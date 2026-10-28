पटना सिविल कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ परिवाद दायर, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई
बीते रविवार को एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के पिता के संबंध में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 28, 2026 at 6:18 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह परिवाद दायर किया है. परिवादी का आरोप है कि खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से वह काफी आहत हुए हैं. मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई होने की बात कही गई है.
आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल
मामले को लेकर अधिवक्ता धीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि बीते 25 अक्टूबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. उनके अनुसार, कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच प्रधानमंत्री और उनके पिता को लेकर की गई कथित टिप्पणी से जनभावनाएं आहत हुई हैं.
विवादित बयान की भाषा से पहुंची ठेस
धीरज कुमार का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से इस बयान को देखा और सुना. उनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से उन्हें काफी ठेस पहुंची है. इसी को आधार बनाकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
"मैंने सोशल मीडिया और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को देखा और सुना. देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से मैं काफी आहत हूं मुझे काफी ठेस पहुंची है. इसीलिए मैने अदालत का दरवाजा खटखटाया है."- धीरज कुमार, परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता
अधिवक्ता धीरज कुमार ने दायर किया परिवाद
परिवादी धीरज कुमार के मुताबिक मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान को लेकर उन्होंने 28 अक्टूबर को पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है. उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की ओर से दिए जाने वाले बयानों को लेकर जिम्मेदारी बरतनी चाहिए.
सीनियर अधिवक्ता ने की पुष्टि
इस मामले में अधिवक्ता धीरज कुमार के सीनियर अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंह ने भी परिवाद दायर किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है.
क्या है मामला?
दरअसल बीते रविवार को पटना के बापू सभागार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक कार्यक्रम के दौरान वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इस बात का सभागार में मौजूद एक शख्स ने विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाने वाले. इस पर खरगे ने पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दे डाला. खरगे की इस आपत्तिजनक बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया.
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