और उसने नीतीश को 'भ्रष्टाचारी' और 'कंपरोमाइज' नेता कहने पर आपत्ति जताई-
Published : May 6, 2026 at 8:53 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. यह मामला तमिलनाडु में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा है. आरोप है कि राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई और समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं.
तमिलनाडु रैली के बयान पर विवाद : जानकारी के अनुसार, यह परिवाद अधिवक्ता अंबरीश कुमार सिन्हा द्वारा दायर किया गया है. याचिका में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के थूथूकोडी में आयोजित एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को 'भ्रष्टाचारी' और 'कंपरोमाइज' करने वाला नेता बताया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक जीवन में मर्यादा के खिलाफ है और इससे राजनीतिक गरिमा को ठेस पहुंची है.
समर्थकों की भावनाएं आहत होने का दावा : परिवाद में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी के इस बयान से केवल नीतीश कुमार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उनके लाखों समर्थकों और जनता दल यूनाइटेड (JDU) कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं. याचिकाकर्ता ने इसे मानहानि और सार्वजनिक शिष्टाचार के विरुद्ध बताया है.
कोर्ट में दाखिल हुआ नालिशी वाद : यह मामला नालिशी वाद संख्या 2213/2026 के रूप में दर्ज किया गया है. अधिवक्ता अंबरीश कुमार सिन्हा ने कोर्ट में संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत की हैं. परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ देश के विभिन्न न्यायालयों में पहले से भी कई मामले लंबित हैं, जिनमें मानहानि से जुड़े मामले प्रमुख हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला : याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को संयमित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और राजनीतिक शुचिता को प्रभावित करते हैं.
15 मई को अगली सुनवाई : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 मई 2026 निर्धारित की है. इस दिन कोर्ट यह तय करेगा कि मामले में आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संभव है कि प्रारंभिक सुनवाई के बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर भी विचार किया जाए.
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज : इस परिवाद के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी और कानूनी लड़ाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से देख रहे हैं. आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है.
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