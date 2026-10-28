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पटना सिविल कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ परिवाद दायर, 29 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ परिवाद दायर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह परिवाद दायर किया है. परिवादी का आरोप है कि खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से वह काफी आहत हुए हैं. मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई होने की बात कही गई है.

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